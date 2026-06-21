Skromna slovenska nastopa v olimpijskem krosu

Tekma svetovnega pokala gorskega kolesarstva v Lenzerheideju v olimpijskem krosu ni prinesla slovenskega presežka. Vita Movrin je med članicami dosegla 29. mesto z velikim zaostankom 10:35 minute. Tudi Maruša Tereza Šerkezi je na tekmi mlajših članic do 23 let končala na 29. mestu (+7:41).

Med članicami je v olimpijskem krosu slavila Švedinja Jenny Rissveds, ki vodi tudi v seštevku sezone, v konkurenci mlajših članic do 23 let pa je slavila Italijanka Valentina Corvi.

Švedinja je dominirala na dirk svetovnega pokala in dosegla svojo drugo zaporedno zmago po tisti, ki jo je osvojila le teden dni prej v Leogangu. Švicarka Ronja Blöchlinger si je pred domačim občinstvom prislužila odlično drugo mesto, Američanka Savilia Blunk pa je po spektakularnem preobratu, ko je preživela spodrsljaj s prazno pnevmatiko, v zadnjem krogu stopila na najnižjo stopničko.

Dirka se je začela v radikalno drugačnih razmerah kot v Leogangu. Blato in dež sta se umaknila popolnoma suhi stezi z veliko prahu, visokimi temperaturami in izjemno hitrim terenom.

Prva večja nezgoda se je zgodila že zelo zgodaj. Domačinka Alessandra Keller, ki je branila zmago, doseženo na isti stezi lani, in je ponovno tekmovala s svojim inovativnim 32-palčnim Thömusom, je na prvem tehničnem spustu utrpela hud padec. Lahko je nadaljevala, a je izpadla za 50. mesto in izgubila vse možnosti v boju za stopničke.

V razvrstitvi tekmovalk v konkurenci mlajših članic do 23 let je Šerkezi sedma z 243 točkami. Vodi Corvi s 554 točkami.