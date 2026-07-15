Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Sreda,
15. 7. 2026,
11.33

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Franciji Tour de France Tour de France

Sreda, 15. 7. 2026, 11.33

25 minut

Neverjetne številke

"Sam lahko dve minuti poganjam z močjo, ki jo Pogačar vzdržuje 45 minut"

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Oliver Naesen | Oliver Naesen je na svoji koži že večkrat občutil, kako je dirkati proti kolesarjem, ki so razred zase. " A to nima prav nič opraviti z obtožbami o dopingu," pravi. | Foto Guliverimage

Oliver Naesen je na svoji koži že večkrat občutil, kako je dirkati proti kolesarjem, ki so razred zase. " A to nima prav nič opraviti z obtožbami o dopingu," pravi.

Foto: Guliverimage

Belgijski kolesar Oliver Naesen se je odzval na namigovanja o dopingu, ki spremljajo izjemno prevlado Tadeja Pogačarja na letošnji Dirki po Franciji. Slovenski zvezdnik je drugi teden Toura začel s tretjo etapno zmago in večminutno prednostjo pred najbližjimi tekmeci v skupnem seštevku. "Če bi pri UAE goljufali, bi kakšen nekdanji kolesar ali uslužbenec že zdavnaj odprl anonimen profil na Twitterju in razkril umazane podrobnosti iz ekipe," je prepričan Naesen.

Tadej Pogačar
Sportal Dumoulin stopil v bran Pogačarju: Trenutno ni prav nobenih dokazov

Potem ko si je Tadej Pogačar v šesti etapi z vzponom na sloviti Col du Tourmalet nabral zajetno prednost pred tekmeci za skupno zmago, so se na družbenih omrežjih znova pojavili očitki in ugibanja o dopingu, čeprav zanje ni nobenih konkretnih dokazov.

Oliver Naesen, član ekipe Decathlon CMA CGM, za katero nastopa tudi izjemni francoski mladenič Paul Seixas, je ob tem poudaril, da občutek popolne nemoči ob prevladi najboljših dobro pozna že s spomladanskih klasik. V zadnjih letih ga je večkrat občutil ob predstavah Mathieuja van der Poela.

"To sem doživel že z Van der Poelom in nima nič opraviti z obtožbami o dopingu"

"To sem doživel že z Mathieujem van der Poelom in to nima prav nič opraviti z obtožbami o dopingu," je za belgijski Het Nieuwsblad pojasnil Naesen.

Belgijec je opisal frustracijo kolesarja, ki na cilju klasike ve, da je iz sebe iztisnil vse in dosegel najboljše vrednosti moči, nato pa izve, da je nekdo pred njim zmagal po dolgem samostojnem napadu. "Na klasikah prideš v cilj povsem izpraznjen. Vidiš, da si obračal najboljše vate, ves dan si dirkal v skupini z močnimi kolesarji, potem pa izveš, da je Van der Poel zmagal po 80 kilometrih samostojne vožnje," je dejal.

Tudi Pogačarjeve številke so zanj skoraj nepredstavljive. "Tega preprosto ne moreš razumeti, saj njegovo predstavo primerjaš s tem, česa si sposoben sam," je povedal in dodal: "Izračunal sem njegove vate na kilogram. Sam lahko približno dve minuti poganjam z močjo, ki jo on vzdržuje 45 minut. Noro."

Pogačarja vidi kot kolesarja, ki je zadel na genski loteriji, trdo dela in je zelo motiviran

Kljub temu Naesen zavrača namigovanja, da bi bila Pogačarjeva premoč posledica uporabe nedovoljenih sredstev.

"Če bi pri UAE goljufali, bi kakšen nekdanji kolesar ali uslužbenec že zdavnaj odprl anonimen profil na omrežju X in razkril umazane podrobnosti iz ekipe," je prepričan 35-letni Belgijec.

Naesen dobro pozna Floriana Vermeerscha in Benoîta Cosnefroya, člana ekipe UAE Team Emirates-XRG, zato ju je že spraševal, v čem je skrivnost uspeha njihovega moštva.

"Iskreno sta mi povedala, da ni nobenih skrivnosti. Sam vidim kolesarja, ki je zadel na genski loteriji, trenira izjemno trdo in je neverjetno motiviran," je ozadje Pogačarjevega uspeha ocenil Naesen.

Preberite še:

Jasper Philipsen
Sportal Na Touru ena zadnjih priložnosti za hitre kolesarje, za Pogačarja pa miren dan?
jonas thumb
Sportal Vingegaard po velikem zaostanku išče pozitivne plati: Lahko bi bilo precej slabše
Remco Evenepoel, Dirka po Franciji
Sportal Evenepoel: Upam, da ne bomo po tipično belgijsko iskali predvsem negativnih stvari
Tadej Pogačar
Sportal Nova zunajserijska predstava slovenskega Supermana, Evenepoel Mehičana zrinil z zmagovalnega odra #video
Tadej Pogačar, Dirka po Franciji 2026
Sportal Čustveni Pogačar po novi zmagi: Žvižgi so nam dali še dodatno moč #video

Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Franciji Tour de France Tour de France
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.