Šok in veselje pri Red Bullu: "Čuden občutek je"

Pri Red Bull – BORA – hansgrohe so imeli po 16. etapi Dirke po Franciji mešane občutke. Remco Evenepoel je prepričljivo dobil kronometer med Evian-les-Bainsom in Thonon-les-Bainsom, a veselje je zasenčil hud padec Floriana Lipowitza, ki so ga odpeljali v bolnišnico na dodatne preiskave. "Čuden občutek je," je dan ekipe povzel športni direktor Patxi Vila.

"Čuden občutek je. Po eni strani smo zmagali, po drugi strani pa je Florian (Florian Lipowitz, op. a.) padel. Ni dobro," je po koncu etape povedal športni direktor ekipe Red Bull – BORA - hansgrohe Patxi Vila.

Evenepoel pokazal, zakaj je kralj kronometra

Remco Evenepoel je na razgibani 26,1 kilometra dolgi trasi znova pokazal, zakaj je najboljši kronometrist na svetu in zakaj nosi mavrično majico svetovnega prvaka ter je aktualni olimpijski prvak v tej disciplini. Od prvega do zadnjega kilometra je vozil nadzorovano in brez večje napake.

Remco Evenepoel je drvel proti zmagi in drugič zapored premagal Tadeja Pogačarja, ki pa ima v skupnem seštevku še vedno veliko prednost. Ta zdaj znaša 4:32, prihajajo pa gorski tereni, ki so Pogiju bolj po godu. Foto: Guliverimage

"Bil je izjemno hiter. Ko vidiš specialista za kronometer, je vse skupaj videti gladko. Odlično je dirkal. Zelo lep rezultat," je njegovo predstavo ocenil Vila.

Belgijec je traso pred etapo dodobra spoznal. Skupaj s športnim direktorjem jo je pregledal večkrat. "Remco in športni direktor sta bila na trasi verjetno šestkrat. Ko kolesar potem dirka, potrebuje osnovne informacije. Predvsem ga moraš pomiriti in mu pomagati, da ostane osredotočen," je pojasnil Vila, ki tokrat ni sedel v spremljevalnem avtomobilu za Evenepoelom.

Lipowitz v bolnišnico

Povsem drugače se je dan razpletel za Lipowitza. Nemec je imel težave v tehnično zahtevnem desnem ovinku, v katerem je nadzor nad kolesom izgubilo več tekmovalcev, tudi Tadej Pogačar se je nekoliko lovil. Silovito je priletel ob rob ceste in Toura ni mogel nadaljevati.

😮 La chute de Florian Lipowitz ! Le 3e du Tour de France l'an dernier perd l'avant dans un virage et est contraint à l'abandon, visiblement touché à la clavicule #LesRP #TDF2026 pic.twitter.com/hAr1WuBhDt — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 21, 2026

"Nekaj kolesarjev je imelo tam težave. Šlo je za tehničen ovinek. Ko greš na polno, se takšna stvar lahko zgodi. Včasih vse skupaj podcenjuješ," je dejal Vila.

V trenutku pogovora natančnejše informacije o poškodbah še niso bile znane. "Šel je v bolnišnico, da bomo videli, kaj je z njim. Upam, da se bo čim prej vrnil zdrav," je dodal športni direktor Red Bulla.

Remcu niso povedali, kdo je padel

Lipowitz je padel, preden je do nevarnega dela trase prišel Evenepoel. V spremljevalnem avtomobilu so Belgijca zato opozorili, naj bo v ovinku posebej previden, niso pa mu želeli razkriti, kaj se je zgodilo njegovemu moštvenemu kolegu.

"Povedali smo mu, naj bo previden v tistem ovinku. Nismo pa mu povedali, da je tam nekdo padel," je razkril Vila.

Pri Red Bull – BORA – hansgrohe so tako na isti dan dobili velikega zmagovalca in izgubili drugega kapetana, ki si je veliko obetal od zaključnih gorskih etap, ki še sledijo.