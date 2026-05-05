Torek, 5. 5. 2026, 9.00
Slave novice za slovenske ljubitelje kolesarstva: poškodba Govekarju odnesla nastop na Giru
Pri kolesarski ekipi Bahrain Victorious so danes razkrili zasedbo, s katero se bodo podali na Dirko po Italiji. Zaradi poškodbe na seznamu osmerice žal ni Matevža Govekarja, ki bi bil edini slovenski predstavnik na letošnjem Giru. V ekipi, ki jo bo kot kapetan za skupni seštevek vodil Santiago Buitrago, ga bo nadomestil Robert Stannard.
V petek se bo v Bolgariji začela Dirka po Italiji, prva tritedenska dirka sezone. Kolesarje čaka zahtevna preizkušnja z osmimi ravninskimi, šestimi razgibanimi in šestimi gorskimi etapami ter eno posamično vožnjo na čas.
Na startni listi bi moral biti tudi Matevž Govekar, a mu je nastop preprečila poškodba, zato bo moral Giro spremljati od doma.
Poleg kapetana Santiaga Buitraga bodo v dresu Bahrain Victorious nastopili še izkušeni Damiano Caruso, Afonso Eulálio, Edoardo Zambanini, Alec Segaert, Hrvat Fran Miholjević, ki je v sezoni 2019 vozil za novomeško Adrio Mobil, Mathijs Paasschens in Robert Stannard, ki je bil v zasedbo uvrščen po Govekarjevi odpovedi.
📣 We’re excited to unveil our 8-rider lineup for the @giroditalia @SantiagoBS26 | @CarusoDamiano | Eulálio | @FranMiholjevic | Paasschens | @SegaertAlec | @stannardrj | Zambanini#RideAsOne #rideforGino #giroditalia— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) May 5, 2026
Prvi favoriti za skupno zmago je danski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki mu bodo n ačrte poskušali prekrižati domačin Giulio Pellizzari, Adam Yates, Egan Bernal, ...
