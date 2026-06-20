Mathieu van der Poel (Alpecin - Premier Tech) danes očitno ni imel popolnega dne. Na 4. etapi Dirke po Švici, posamičnem kronometru v Aarburgu, je najprej za vsega 31 stotink sekunde ostal brez etapne zmage, ki mu jo je 'izmaknil' Tadej Pogačar, nato pa ga je po etapi pričakalo še nekoliko manj športno obvestilo: kazen v višini 500 švicarskih frankov.

Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel, ki je kronometer končal na drugem mestu, je bil kaznovan zaradi neprimernega vedenja oziroma ravnanja, ki škoduje podobi športa.

V uradnem zapisu kazni je navedena kršitev po členu 2.12.007, točka 8.6, ki med drugim zajema neprimerno vedenje, zlasti slačenje ali uriniranje v javnosti na startu, cilju ali med dirko, ter škodovanje podobi športa, je zapisano na spletni strani ProCyclingStats. Predvidevamo lahko, da se kazen nanaša na to, da si je med spremljanjem vožnje tekmecev na ti. vročem stolu zaradi neznosne vročine slekel zgornji del dresa.

Mathieu van der Poel's reaction to Tadej Pogacar beating his time by 0.31s 😬😅 pic.twitter.com/HVXonuhlK1 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) June 20, 2026

Na isti etapi sicer ni bil edini, ki ga je doletela kazen. Globe so dobile tudi ekipe Decathlon CMA CGM, EF Education - EasyPost, XDS Astana in Pinarello Q36.5, ker koles oziroma opreme niso pravočasno predložile v pregled pred kronometrom.

Jutri bo v Švici še zadnja etapa, najtežja. Tudi to bomo v živo spremljali na Sportalu.

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