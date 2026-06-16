Slovenska kolesarska ekipa bo sodelovala z ameriško legendo

Kranjska kolesarska ekipa Factor Racing je oznanila, da bo v prihodnje sodelovala z ameriško profesionalno ekipo Modern Adventure Pro Cycling, ki jo vodi legendarni ameriški kolesar George Hincapie.

Factor Racing temelji na dediščini Kolesarskega kluba Kranj, enega najbolj uglednih slovenskih kolesarskih klubov, ki bo leta 2027 praznoval svojo 70-letnico. Ekipa črpa iz desetletij izkušenj pri razvoju kolesarjev v zahtevnem evropskem tekmovalnem okolju.

Med najodmevnejše zgodbe kluba sodi Matej Mohorič, ki je leta 2012 osvojil naslov svetovnega prvaka med mladinci, leto pozneje pa še naslov svetovnega prvaka med mlajšimi člani do 23 let. Postal je prvi kolesar v zgodovini, ki mu je uspelo osvojiti oba naslova v zaporednih letih. S tem sodelovanjem želimo znanje in izkušnje deliti tudi z nadarjenimi ameriškimi kolesarji ter jim omogočiti nastope, razvoj in pridobivanje dragocenih izkušenj na najvišji ravni evropskega kolesarstva.

Ob tem Factor Racing ostaja trdno zavezan svoji slovenski identiteti in koreninam. Naša predanost razvoju slovenskega kolesarstva in mladih domačih talentov ostaja nespremenjena. Še naprej bomo vlagali v programe za mlade ter zagotavljali razvojne priložnosti za slovenske kolesarje v okviru naše razvojne ekipe.

Hincapie spoštljivo o Slovencih

»Ko smo ustanovili Modern Adventure Pro Cycling, je bil naš cilj vedno omogočiti ameriškim kolesarjem resnično priložnost za preboj na najvišjo raven,« je povedal George Hincapie, ustanovitelj in lastnik ekipe Modern Adventure Pro Cycling. »Sodelovanje s Factor Racing predstavlja pomemben korak v tej smeri. Njihove izkušnje, znanje in evropska mreža bodo odprli nova vrata mladim športnikom, zato se veselimo sodelovanja s tako spoštovano organizacijo.«

"Veselimo se sodelovanja s tako spoštovano organizacijo," pravi George Hincapie. Foto: Guliverimage

Most med močnima kolesarskima kulturama

»Ameriško kolesarstvo me navdušuje že vrsto let,« je povedal Jošt Zevnik, generalni direktor ekipe Factor Racing. »Vedno sem občudoval energijo, ambicioznost in neustrašnost, s katero ameriški kolesarji sledijo svojim ciljem. Prav zato me veseli, da bomo skupaj z Georgeom Hincapijem in ekipo Modern Adventure Pro Cycling odprli novo poglavje sodelovanja med Evropo in ZDA. Jošt Zevnik, generalni direktor ekipe Factor Racing, priznava, da ga ameriško kolesarstvo navdušuje že vrsto let. Foto: Ana Kovač

V Kolesarskem klubu Kranj že skoraj 70 let pomagamo mladim kolesarjem graditi svojo pot skozi zahtevno evropsko tekmovalno okolje. To znanje želimo deliti tudi z ameriškimi športniki ter jim pomagati pri njihovem razvoju in preboju na najvišjo raven. Obenem ostajamo zvesti svojemu poslanstvu razvoja slovenskega kolesarstva.

Verjamem, da bomo s tem sodelovanjem zgradili most med dvema močnima kolesarskima kulturama in ustvarili nove priložnosti za prihodnje generacije kolesarjev na obeh straneh Atlantika. To je tudi pomemben korak v širši strategiji razvoja Factor Racing, s katero želimo povečati mednarodno prepoznavnost ekipe, ustvarjati nove priložnosti za športnike ter graditi platformo, ki bo dolgoročno prinašala vrednost športu, skupnosti in partnerjem. Upamo, da bodo tudi slovenska podjetja prepoznala potencial te zgodbe in se pridružila naši viziji ustvarjanja enega najbolj prepoznavnih razvojnih kolesarskih programov v regiji,« je zaključil Zevnik.