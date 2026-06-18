Srb presrečen ob zmagi v Sloveniji: To mi pomeni več kot premagati tekmece #video

Srbski kolesar Dušan Rajović (Solution Tech Nippo Rali) je zmagovalec druge etape 32. dirke Po Sloveniji. Na 181,8 kilometra dolgi trasi od Radelj ob Dravi do Ormoža je po silovitem sprintu večje skupine presenetil glavnega favorita za etapno zmago, Novozelandca Laurencea Pithieja (Red Bull – BORA – hansgrohe), ki pa je z drugim mestom zadržal zeleno majico vodilnega. Rajović se je v mlajših letih kalil v novomeški Adrii Mobil, zato mu dirka, še posebej pa zmaga v Sloveniji, pomeni ogromno.

"Presenečenje?" je po zmagi samozavestno odvrnil 28-letni Srb Dušan Rajović, ki je v preteklosti že dirkal za Adrio Mobil in Bahrain Victorious, zdaj pa je moštveni kolega slovenskega kolesarja Tilna Finkšta.

"Zares sem presrečen, da sem danes slavil, saj gre za eno mojih najljubših dirk v koledarju. Vedno se rad vračam na slovenske ceste. Ta zmaga mi ogromno pomeni. Več kot to, da premagam tekmece, mi pomeni zmaga v Sloveniji, pred številnimi prijatelji, ki jih imam tukaj. To je res nekaj izjemnega," je v pogovoru za TV Slovenija povedal Rajović, ki je dosegel 24. zmago v karieri in šesto letos.

Na vprašanje, ali ga je začasna prekinitev dirke 27 kilometrov pred ciljem zmotila, je odgovoril, da se zanj ni kaj veliko spremenilo, saj je bil že tako v ospredju. "Počutil sem se izjemno, zame ni bilo nobene razlike."

Foto: Aleš Fevžer

Etapo zaznamovala peterica ubežnikov in začasna prekinitev

Etapo je zaznamovala peterica ubežnikov, med katerimi so bili kar trije slovenski kolesarji: Gal Oblak (Factor Racing), Mihael Štajnar (Pogi Team Gusto Ljubljana) in Marcel Skok (Kolesarski klub Novo mesto). V begu sta bila še Zsombor Palumby (Team United Shipping) in Kacper Majewski (Wibatech Lubelskie Perła Polski). Oblak je dobil oba leteča cilja in tako poskrbel za opazen slovenski pečat etape.

Dirko je sicer približno 27 kilometrov pred ciljem zaznamovala začasna prekinitev. Po padcu večjega števila kolesarjev na spustu z Jeruzalema so bila namreč zdravniška vozila zasedena z oskrbo poškodovanih kolesarjev, zato so organizatorji po pravilih dirko nevtralizirali. Po približno polurni prekinitvi se je preizkušnja nadaljevala, v ospredju pa se razmerja niso bistveno spremenila. Ekipa Red Bull – BORA – hansgrohe je z Janom Tratnikom še naprej nadzorovala dogajanje v skupini okoli 50 kolesarjev, ki je prišla v Ormož, a je njihovo slavje preprečil Rajović.

Foto: Aleš Fevžer

Ravbar najboljši Slovenec, Omrzel varno v cilju

Drugi je ciljno črto prečkal zmagovalec prve etape, Laurence Pithie, član ekipe Rdečih bikov, tretje mesto pa je osvojil Grk Nikiforos Arvanitou (Team United Shipping). Najboljši Slovenec je bil Anže Ravbar (Factor Racing) na 12. mestu, Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) pa je varno dosegel cilj v času zmagovalca, na 31. mestu, ob glavnem favoritu za skupno zmago, Nemcu Florianu Lipowitzu.

V skupnem seštevku Pithie ostaja v zeleni majici. Pred Nizozemcem Axlom van der Tuukom (Euskaltel-Euskadi) ima devet sekund prednosti, tretji pa je njegov moštveni kolega pri Red Bull – BORA – hansgrohe, Belgijec Arne Marit, ki zaostaja deset sekund.

Foto: Aleš Fevžer

V petek bo treba razkriti karte

V petek kolesarje čaka tretja etapa od Maribora do Celja, dolga 133,5 kilometra, ki bi lahko že precej bolj premešala karte v skupnem seštevku. Na trasi bosta dva zahtevna vzpona: najprej Planina na Pohorju (7,9 kilometra/6,4 odstotka), nato še Celjska koča (7,9 kilometra/6,2 odstotka). Po spustu s Celjske koče bo do cilja v Celju ostalo še slabih 20 kilometrov ravnine, zato se obeta etapa, v kateri bodo morali favoriti za skupno zmago prvič resneje pokazati karte.

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