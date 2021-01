Srhljivo sporočilo za Rogličevega moštvenega kolega

V intervjuju za nizozemski medij Helden je sprinter Jumbo-Visme Dylan Groenewegen razkril, da mu je zaradi številnih groženj, ki jih dobiva po elektronski pošti, zaradi njih se je za nekaj časa umaknil z družbenih omrežij, policija dodelila posebno spremstvo.

"Nekaj dni po nesreči so bile grožnje tako konkretne in tako resne, da sem moral poklicati policijo. Naslednje dni in tedne je bila policija stalno pred našimi vrati," je povedal in zelo natančno opisal, za kakšne grožnje je šlo.

Grozljivo pismo

"Dobival sem na roko napisana pisma, v enem od njih pa je bila celo vrv, zavita v zanko, z dopisom, naj jo uporabim za to, da bom lahko obesil svojega novorojenčka. Ko prebereš nekaj takega in vidiš vrv, si seveda pretresen. Takrat sem se zavedel, da tako naprej enostavno več ne bo šlo. Policija se je na ta pisma takoj odzvala," je povedal.

Priznal je, da so za njim zelo težki meseci. "Seveda se me je vse skupaj močno dotaknilo. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Kako je to mogoče? V kakšnem pokvarjenem svetu živimo? Po glavi so mi rojile vse mogoče stvari. V tistem času je bilo že iz postelje vstati izredno težko," je priznal.

Nesreča na lanski Dirki po Poljski ga je hudo zaznamovala, še bolj pa Fabia Jakobsna, ki jo je grdo skupil v nesreči. Foto: Guliverimage/Getty Images

Po izteku kazni na Dirko po Madžarski

Groenewegnu se devetmesečna kazen izteče maja letos. Prvič naj bi tekmovalni adrenalin spet okušal na Dirki po Madžarski, na tritedenskih dirkah pa v tej sezoni ne bo nastopal.

Zaradi prezgodnjega rojstva sina je izpustil pripravljalni tabor Jumbo-Visme v Alicanteju v Španiji. Manjka tudi Primož Roglič, ki je zaradi stika z osebo, okuženo z novim koronavirusom, v Monaku v karanteni.

