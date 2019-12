Roglič bo branil prestižno zmago v štirih državah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bodo na posebni predstavitvi v Madridu predstavili 75. izvedbo kolesarske dirke po Španiji, vsi bistveni podatki pa so že znani. Vuelta, ki jo je lani dobil slovenski as Primož Roglič, se bo začela 14. avgusta, neposredno po olimpijskih igrah, z moštvenim kronometrom v Utrechtu, končala pa 6. septembra v Madridu, poroča španski dnevnik As.