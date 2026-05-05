Pri kolesarski ekipi Bahrain Victorious so danes razkrili zasedbo, s katero se bodo podali na Dirko po Italiji. Zaradi poškodbe na treningu pred dnevi na seznamu osmerice žal ni Matevža Govekarja, ki bi bil edini slovenski predstavnik na letošnjem Giru. V ekipi, ki jo bo kot kapetan za skupni seštevek vodil Santiago Buitrago, ga bo nadomestil Robert Stannard.

V petek se bo v Bolgariji začela Dirka po Italiji, prva tritedenska dirka sezone. Kolesarje čaka zahtevna preizkušnja z osmimi ravninskimi, šestimi razgibanimi in šestimi gorskimi etapami ter eno posamično vožnjo na čas.

Na startni listi bi moral biti tudi Matevž Govekar, a mu je nastop preprečila poškodba, zato bo moral Giro spremljati od doma.

Poleg kapetana Santiaga Buitraga bodo v dresu ekipe Bahrain Victorious nastopili še izkušeni Damiano Caruso, Afonso Eulálio, Edoardo Zambanini, Alec Segaert, Hrvat Fran Miholjević, ki je v sezoni 2019 vozil za novomeško Adrio Mobil, Mathijs Paasschens in Robert Stannard, ki je bil v zasedbo uvrščen po Govekarjevi odpovedi.

Ta se je pred štirimi dnevi poškodoval na treningu, a vseeno še vedno upal na nastop. A kot je pojasnil ekipni zdravnik dr. Arseny Kuzmin, je bila po kontrolnem pregledu in treningu sprejeta odločitev, da se ga umakne z dirke ter da zdravljenje nadaljuje doma pod zdravniškim nadzorom.

Prvi favorit za skupno zmago na 109. izvedbi Gira je danski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki mu bodo načrte poskušali prekrižati domačin Giulio Pellizzari, Adam Yates, Egan Bernal ...

