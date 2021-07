Ste že videli, kaj Dončićev soigralec počne med dopustom? #video

Farmer Bobi is the Bobi we didn’t know we needed 👨‍🌾



Ker so srbski košarkarji ostali brez vozovnice za olimpijske igre v Tokiu - v finalu kvalifikacijskega turnirja so izgubili proti Italiji -, bodo lahko uživali v prostem poletju. 32-letni košarkar Boban Marjanović, ki velja za enega najbolj prijaznih in zabavnih košarkarjev v ligi NBA, je za ta užitek poskrbel nekoliko drugače.

Če sklepamo po objavah na družbenih omrežjih, se te dni ne namaka v kakšnem od luksuznih bazenov na kateri od petičnih turističnih lokacij, ampak v domačem kraju Boljevac v vzhodni Srbiji pomaga dedku na kmetiji.

Kar 224 centimetrov visoki košarkar se je očitno odločil za združitev preživljanja prostega časa z družino in učinkovite vadbe.

Pod objavo na Instagramu, na katerem je objavil videoposnetek, na katerem raztovarja tovornjak, poln žakljev koruze, so se v hipu usuli številni komentarji, ki laskajo skromnemu Srbu. Eden od sledilcev je tako zapisal, da je z vadbo na tradicionalni način že Rocky nekoč premagal tekmeca Ivana Draga, Boban pa bo na ta način postal GOAT, kar je kratica za Greatest Of All Time (največji vseh časov).

Eden od komentatorjev se je pošalil, da Marjanović sicer lahko zapusti Balkan, a Balkan njega pač ne more. "Vsa čast, naraven človek," je dodal.