Slovenski prvaki zakorakali v novo obdobje z evropskim bliščem

V kultni dvorani Golovec se je danes prvič zbrala nova ekipa RK Celje Pivovarna Laško za sezono 2022/23. S testiranji in lažjim, spoznavnim treningom se je začelo delo v sezoni, ki prinaša nešteto izzivov, so sporočili iz celjskega kluba.

Slovenski prvaki, rokometaši Celja Pivovarne Laško, se danes prvič pred novo sezono zbrali v kultni dvorani Golovec (Zlatorog je namreč zaradi gradbenih del za nekaj časa zaprt). Po dva treninga dnevno bosta kar nekaj časa spremljevalca celjskih rokometašev, ki so se danes "uradno" spoznali tudi z nekaterimi novinci, to so Mitja Janc, Domen Knez, Patrik Martinović, Amir Muhović in Filip Rakita, medtem ko sta zaradi reprezentančnih obveznosti manjkala Yassine Belkaeid (v ponedeljek je zaključil z nastopi s tunizijsko reprezentanco na afriškem prvenstvu) in Vukašin Antonijević, ki je na pripravah s kadetsko reprezentanco Srbije. Vseh preostalih 17 igralcev je prišlo na prvi zbor dobro razpoloženih in v odličnem fizičnem stanju.

Celjane v letošnji sezoni čaka nastop v kar štirih različnih tekmovanjih. Kot so sporočili iz kluba, bo prednost predstavljala ubranitev državnega naslova, znova se bodo borili za pokalno lovoriko, poseben čar pa prinaša tudi vrnitev evropske elite v Zlatorog, kjer se bodo celjski vitezi v ligi prvakov pomerili proti Barceloni, Kilecam, Kielu, Nantesu, Aalborgu, Szegedu in Elverumu.

Ekipa RK Celje Pivovarna Laško 2022/23: Vratarji: Yassine Belkaeid, Nebojša Bojić, Gal Gaberšek Krilni igralci: Tim Cokan, Gal Marguč, Tadej Mazej, Filip Rakita Zunanji igralci: Vukašin Antonijević, Arsenije Dragašević, Ante Ivanković, Mitja Janc, Domen Knez, Patrik Martinović, Žiga Mlakar, Tilen Strmljan, Aleks Vlah (kapetan) Krožni napadalci: Amir Muhović, Matic Suholežnik, Stefan Žabić

Uraden začetek sezone 3. septembra

Z uradnimi tekmami začenjajo 3. septembra, ko se na koledar tekmovanj vrača superpokal Slovenije, na katerem se bodo pomerili proti aktualnim pokalnim prvakom Slovenije RK Gorenje Velenje. Prva tekma v državnem prvenstvu jih čaka pri povratniku med elito MRK Krki (9. september), prva tekma v ligi prvakov 14. ali 15. septembra pri Aalborgu, prvič pa jih bo možno videti v Zlatorogu na domači premieri 17. septembra proti Ormožanom.

"Čaka nas izjemno naporna in težka sezona, Celje je ponovno v ligi prvakov in vsi skupaj se zavedamo, kaj to pomeni za tako mlado ekipo. V ligi prvakov se na nobeni tekmi ne bomo predali, vseeno pa je naše državno prvenstvo prednostno. Priprave bodo potekale prvi mesec v Celju, prvo pripravljalno tekmo bomo odigrali 9. avgusta proti Constanzi, 15. avgusta gremo na izredno močan turnir v Strugo, od tam še na turnir v Doboj, potem pa se začenjamo pripravljati na superpokal Slovenije, ki nas čaka v začetku septembra," je ob zboru povedal glavni trener Alem Toskić.

Svojo drugo sezono v celjskem dresu začenja Aleks Vlah, ki je prevzel kapetansko vlogo od Davida Razgorja, ki se je preselil v strokovni štab najtrofejnejšega rokometnega kolektiva v Sloveniji. Vsekakor pa bo v novi sezoni Vlah še vedno v veliko oporo. "Po dobrem mesecu se vračamo v trenažni proces. Lepo je videti stare in nove soigralce ter trenerski štab. V novo sezono vstopamo sveži, pripravljeni na nove izzive, ligo prvakov in državno prvenstvo. Verjamem, da bomo s soigralci izpolnili zastavljene cilje," je dejal slovenski rokometaš.

