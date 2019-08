Množičen padec na Vuelti odsekal Urana, na tleh tudi Rogličevi moštveni kolegi

Poleg Rigoberta Urana, ki je veljal za enega favoritov za najvišja mesta, je odstopil še njegov moštveni kolega pri EF Education First Britanec Hugh Carthy. Dirke ni mogel nadaljevati tudi Španec Victor de la Parte, ki je bil 13. v skupnem seštevku. Dirke je konec tudi za irskega kolesarja Nicholasa Rocha (Sunweb), ki je tri dni nosil rdečo majico vodilnega.

V padcu so bili udeleženi tudi trije kolesarji Jumbo-Visme, za katero kolesari Slovenec Primož Roglič. Neilson Powles, George Bennett in Tony Martin so se znašli na tleh, a so lahko nadaljevali.

Kako se je razpletla 5. etapa na Vuelti?

Tako kot včeraj, tudi danes kolesarje na Vuelti čaka gorska etapa s ciljnim vzponom, a bo ta precej manj zahteven kot včerajšnji. Na 198,9-kilometrski trasi so štirje vzponi, zadnji med njimi je na Ares del Maestrat na 1.195 metrih nadmorske višine.

Izvrstno izhodišče sta si z včerajšnjim odličnim nastopom pripravila slovenska kolesarja Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Emirates).

Roglič je včeraj s šestega mesta napredoval na skupno drugo in za trenutno vodilnim Miguelom Angel Lopezom zaostaja zgolj 14 sekund, Tadej Pogačar (skupno deveti) pa bo danes kolesaril v beli majici najboljšega mladega kolesarja. Majica sicer pripada Lopezu, a ker bo ta dirkal v rdečem, jo bo posodil Slovencu.

Kolesarski strokovnjaki za danes v ožji krog favoritov uvrščajo svetovnega prvaka Alejandra Valverdeja (Movistar) in Sergia Higuita, omenjajo pa tudi Rogliča in Pogačarja.

Profil trase na 6. etapi Vuelte: