Rogličevo sporočilo tekmecem

Po ponedeljkovi etapi, ki se je končala z zahtevnim ciljnim vzponom, se je na Vuelti še nekoliko bolj skristalizirala slika pri favoritih. Je že res, da je Primož Roglič prepustil rdečo majico vodilnega, a smo lahko videli, kako močan je vožnji navkreber in kako so imeli nekateri rivali veliko težav in izgubljali čas.

Če bi želeli zadržati rdečo majico, bi jo. Veseli smo, da smo jo oddali. Zdaj bo imel Primož (Primož Roglič, op. a.) več časa za počitek, prej prišel v hotel, manj bo obveznosti," je po tretji etapi razlagal športni direktor pri Jumbo-Vismi Grischa Niermann in na vprašanje, ali si lahko vesel, če izgubiš majico vodilnega, odgovoril pritrdilno.

Ta je zdaj v lasti estonskega kolesarja, ki je bil ves dan s sedmerico v begu. Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert) je bil med ubežniki najbolj razpoložen in je tekmece na zaključnem vzponu Picon Blanco pustil za seboj. Povrhu vsega je prvič v karieri oblekel majico najboljšega na eni izmed tritedenskih dirk.

Vsem dal vedeti, da ima noge ogrete tudi za strme klance

Estonec Rein Taaramäe je pri 34-letih dočakal majico najboljšega na tritedenski dirki. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez Za slovenskega kolesarja je bilo v ponedeljek poglavitnega pomena, kakšne bodo noge v primerjavi s konkurenti za skupno zmago. V zaključku 7,6 kilometrskega vzpona s povprečnim naklonom 9,3 odstotka je sicer Enric Mas (Movistar) pridobil tri sekunde, vendar je bilo videti, da Roglič ni sploh želel skočiti za njim in je nadzoroval vse skupaj na varni razdalji.

Presenetljivo je bilo le to, da je kapetan Jumbo-Visme, moral zadnje kilometre odpeljati brez pomočnikov. Sepp Kuss, Sam Oomen in preostali člani nizozemskega moštva so trpeli na vzponu in odpadli že prej. Jasno je prav tako postalo, da si bodo lahko do konca tedna nekoliko "spočili", saj jim ne bo treba v veliki meri nadzorovati dirke.

S tem, ko je nadzoroval preostale rivale, je poslal vsem sporočilo, da mu bodo težko preprečili pohod do tretje zaporedne zmage. Njegove noge ostajajo močne tudi v klanec, medtem ko je prvi dan na kronometru tekmece pustil za seboj. Povrhu vsega je še zadnji dan vožnja na čas, ki bo bistveno daljša kot v prvi etapi. V nedeljo, 5. septembra, bodo morali namreč prekolesariti 33,8, na prvi dan pa le 7,1 kilometra. In ker je povrhu vsega še olimpijskih prvak v tej disciplini, bo lahko tisti dan pridobil ali nadoknadil ogromno časa.

Kdo je bil v Rogličevi družbi in koliko so preostali izgubili

In kakšen obraz so pokazali konkurenti v tretji etapi. Egan Bernal (Ineos Greandiers), ki je letos osvojil Giro in želi še Vuelto, je končal dan v Rogličevi skupini, a ga nismo videli v ospredju na zadnjem klancu. Bistveno bolj aktiven je bil njegov moštveni kolega Adam Yates, medtem ko je Richard Carapaz izgubil minuto časa in zdaj za slovenskim šampionom zaostaja že debelih 1:45.

Olimpijski prvak na cestni dirki Richard Carapaz je šel v rdeče in izgubil v primerjavi s tekmeci za skupno zmago. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez

V Rogličevi skupini so bili ob obeh kolesarjih Ineosa še Miguel Angel Lopez (Movistar), Mikel Landa (Bahrain Victorious), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) in zimzeleni Alejandro Valverde (Movistar). Fabio Aru (Team Qhubeka Nexthash) je izgubil sedem, David De La Cruz (UAE Emirates) 12, Hugh Carthy (EF Education-Nippo) 21, Romain Bardet (Team DSM) in Aleksander Vlasov (Astata) pa že 29 sekund.

Če gledamo torej največje tekmece za skupno zmago, je tako Rogliču najbližje Mas s 15 sekundami zaostanka. Lopez zaostaja že 21, Valverde, Ciccone in Bernal 27, medtem ko Landa že 39 sekund. Kot je za zdaj videti, bo moral Roglič najbolj paziti na kolesarje španske ekipe Movistar, ki ima torej še tri svoje adute v igri za najvišja mesta in orožja za različne taktične prijeme.

Vrstni red po 3. etapi na Vuelti