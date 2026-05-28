Čez dobre štiri mesece bo Slovenija gostila 11. evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, največje tekmovanje pod okriljem Evropske kolesarske zveze (UEC). Predsednik zveze Enrico Della Casa je ob obisku poudaril, da je Slovenija pripravljena na izjemen dogodek, na katerem pričakujejo 850 kolesarjev iz več kot 50 držav. Kakšno startno listo napoveduje in kako napreduje iskanje najbolj optimalnega termina za prihodnja evropska prvenstva v vse bolj natrpanem kolesarskem koledarju?

Slovenija bo med 2. in 7. oktobrom gostila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Gre za največje tekmovanje pod okriljem Evropske kolesarske zveze, ki letos pričakuje močno udeležbo najboljših evropskih kolesarjev in kolesark.

"Pričakujem izjemen dogodek. Pripravljeni ste. Imate ekipo, ceste in lokalne partnerje," je ob predstavitvi trase v pogovoru z mediji poudaril predsednik Evropske kolesarske zveze in podpredsednik Mednarodne kolesarske zveze (UCI) Enrico Della Casa.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenija je organizacijo prvenstva prevzela po odpovedi Nemčije, a prvi mož evropskega kolesarstva pravi, da odločitev ni bila težka. "Zakaj smo se odločili za Slovenijo? Ker poznamo ljudi. Tomaža Poljanca (generalni sekretar evropskega prvenstva, op. a.) poznam že več kot 15 let, srečal sem se tudi z novim predsednikom Kolesarske zveze Slovenije Andražem Vehovarjem in takoj smo se ujeli. Zelo pomembno je, da je trasa urejena, da ima projekt podporo županov in lokalnih partnerjev. Lahko rečem, da smo zelo zadovoljni s tem, kar se je na tem področju zgodilo v zadnjih treh mesecih," je dejal Della Casa.

"Slovenija je danes v svetu kolesarstva izjemno pomembna"

Della Casa je posebej izpostavil pomen Slovenije v sodobnem kolesarstvu. Ne le zaradi Tadeja Pogačarja (ta je že napovedal nastop na prvenstvu) in Primoža Rogliča, ampak tudi zaradi širšega navdušenja nad kolesarstvom.

"Ponosni smo, da smo v Sloveniji. Vaša država je danes v svetu kolesarstva izjemno pomembna, ne samo zaradi Pogačarja, Rogliča in drugih vrhunskih kolesarjev, ampak tudi zaradi mladih kolesark in kolesarjev ter otrok, ki se navdušujejo nad kolesarstvom. Z velikim zanimanjem spremljamo, kaj vam uspeva v športu. Rekel bi, da imate Slovenci šport preprosto v svojem DNK," je povedal.

Po njegovih besedah je to dobro ne le za kolesarstvo, ampak za slovenski šport na splošno.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Spremenjen vrstni red: najprej cestne dirke, nato kronometri

Ena od posebnosti letošnjega prvenstva bo spremenjen tekmovalni spored. Najprej bodo na vrsti cestne dirke, - vrhunec bo moška članska preizkušnja 4. oktobra, šele nato kronometri, ki bodo na sporedu zadnja dva dneva prvenstva, 6. in 7. oktobra.

Della Casa je prepričan, da bo takšen vrstni red tekmovalcem bolj ustrezal, saj bo prvenstvo na sporedu manj kot teden dni po svetovnem prvenstvu.

"Kolesarji bodo tako imeli dovolj časa za počitek," meni Italijan, čeprav glede na to, da kolesarsko karavano čakata dolg čezatlantski premik in časovna razlika, časa za popolno regeneracijo ne bo veliko.

Kljub temu pričakuje, da bodo v Sloveniji nastopili najboljši evropski kolesarji. "Evropski kolesarji predstavljajo približno 85 odstotkov profesionalnega kolesarstva. Verjamem, da bomo imeli zelo kakovostno štartno listo," je prepričan prvi mož evropske zveze.

Trasa: ravninski začetek in selektiven klanec z desetodstotnim naklonom

Trasa prvenstva bo po besedah predsednika evropske zveze dovolj zahtevna, da bo omogočila selekcijo, a ne tako ekstremna, da bi vnaprej izločila večji del konkurence.

"Prvi del trase bo ravninski, nato pa sledi nekaj manj kot dva kilometra dolg klanec, ki bo zelo selektiven. Gre za vzpon s povprečnim naklonom približno deset odstotkov," je opisal Della Casa. Kolesarji bodo zaključni krog z vzponom na Možjanco prevozili petkrat.

Prav ta del proge bi lahko postal osrednje prizorišče navijaškega spektakla. "Že zdaj me zelo zanima, koliko gledalcev bo dirko spremljalo ob trasi. Morda se bo celo zgodilo, da bomo morali obisk na določenih delih omejiti. Pričakujem fantastičen dogodek, tako glede števila navijačev kot tudi glede spektakla, ki ga bodo kolesarji pripravili na najtežjem delu trase. Komaj čakam," je dodal.

"Dirko težko naredijo kolesarji, ne prizorišče"

Na vprašanje o zahtevnosti trase je Della Casa spomnil, da je bilo zahtevno že lansko evropsko prvenstvo, a da o težavnosti na koncu vedno odločajo kolesarji sami.

"Kolesarji so tisti, ki dirko naredijo težko in ne samo prizorišče. Za majico evropskega prvaka se bodo borili en teden po svetovnem prvenstvu in verjamem, da nas čaka fantastičen šov. Proga je zahtevna in tehnična, ni pa prezahtevna, kar pomeni, da se bo v boj za najvišja mesta lahko vključilo veliko kolesarjev," je ocenil.

Ob tem ni izpostavil le članske moške dirke, ampak tudi žensko preizkušnjo, kategorijo do 23 let ter mladince in mladinke. "Ne smemo pozabiti na žensko dirko, na preizkušnje v kategoriji U23 ter na mladince in mladinke. Vse čaka isti vzpon (pri kronometru celo identična trasa, op. a.), kar pomeni, da bo prvenstvo spektakularno v vseh kategorijah," je dejal.

Pogačar je lani svetovni dodal še evropsko krono. Foto: Guliverimage

Evropsko prvenstvo tudi del boja za olimpijske kvote

Čeprav evropsko prvenstvo tradicionalno nima enake teže kot svetovno prvenstvo, poleg tega ga organizirajo šele od leta 2016, ko je majico evropskega prvaka oblekel slovaški zvezdnik Peter Sagan, Della Casa poudarja, da njegova veljava raste. Pomemben magnet za nastop na prvenstvu bodo tudi točke za lestvico UCI in kvote za olimpijske igre v Los Angelesu 2028.

"Prvenstvo ponuja veliko točk za lestvico UCI, tudi za sistem olimpijskih kvalifikacij, ki se začne junija letos in bo trajal do junija 2028, torej mesec pred začetkom olimpijskih iger. Letošnje evropsko prvenstvo bo že del kvalifikacijskega cikla za Los Angeles 2028. To pomeni, da si bo veliko kolesarjev skušalo zagotoviti pomembne točke, posledično pa bo startna lista zelo kakovostna," je prepričan Della Casa.

Najboljši termin? "Popolnega termina v resnici ni."

Evropsko prvenstvo iz leta v leto išče svoje mesto na natrpanem koledarju kolesarskih dirk. Predlani je bilo na primer organizirano v času kanadskih klasik, dirk za VN Quebeca in Montreala, kar je vplivalo na udeležbo najboljših. Lani in letos je umeščeno takoj za svetovno prvenstvo, kar naj bi po eni strani omogočilo močnejšo startno listo, po drugi pa časa za počitek ne bo prav veliko.

Foto: Profimedia

Della Casa pravi, da popolnega termina ni. "Koledar se spreminja glede na termin svetovnega prvenstva, ki ga organizira UCI. Prihodnje leto bo svetovno prvenstvo v Franciji na sporedu konec avgusta oziroma v začetku septembra, zato bo evropsko prvenstvo konec septembra. Sprememba bo tudi v olimpijskem letu 2028, ko bodo olimpijske igre julija, začetek Dirke po Franciji pa bo prestavljen na konec junija," je pojasnil.

Evropska zveza si po njegovih besedah prizadeva najti termin, v katerem ne bo večjih prekrivanj z drugimi najpomembnejšimi dirkami.

"Letos smo glede tega zelo zadovoljni, saj v času evropskega prvenstva ni drugega večjega tekmovanja. To nam zagotavlja največjo možno vidnost. Po mojem mnenju bi bil najboljši termin po koncu Dirke po Španiji in dva tedna pred začetkom svetovnega prvenstva, kadar je to seveda mogoče. A vse je odvisno od koledarja svetovne serije," je sklenil Della Casa.

Organizatorji v petih tekmovalnih dneh, v katerih se bo zvrstilo kar 14 preizkušenj, pričakujejo približno 300 tisoč obiskovalcev ob trasi ter več kot 16,5 milijona gledalcev pred televizijskimi zasloni in na digitalnih kanalih.

Program evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu 2026 Petek, 2. oktober 2026 Ženske U23 | 9:00–11:10 | Šenčur–Šenčur, 88,4 km, 1.616 m višinske razlike

Moški U23 | 13:30–16:55 | Ljubljana–Šenčur, 141,9 km, 1.698 m višinske razlike Sobota, 3. oktober 2026 Mladinci | 9:00–11:30 | Šenčur–Šenčur, 110,5 km, 2.020 m višinske razlike

Ženske elite | 13:30–16:40 | Ljubljana–Šenčur, 130 km, 1.359 m višinske razlike Nedelja, 4. oktober 2026 Mladinke | 9:00–10:40 | Šenčur–Šenčur, 66,3 km, 1.212 m višinske razlike

Moški elite | 12:30–17:10 | Ljubljana–Šenčur, 196,3 km, 2.571 m višinske razlike Ponedeljek, 5. oktober 2026 Uradni trening kronometra Torek, 6. oktober 2026 Ekipna mešana štafeta, mladinci | 11:00–13:35 | Šenčur–Šenčur, 44,3 km, 733 m višinske razlike

Ekipna mešana štafeta, elite | 15:00–16:45 | Šenčur–Šenčur, 44,3 km, 733 m višinske razlike Sreda, 7. oktober 2026 Vožnja na čas, mladinke | 9:30–10:50 | Šenčur–Šenčur, 22,1 km, 367 m višinske razlike

Vožnja na čas, mladinci | 10:30–12:00 | Šenčur–Šenčur, 22,1 km, 367 m višinske razlike

Vožnja na čas, ženske U23 | 11:45–12:55 | Šenčur–Šenčur, 22,1 km, 367 m višinske razlik

Vožnja na čas, moški U23 | 12:35–13:45 | Šenčur–Šenčur, 22,1 km, 367 m višinske razlike

Vožnja na čas, ženske elite | 14:30–15:35 | Šenčur–Šenčur, 22,1 km, 367 m višinske razlike

Vožnja na čas moški elite | 16:15–17:15 | Šenčur–Šenčur, 22,1 km, 367 m višinske razlike



Preberite še: