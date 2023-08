V živo: Pogačar na prvem vmesnem času zaostaja več kot pol minute

Komaj 19-letni Tarling je v cilju povedel minuto pred Nelsonom Oliveiro. Lani je bil mladinski svetovni prvak. Lahko senzacionalno zmaga?



Britanec Tarling je že na drugem vmesnem času in zdi se, da je res odlično na progi. V cilju pa trenutno v vodstvu Kanadčan Derek Gee.



Rezultati na prvem vmesnem času (35 km do cilja):

1. Filippo Ganna

2. Remco Evenepoel +4,6

3. Joshua Tarling +6,7

...

14. Tadej Pogačar +36,1



Foss je 10. Vsi kolesarji so torej mimo prvega vmesnega časa. Vodi Ganna, Pogačar je 14. Drugi vmesni čas je kar 22 kilometrov naprej.



Ganna je nov vodilni na prvem vmesnem času, Evenepoel s štirimi sekundami zaostanka drugi. Pogačar je zdaj 13., zaostaja 36 sekund.



Pogačar si je že po uvodnih 13 km (od skoraj 48) nabral 29 sekund zaostanka za vodilnim Tarlingom. To je trenutno 10. mesto, a za njim prihaja še šest kolesarjev.



Štartali so še Evenepoel, Küng in Foss. Približno ob 18.00 bodo vsi v cilju in znan bo novi/stari svetovni prvak.



Pogačar je štartal! Van Aert pa na prvem vmesnem času (po 14 minutah) zaostaja kar 27 sekund. Na tem je za zdaj najhitrejši Joshua Tarling.



Štartal je Wout van Aert, pravijo: večno drugi na največjih dirkah. Na cestni dirki je pred dnevi osvojil svojo četrto srebrno kolajno na SP:



Prvi tekmovalci prihajajo v cilj. Povedel je Irec Ryan Mullen (58,21). Najboljši bodo štartali v naslednjih minutah, med njimi edini Slovenec na dirki Pogačar.



"Zahtevna proga, ker je tako dolga. Počasen je tudi asfalt. Ne bo lahko. Kronometer bo dolg skoraj eno uro," je pred štartom za TV Slovenija povedal Pogačar. "Proga mi ni najbolj všeč. Saj večini ni, a je za vse enako."



Kronometer v dolžini 47,8 se je začel ob 15.15. Na štartu je 78 tekmovalcev, med njimi je 28 državnih prvakov v vožnji na čas. Pogačar bo štartal s številko 72 ob 16.56, za njim nato še šest tekmovalcev, ki sodijo v najožji krog favoritov za zmago: Jay Vine, Filippo Ganna, Geraint Thomas, Remco Evenepoel, Stefan Küng in Tobias Foss. Slednji brani naslov prvaka, a letos ni v taki formi kot na prejšnjem prvenstvu.

Tadej Pogačar Foto: Reuters Tadej Pogačar je pred slabim letom dni v avstralskem Wollongongu v vožnji na čas zasedel šesto mesto, kar je bila do nedelje njegova najboljša uvrstitev na SP. Takrat je zasedel tretje mesto in postal drugi Slovenec po Andreju Hauptmanu (Lizbona 2001) s kolajno na cestnih dirkah SP. Zdaj bo skušal tudi v zahtevnem in dolgem kronometru izboljšati to uvrstitev, četudi ne bo med favoriti za najvišja mesta.

Kandidati za odličja so predvsem Belgijca Remco Evenepoel, Wout Van Aert, Italijana Filippo Ganna in Mattia Cattaneo, Švicarja Stefan Küng in Stefan Bissegger, Britanec Joshua Tarling, Američan Brandon McNulty in še nekateri drugi.

Prvi favorit dirke je Belgijec Remco Evenepoel. Foto: Reuters

Naslov iz Wollongonga brani Norvežan Tobias Foss, ki je lani tesno in presenetljivo ugnal Künga in Evenepoela.

Na prejšnjem SP je presenetil Norvežan Tobias Foss, tokrat pa 19-letni Britanec Joshua Tarling. Foto: Reuters

Slovenija ima po zaslugi Primoža Rogliča že srebrno kolajno s SP, ki jo je 33-letni Kisovčan osvojil v norveškem Bergnu pred šestimi leti.