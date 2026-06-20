Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Sobota,
20. 6. 2026,
21.51

Osveženo pred

39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31

Natisni članek

Natisni članek
Mathieu Van der Poel Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Švici

Sobota, 20. 6. 2026, 21.51

39 minut

Smola za Van der Poela: najprej Pogačar, nato še kazen zaradi "razkazovanja"

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31
van | Mathieu van der Poel bo zaradi neprimerne podobe glede na mnenje UCI moral plačati kazen.

Mathieu van der Poel bo zaradi neprimerne podobe glede na mnenje UCI moral plačati kazen.

Mathieu van der Poel (Alpecin - Premier Tech) danes očitno ni imel popolnega dne. Na 4. etapi Dirke po Švici, posamičnem kronometru v Aarburgu, je najprej za vsega 31 stotink sekunde ostal brez etapne zmage, ki mu jo je 'izmaknil' Tadej Pogačar, nato pa ga je po etapi pričakalo še nekoliko manj športno obvestilo: kazen v višini 500 švicarskih frankov.

Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel, ki je kronometer končal na drugem mestu, je bil kaznovan zaradi neprimernega vedenja oziroma ravnanja, ki škoduje podobi športa.

V uradnem zapisu kazni je navedena kršitev po členu 2.12.007, točka 8.6, ki med drugim zajema neprimerno vedenje, zlasti slačenje ali uriniranje v javnosti na startu, cilju ali med dirko, ter škodovanje podobi športa, je zapisano na spletni strani ProCyclingStats. Predvidevamo lahko, da se kazen nanaša na to, da si je med spremljanjem vožnje tekmecev na ti. vročem stolu zaradi neznosne vročine slekel zgornji del dresa.

Na isti etapi sicer ni bil edini, ki ga je doletela kazen. Globe so dobile tudi ekipe Decathlon CMA CGM, EF Education - EasyPost, XDS Astana in Pinarello Q36.5, ker koles oziroma opreme niso pravočasno predložile v pregled pred kronometrom.

Jutri bo v Švici še zadnja etapa, najtežja. Tudi to bomo v živo spremljali na Sportalu.

Preberite še:

Tadej Pogačar kronometer, Švica 2026
Sportal Pogačar dobil še en odgovor
Tadej Pogačar kronometer, Švica 2026
Sportal Tadej Pogačar izjemen v kronometru, Roglič izven deseterice
Tadej Pogačar
Sportal Tadej Pogačar ne ve, kaj naj pričakuje #video
Jhonatan Narvaez
Sportal Ubežnika zdržala do cilja, Narvaez prvi prečkal ciljno črto!
Tadej Pogačar Urška Žigart
Sportal Pogačarju je odleglo: Urška želi, da sem v ponedeljek čim prej doma
Mathieu Van der Poel Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Švici
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.