Veliki junak Dirke po Franciji je tretjič zapored postal Tadej Pogačar, ki se je s peto skupno zmago pridružil elitni druščini kraljev Toura - pred njim je le še nedeljska parada šampionov s ciljem v Parizu. Njegov podvig ima tudi močan slovenski podpis. Ob njem so bili pri UAE Emirates-XRG športni direktor Andrej Hauptman, glavni mehanik Boštjan Kavčnik in maser Žiga Jerman – štirje Slovenci z različnimi vlogami, a skupnimi koreninami v ekipi, ki danes nosi ime Pogi Team Gusto Ljubljana.

Ko je Tadej Pogačar prvič osvojil Dirko po Franciji, je imel komaj 21 let. Šest let pozneje se je s peto skupno zmago postavil ob bok največjim imenom v zgodovini največje kolesarske dirke - Jacques Anquetil (1957, 1961, 1962, 1963, 1964), Eddy Merckx (1969, 1970, 1971, 1972, 1974), Bernard Hinault (1978, 1979, 1981, 1982, 1985) in Miguel Indurain (1991, 1992, 1993, 1994, 1995)

Na cestah Toura je bil znova razred zase. Toda Pogačarjeva peta krona ni le zgodba enega kolesarja. UAE Emirates-XRG je mednarodna kolesarska velesila, znotraj katere imajo pomembne vloge tudi drugi Slovenci. Pogačar jasno na kolesu, Andrej Hauptman v spremljevalnem avtomobilu kot športni direktor, Boštjan Kavčnik kot glavni mehanik in Žiga Jerman kot Pogijev maser.

Slovenska štiriperesna deteljica, ki je vsaka na svojem področju pomagala soustvariti zgodovinski uspeh.

Njihova zgodba pa se ni začela na Touru in niti ne pri UAE Emirates-XRG. Vsi štirje so bili v različnih vlogah del ljubljanskega KD Roga oziroma ekipe, ki danes nosi ime Pogi Team Gusto Ljubljana. Hauptman kot vodja in trener, Kavčnik kot mehanik, Pogačar in Jerman pa kot prijatelja in kolesarja iste generacije.

Hauptman: Pogačar ima poseben čut za tekmece

Hauptman ima ob Pogačarju posebno mesto. Kot športni direktor dogajanje spremlja iz avtomobila, z njim komunicira prek radijske povezave in skupaj z drugimi člani strokovnega štaba sprejema taktične odločitve.

Nekoč bi se ob Pogačarjevih nepričakovanih napadih ali drznih spustih v avtomobilu morda prižgal kakšen alarm več. Danes je takšnih trenutkov bistveno manj.

"Tega ni veliko, ker smo zdaj že tako uigrani. Tadej natančno ve, kaj mora narediti," poudarja Hauptman.

Andrej Hauptman spremlja Pogija še iz časov pri ljubljanskem klubu, z njim pa je tudi pri UAE Emirates. Foto: Daniel Novakovič/STA Pogačar je skozi leta postal izkušenejši, bolje pozna sebe, tekmece in zakonitosti tritedenskih dirk. A njegova največja prednost po Hauptmanovem mnenju ni le izjemna telesna pripravljenost: "Ena njegovih najboljših lastnosti je, da začuti, kako se počutijo njegovi tekmeci. Ima poseben čut za to, kdaj je pravi trenutek."

To je večkrat pokazal tudi na letošnjem Touru. Ko je začutil, da ima priložnost, je skočil in se odpeljal – k petim etapnim zmagam in peti skupni zmagi na Dirki po Franciji.

Boštjana nas je bilo strah: Nadrl nas je, če nismo pripeljali čistega kolesa "Žiga je moj najboljši prijatelj, odkar sva bila stara devet ali deset let. Pozna me najbolje. Če mu kaj rečem v slovenščini ali sem tečen, se s tem ne obremenjuje. Lepo ga je imeti na cilju in na masažni mizi," je o Jermanu povedal Pogačar Posebno zgodovino ima tudi s Kavčnikom, ki ga pozna še iz časa, ko je kolesarske kilometre nabiral v ljubljanskem klubu. "Boštjana smo se včasih bali. Če nisi pripeljal čistega kolesa, te je nadrl," je v smehu povedal Pogačar. Danes ga opisuje kot najboljšega mehanika, ki bi ga lahko imel ob sebi: "Kolesa so vedno popolno pripravljena, saj se jim res posveti. Hvaležen sem njemu in vsem mehanikom. Zelo pomembno je, da imaš ob sebi takšne ljudi."

Kavčnik: Najbolj sproščen Pogačar, odkar delata skupaj

Pogija med dirko spremlja v spremljevalnem vozilu tudi Boštjan Kavčnik, kot glavni mehanik UAE Emirates-XRG pa skrbi, da ima najboljši kolesar na svetu vsak dan brezhibno pripravljeno kolo.

Kavčnik je hkrati eden od ljudi, ki Pogačarja spremlja iz neposredne bližine. Vidi ga pred etapo, po prihodu v cilj in v trenutkih, ko ugasnejo televizijske kamere.

Boštjan Kavčnik skrbi, da ima Tadej Pogačar dobro pripravljeno kolo. Foto: Guliverimage

Prav zato je hitro opazil spremembo njegovega razvoja v zadnjih letih. "Najbolj opazno je, da je letos najbolj sproščen, odkar z njim delam na Touru. Takšen je bil že pred dirko. Zdi se mi, da je odrasel in da ni več trenutkov panike, kakršni so se morda pojavljali v prejšnjih letih."

Peta zmaga na Touru je bila eden največjih ciljev njegove sezone. Ne glede na prisotnost pritiska, je ostal zbran od prvega dne naprej.

"Vse skupaj je bolj sproščeno. Verjetno smo se tudi mi bolj navadili drug na drugega, na okolje in na pritiske, ki jih prinašajo takšne dirke. Zato je tudi zame vsak Tour nekoliko lažji," razlaga Kavčnik.

Nekoč je premagoval Pogačarja, danes je z njim na Touru

Povsem posebno zgodbo znotraj slovenske četverice predstavlja Žiga Jerman. S Pogačarjem se poznata še iz otroštva, ko sta skupaj odkrivala kolesarstvo in nastopala v mlajših kategorijah in tudi v članski konkurenci pri ljubljanski ekipi. Jerman je takrat veljal za enega največjih slovenskih talentov svoje generacije.

Leta 2016 je zmagal na dirki Trofeo comune di Vertova – Memorial Pietro Merelli ter za seboj pustil tudi Pogačarja, Marca Hirschija in Mikela Bjerga. Dve leti pozneje je opozoril nase še z zmago na Gent-Wevelgem/Kattekoers-Ieper, kjer so za njim končali kolesarji, ki danes krojijo svetovni vrh. Med njimi sta bila Pogačar in Jasper Philipsen.

Velika prijatelja Žiga Jerman in Tadej Pogačar. Žiga je zdaj njegov maser. Foto: Reuters

Mnogi so bili takrat prepričani, da bo Jerman med profesionalci uspel celo prej kot njegov prijatelj iz Klanca pri Komendi. Toda njuni poti sta se pozneje razšli.

Pogačar je užival tudi v dolgih urah treninga in iz leta v leto stopnjeval svojo predanost. Jerman je rad dirkal, precej manj pa treniral: "Ko sem bil mlad, nisem toliko treniral, ampak sem imel mašino. Morda sem zaradi tega tudi dosegel takšne uspehe. Vendar pa nisem bil navdušen nad treningom. Užival sem le, ko sem imel družbo. Rad sem tekmoval, a trening ni bil zame," je leta 2023 pojasnil v Sportalovi rubriki Druga kariera.

Prav Pogačar si je želel njegovih rok na največjih dirkah. Najprej se je kot maser izučil pri britanskem velikanu Ineosu, zdaj pa drugo leto skrbi, da se Tadejevo telo po težkih etapah čim bolj sprosti.

"Če sem slabo peljal, je šel on naprej in vlekel"

Jerman Pogačarja pozna še iz časov, ko ta ni imel rumenih majic, naslovov svetovnega prvaka in statusa največjega kolesarskega zvezdnika.

Skupaj sta trenirala tudi takrat, ko Pogačar ni imel ob sebi najboljših pomočnikov na svetu in celotnega strokovnega aparata UAE Emirates-XRG.

Že v mladosti je imel lastnost, ki jo njegovi moštveni kolegi poudarjajo še danes. Znal se je prilagoditi ljudem okoli sebe.

"Fino je bilo. Tadej je vedno treniral z vsakim, čeprav je bil poleg rekreativec. Vedno se je prilagajal drugim. Če sem na primer slabo peljal, je šel on naprej in vlekel," se spominja Jerman, ki tako zaokrožuje štiriperesno slovensko deteljico pri UAE Emirates, ki se veseli zgodovinske pete zmage na Touru slovenskega šampiona.