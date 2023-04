Smola za slovenskega šampiona, po padcu v bolnišnico

Na letošnjem kolesarskem spomeniku LBL smo s slastjo pričakovali spopad Tadeja Pogačarja in belgijskega asa Remca Evenepoela (Soudal – QuickStep), a od tega ni bilo nič. Pogačar je slavno enodnevno dirko, ki jo je sicer dobil že leta 2021, končal po vsega 85 kilometrih.

"Na žalost je moral Tadej po padcu odstopiti. Poškodoval si je zapestje, je na poti v bolnišnico," so hitro sporočili iz Pogačarjeve ekipe UAE Emirates.

😥 Pogačar unfortunately had to abandon #LBL23 due to a crash. We'll have more info on his condition as soon as we can update. #WeAreUAE pic.twitter.com/vEvZSiOoRw

24-letnika s Klanca pri Komendi je nehote pokosil Danec Honore, ki je na enem od spustov predrl gumo na sprednjem kolesu in izgubil nadzor. Pogačarja je sprva počakalo več moštvenih kolegov, a ni mogel nadaljevati z dirko in je sedel v klubski avto.

Po zmagah na letošnjih dirkah Amstel Gold in Valonska puščica je najboljši kolesar sveta sicer hotel na LBL osvojiti prestižni ardenski trojček, kar je doslej v eni sezoni uspelo le štrim ljudem. Italijanu Davidu Rebellinu leta 2004, Belgijcu Philippu Gilbertu leta 2011, danes pa tudi nizozemski kolesarki Demi Vollering, ki je tako ponovila dosežek rojakinje Anne van der Breggen iz leta 2017.

Unfortunately @TamauPogi was involved in a crash and forced to abandon #LBL23 with a wrist injury. He is on the way to hospital where he will undergo scans.



Further updates to come… #WeAreUAE