Rogliču bosta pretila Thomas in Bernal

Šef Ineosa Dave Brailsford je sporočil, da bosta na dirki po Franciji, na kateri bosta predvidoma kolesarila tudi Primož Roglič in Tadej Pogačar, nastopila lanski zmagovalec Kolumbijec Egan Bernal in Valižan Geraint Thomas. Brez nastopa na Touru je ostal zmagovalec Gira Ekvadorec Richard Carapaz, usoda Chrisa Frooma pa še ni znana.

"V tem trenutku sta Geraint in Egan osredotočena na Tour, medtem ko bo Richard poskusil ubraniti zmago na Giru," je na uradnem Twitter profilu Ineosa dejal Brailsford. O francoski usodi Britanca Chrisa Frooma, štirikratnega zmagovalca Dirke po Franciji, ni želel govoriti.

"Seveda si Chris želi še petič dobiti Tour in trenutno trdo dela, da bi prišel do ravni, ki je za to potrebna. Na tem delamo, takšna je situacija," je še sporočil Brailsford.

Na štartu bo tudi Valižan Geraint Thomas. Foto: Getty Images

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič (Team Jumbo Visma) je po objavi britanskega kolesarskega moštva dobil dva nova tekmeca na največji kolesarski dirki na svetu. Tam bo skušal nadgraditi skupno zmago z lanske dirke po Španiji in izboljšati četrto mesto s Toura v sezoni 2018.

Na francoski pentlji bo predvidoma nastopil tudi Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki bo tam nastopil prvič. Dirka po Franciji se bo letos začela v Nici 27. junija in končala na Elizejskih poljanah v Parizu 19. julija.

