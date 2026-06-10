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Avtor:
S. K.

Sreda,
10. 6. 2026,
16.41

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Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Tadej Pogačar Tadej Pogačar UAE Team Emirates - XRG Joxean Matxin Fernandez Marc Soler Joao Almeida Adam Yates Isaac Del Toro

Sreda, 10. 6. 2026, 16.41

1 ura, 1 minuta

Marc Soler brez Toura

Skrb vzbujajoče novice za Pogačarja

Avtor:
S. K.

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Marc Soler in Tadej Pogačar, Tour 2025 | Marc Soler je lani Tadeju Pogačarju pomagal do četrte zmage na Touru, letos Španca na dirki vseh dirk očitno ne bo. | Foto Guliverimage

Marc Soler je lani Tadeju Pogačarju pomagal do četrte zmage na Touru, letos Španca na dirki vseh dirk očitno ne bo.

Foto: Guliverimage

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar bo generalko pred julijsko Dirko po Franciji, na kateri bo napadal peto zmago, opravil na Dirki po Švici (od 17. do 21. junija), vodstvo Gorenjčeve ekipe UAE Emirates – XRG pa ima nekaj težav pri sestavi Pogačarjeve podporne ekipe za Tour. Tega bo očitno izpustil tudi Španec Marc Soler, ki še ni okreval po zlomu medenice na letošnjem Giru, medtem ko Portugalec Joao Almeida na Dofineji te dni spoznava, da za Tour ne bo pripravljen. Po poškodbi okreva tudi Avstralec Jay Vine.

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Ekipo UAE Emirates – XRG v tej sezoni redčijo poškodbe, po poročanju radia Catalunya bo moral julijsko Dirko po Franciji (od 4. do 26. julija) izpustiti tudi 32-letni španski as Marc Soler, ki si je pri padcu v drugi etapi letošnje Dirke po Franciji nalomil medenico. Soler se po poročanju katalonskega medija sploh še ni vrnil na kolo. Da je za Tour bolj ali manj izgubljen, je že pred časom namignil direktor ekipe UAE Emirates Joxean Fernández Matxin. "Marca trenutno ni med kandidati za Tour, še vedno okreva in ne trenira," je povedal za Domestique maja med Girom.

"Je pa Adam Yates zdrav in upamo, da bo v dobri formi za Tour," je še dodal Španec in s tem potrdil, da se je Britanec po padcu na Giru, v katerem je utrpel več grdih ureznin, le sestavil in je zdaj osredotočen na julijski vrhunec sezone. To je vsaj ena dobra novica iz tabora Pogačarjeve ekipe, saj te dni postaja jasno, da za Tour ne bo pripravljen Portugalec Joao Almeida. Ta je sezono odprl z dobrima nastopoma na dirkah po Valencii (drugi skupno) in Algarveju (tretji skupno), nato pa ga je zdelala bolezen, zaradi česar se je odpovedal tudi nastopu na Giru.

Joao Almeida po težavah z zdravjem ne najde prave forme. | Foto: Guliverimage Joao Almeida po težavah z zdravjem ne najde prave forme. Foto: Guliverimage

Te dni na dirki Auvergne – Rhone – Alpes, nekdanjem kriteriju po Dofineji, spoznava, da niti približno ni v formi, v kateri bi slab mesec pred Tourom moral biti. V prvih etapah Dofineje je močno zaostal za favoriti in v pogovoru za O Jogo priznal: "Menim, da ne bom pripravljen nastopiti na Touru. To je dirka, na kateri morajo biti kolesarji v najboljši formi, saj sicer ni mogoče narediti veliko."

Na letošnjem Giru sta se poškodovala tudi Ekvadorec Jhonatan Narvaez, ki je trčil v ekipni avtobus in utrpel "pretresu možganov podobne simptome", ter Avstralec Jay Vine (zlom komolca). Za stratege ekipe UAE Emirates so to velike težave, a so vseeno prepričani, da bodo za Dirko po Franciji vendarle sestavili strah vzbujajočo ekipo, pričakovati pa je, da bodo sestavo razkrili tik pred zdajci. "Ta sezona je zahtevna, ampak verjamem, da bomo na Tour prispeli z najmočnejšo ekipo," je za TV Slovenija povedal športni direktor ekipe UAE Emirates Andrej Hauptman in dodal, da bodo z izbiro čakali "do zadnjega trenutka".

Adam Yates se je po padcu na Giru sestavil. | Foto: Guliverimage Adam Yates se je po padcu na Giru sestavil. Foto: Guliverimage

Na voljo bo torej Adam Yates, na Tour se pripravlja tudi Američan Brandon McNulty, Pogačarjev ključni pomočnik v gorah naj bi bil mladi Mehičan Isaac del Toro, resen kandidat je tudi Rus s francoskim potnim listom Pavel Sivakov, na priložnost čaka Avstrijec Felix Grossschartner, kot motorja ekipe za Tour sta najresnejša kandidata Belgijec Tim Wellens in Nemec Nils Politt, ponuja se še ena belgijska rešitev, Florian Vermeersch. Na Pogačarjevo srečo ima bogata ekipa UAE Emirates zelo širok nabor odličnih kolesarjev.

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