Pri kolesarski ekipi Bahrain Victorious so danes razkrili zasedbo, s katero se bodo podali na Dirko po Italiji. Zaradi poškodbe na seznamu osmerice žal ni Matevža Govekarja, ki bi bil edini slovenski predstavnik na letošnjem Giru. V ekipi, ki jo bo kot kapetan za skupni seštevek vodil Santiago Buitrago, ga bo nadomestil Robert Stannard.

V petek se bo v Bolgariji začela Dirka po Italiji, prva tritedenska dirka sezone. Kolesarje čaka zahtevna preizkušnja z osmimi ravninskimi, šestimi razgibanimi in šestimi gorskimi etapami ter eno posamično vožnjo na čas.

Na startni listi bi moral biti tudi Matevž Govekar, a mu je nastop preprečila poškodba, zato bo moral Giro spremljati od doma.

Poleg kapetana Santiaga Buitraga bodo v dresu Bahrain Victorious nastopili še izkušeni Damiano Caruso, Afonso Eulálio, Edoardo Zambanini, Alec Segaert, Hrvat Fran Miholjević, ki je v sezoni 2019 vozil za novomeško Adrio Mobil, Mathijs Paasschens in Robert Stannard, ki je bil v zasedbo uvrščen po Govekarjevi odpovedi.

Prvi favoriti za skupno zmago je danski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki mu bodo n ačrte poskušali prekrižati domačin Giulio Pellizzari, Adam Yates, Egan Bernal, ...

