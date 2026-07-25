20. etapa Dirke po Franciji je prinesla z dramatičnim razpletom in številnimi preobrati, ki so na koncu prinesli zmago Richarda Carapaza (EF Education-EasyPost)). Za preplah med navijači pa je dvkakrat poskrbel tretjeuvrščeni Američan Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike), ki je po vrhu prelaza Col de Sarenne vodil na driki in bil na dobri poti do svoje druge etapne zmage na Dirki po Franciji, ko je kar dvakrat padel in njegovih sanj je bilo konec.

31-letni Kuss je prvič padel 7,1 kilometra pred ciljem, ko je ob izhodu iz temnega predora trčil v visok robnik, kamere pa so ga ujele, ko mu je nekdo pomagal na kolo, ob tem pa se je videlo, da je Američan v bolečinah, o tem je pričala tudi raztrganina na desnem boku. Še hujše dogajanje je sledilo le dva kilometra pozneje, ko na zahtevnem spustu znova izgubil nadzor nad kolesom na levi strani ceste. Pred hujšimi posledicami ga je obvarovala zaščitna ograja, ki je preprečila, da bi zgrmel čez rob gorske ceste v prepad.

Sepp Kuss crashed twice in the final kilometres. Once in the tunnel and then this crash, which cost him the lead. Richard Carapaz now in front. #TDF2026 https://t.co/cBbfZdpUGj pic.twitter.com/vFyml1bisk — René Bugner (@RNBWCV) July 25, 2026

Carapaz je takoj zdrvel mimo in si hitro privozil približno deset sekund prednosti, medtem ko je Kuss ponovno sedel na kolo in skušal zmanjšati zaostanek. Oba sta nadaljevala proti cilju v Alpe d'Huez. Čeprav Kuss po padcih ni kazal hujših posledic, izvezmški okrvavljenega komolca, razlike do Carapaza ni več uspel nadoknaditi.

Ekvadorec je na koncu slavil samostojno etapno zmago, za njim pa je Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) pospešil in v zaključku švignil mimo ameriškega kolesarja. Kuss je na koncu predzadnje etape obdržal tretje mesto. Prav on je tudi zadnji Američan, ki je osvojil etapno zmago na Dirki po Franciji, to mu je uspelo pred petimi leti v Andori. Si je pa za svoje dirkanje prislužil priznanje za najbolj borbenega kolesarja 20. etape.

"Bil sem povsem na meji svojih zmožnosti in nekoliko napačno ocenil ovinek. Najprej v predoru, nato pa sem skušal nadoknaditi preveč časa in sem spet napačno ocenil ovinek. Bilo je kar strašljivo. Opravičujem se moji ženi in družini, ki sta to spremljali doma, a takšne so dirke. Vesel sem, da sem se boril do konca, in zadovoljen sem s svojo predstavo. Bil je res velik dan. Tako pač je. Ne moreš imeti vedno sreče ali pa da bi šlo vse po tvojih željah. Lahko smo ponosni na način, kako smo se kot ekipa borili. Potem ko je Jonas Vingegaard odstopil z dirke, smo iz vsakega dne iztržili največ, kar je bilo mogoče. Med etapo sem čutil podporo fantov. Žal jim je nisem mogel vrniti, vendar smo lahko ponosni na naš trud," je po koncu etape dejal vidno izmučeni Američan.

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