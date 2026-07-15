Belgijski kolesar Oliver Naesen se je odzval na namigovanja o dopingu, ki spremljajo izjemno prevlado Tadeja Pogačarja na letošnji Dirki po Franciji. Slovenski zvezdnik je drugi teden Toura začel s tretjo etapno zmago in večminutno prednostjo pred najbližjimi tekmeci v skupnem seštevku. "Če bi pri UAE goljufali, bi kakšen nekdanji kolesar ali uslužbenec že zdavnaj odprl anonimen profil na Twitterju in razkril umazane podrobnosti iz ekipe," je prepričan Naesen.

Potem ko si je Tadej Pogačar v šesti etapi z vzponom na sloviti Col du Tourmalet nabral zajetno prednost pred tekmeci za skupno zmago, so se na družbenih omrežjih znova pojavili očitki in ugibanja o dopingu, čeprav zanje ni nobenih konkretnih dokazov.

Oliver Naesen, član ekipe Decathlon CMA CGM, za katero nastopa tudi izjemni francoski mladenič Paul Seixas, je ob tem poudaril, da občutek popolne nemoči ob prevladi najboljših dobro pozna že s spomladanskih klasik. V zadnjih letih ga je večkrat občutil ob predstavah Mathieuja van der Poela.

"To sem doživel že z Van der Poelom in nima nič opraviti z obtožbami o dopingu"

"To sem doživel že z Mathieujem van der Poelom in to nima prav nič opraviti z obtožbami o dopingu," je za belgijski Het Nieuwsblad pojasnil Naesen.

Belgijec je opisal frustracijo kolesarja, ki na cilju klasike ve, da je iz sebe iztisnil vse in dosegel najboljše vrednosti moči, nato pa izve, da je nekdo pred njim zmagal po dolgem samostojnem napadu. "Na klasikah prideš v cilj povsem izpraznjen. Vidiš, da si obračal najboljše vate, ves dan si dirkal v skupini z močnimi kolesarji, potem pa izveš, da je Van der Poel zmagal po 80 kilometrih samostojne vožnje," je dejal.

Tudi Pogačarjeve številke so zanj skoraj nepredstavljive. "Tega preprosto ne moreš razumeti, saj njegovo predstavo primerjaš s tem, česa si sposoben sam," je povedal in dodal: "Izračunal sem njegove vate na kilogram. Sam lahko približno dve minuti poganjam z močjo, ki jo on vzdržuje 45 minut. Noro."

Pogačarja vidi kot kolesarja, ki je zadel na genski loteriji, trdo dela in je zelo motiviran

Kljub temu Naesen zavrača namigovanja, da bi bila Pogačarjeva premoč posledica uporabe nedovoljenih sredstev.

"Če bi pri UAE goljufali, bi kakšen nekdanji kolesar ali uslužbenec že zdavnaj odprl anonimen profil na omrežju X in razkril umazane podrobnosti iz ekipe," je prepričan 35-letni Belgijec.

Naesen dobro pozna Floriana Vermeerscha in Benoîta Cosnefroya, člana ekipe UAE Team Emirates-XRG, zato ju je že spraševal, v čem je skrivnost uspeha njihovega moštva.

"Iskreno sta mi povedala, da ni nobenih skrivnosti. Sam vidim kolesarja, ki je zadel na genski loteriji, trenira izjemno trdo in je neverjetno motiviran," je ozadje Pogačarjevega uspeha ocenil Naesen.

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