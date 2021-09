Slovenski trojček v lov na mavrični zaklad

Slovenska reprezentanca tako močne ekipe, kot jo ima na svetovnem prvenstvu v Belgiji, še ni imela.

Poleg Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, zmagovalcev letošnje Vuelte in Toura, in Mateja Mohoriča, dvakratnega etapnega zmagovalca letošnjega francoskega kroga, bodo v dresu s slovenskim grbom na štartu še Luka Mezgec, Jan Tratnik, Jan Polanc, Domen Novak in David Per.

268,3-kilometrska trasa z več kot 2.500 višinskimi metri sicer favorizira Mohoriča, ki se je lov na mavrično majico svetovnega prvaka zadal za enega od glavnih ciljev sezone, a kolesarstvo je ekstra nepredvidljiv šport, kjer se stvari lahko v hipu postavijo na glavo.

Matej Mohorič si je lov na mavrično majico zadal za enega od glavnih ciljev sezone Foto: Guliverimage

Ključna bo pravilna razdelitev vlog

Gorazd Štangelj, del začasnega selektorskega trojčka (poleg Marka Polanca in Andreja Cipriča), poudarja, da bo na cestni preizkušnji ključen popoln fokus in jasna razdelitev vlog. Tako kot na olimpijskih igrah in evropskem prvenstvu, si tudi na svetovnem prvenstvu kolesarji ne bodo mogli pomagati z radijskimi povezavami.

"Če bodo imeli jasno sliko pred seboj in verjeli v strategijo, potem smo blizu uspeha," poudarja Štangelj.

"Vemo, da je na papirju na takšni progi Matej tisti, ki se najbolje znajde, a staviti na samo enega tekmovalca je lahko usodno. Lahko se mu kaj zgodi, a zdaj ne razmišljamo v to smer. Razmišljamo pa o tem, da približamo ciljnemu boju dva ali tri tekmovalce, potem pa se na koncu odločimo, koga bomo žrtvovali. Predvsem je pomembno, da tri ali štiri fante pripeljemo do zadnjih 50 kilometrov, potem bodo skrbi, komu prepustiti vodstvo, sladke. Poudarjam, fantje morajo imeti jasne naloge in morajo verjeti v strategijo," opozarja Štangelj.

Vse oči domače javnosti bodo uprte v Belgijca Wouta Van Aerta, moštvenega kolega Primoža Rogliča pri ekipi Jumbo-Visma. Foto: Reuters

Bo favorit števika 1 zdržal pritisk?

Prvi in nesporni favorit za zmago je Belgijec Wout Van Aert, ki na svojih ramenih nosi gromozanska pričakovanja s kolesarstvom obsedene nacije.

Na stavnicah poleg slovenskih adutov Pogačarja, Rogliča in Mohoriča visoko kotirajo še evropski prvak Italijan Sonny Colbrelli, branilec naslova Francoz Julian Alaphilippe, Danca Kasper Asgreen in Magnus Cort Nielsen, Nizozemec Mathieu van der Poel, ki te ceste pozna kot lasten žep, saj že vse življenje živi v Belgiji, a še vedno čuti posledice padca na olimpijski preizkušnji z gorskim kolesom.

Vedno lahko preseneti tudi Slovak Peter Sagan, trikratni zaporedni svetovni prvak, Avstralec Caleb Ewan, Portugalec Joao Almeida ali Belgijec Jasper Stuyven, če Van Aert slučajno popusti.

Dirka se bo začela ob 10.40 v Antwerpnu, končala pa okoli 17. ure v Leuvenu.

Obeta se spektakel. Ob trasi naj bi se zbralo več kot 800 tisoč navijačev!

