Pogačar prvi favorit, na startu se četverica Slovencev

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) bo danes branil lansko zmago na preizkušnji Strade Bianche v okolici Siene. Na vse bolj priljubljeni enodnevni klasiki bodo nastopili še štirje Slovenci, čaka pa jih 213 km dolga trasa in nekaj več kot 70 km makadamskih odsekov.

Prvi favorit preizkušnje je Pogačar, ki je lani odločilni napad uprizoril nekaj več kot 80 km pred ciljem, in sicer na najdaljšem in najtežjem odseku Monte Sante Marie. Ciljno črto je najboljši kolesar na svetovni lestvici prečkal s prednostjo kar 2:44 minute in postavil temelje uspešni sezoni v nadaljevanju lanskega leta.

Tudi letos kani storiti podobno, le da je za razliko od lani sezono začel že pred makadamsko preizkušnjo v okolici Siene. Slavil je namreč na domači dirke svoje ekipe po ZAE, tam vknjižil dve etapni zmagi navkreber ter tretje mesto v vožnji na čas.

"Na Strade Bianche imam zelo lepe spomine. Moji dosežki tam so zelo dobri, zato upam, da bom tudi tokrat uspešen ob koncu preizkušnje. Startna lista na tej dirki je vedno zelo kakovostna, zato pričakujemo nekaj močnih tekmecev. Obeta se zelo zanimiva dirka tako za nas kolesarje kot gledalce," je v izjavi za spletno stran svoje ekipe dejal Pogačar.

Foto: zajem zaslona

Od slovenskih kolesarjev bosta visoko ciljala tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki pa v dosedanjem poteku enodnevnih klasik nista imela veliko sreče. Na startni listi sta tudi Domen Novak, ki bo pomagal kapetanu Pogačarju, ter Gal Glivar v dresu Alpecin-Deceunincka.

V Sieni se bo 213 km dolga preizkušnja začela ob 11.25. Najboljše v cilju organizatorji po opravljenih 15 makadamskih odsekih v skupni dolžini 71,2 km pričakujejo malo pred 17. uro.

Za razliko od lani se v okolici Siene tokrat obeta lep dan s temperaturami nad 15 stopinj Celzija.

