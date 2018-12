Renshawa na treningu zbil avtomobil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mark Renshaw, avstralski kolesar, eden zelo pomembnih sprinterjev v vlaku ekipe Dimension Data, bo novo sezono začel z zamudo. Na treningu v bližini njegovega doma v Bathurstu ga je zbil avtomobil, kolesar pa si je pri padcu zlomil medenico. Zaradi poškodbe bo moral počivati tri do štiri mesece.

"Pravzaprav ne vem natančno, ali sem si medenico poškodoval pri trku ali pri padcu, kar je pravzaprav nepomembno. Najbrž me voznik avtomobila ni videl in me je zadel z desnim sprednjim delom, da sem poletel s kolesa. Pravzaprav moram biti zadovoljen, da poškodbe niso hujše, nesreča je bila videti srhljivo," je nesrečo opisal kolesar.

Novo sezono je nameraval začeti na začetku januarja na avstralskem državnem prvenstvu, zdaj pa bo lahko zelo zadovoljen, če bo lahko dirkal na prvih evropskih preizkušnjah. "Na trening kampu v Južni Afriki sem se odlično pripravil. Bil sem motiviran kot že dolgo ne, v sezoni 2019 sem imel velike načrte. Zato sem razočaran, a hkrati moram biti srečen, ker bom lahko sploh še kdaj kolesaril," je še dejal Avstralec.

Kolesarji Dimension Date že lani niso imeli sreče s poškodbami, pri njih je bila skozi sezono prava bolnišnica. Zdravniško pomoč je kar nekajkrat moral poiskati prvi zvezdnik ekipe Mark Cavendish, poškodovali so se tudi Bernhard Eisel, Julian Vermote, Scott Thwaites, Serge Pauwels, Mekseb Debesay, Reinardt Janse van Rensburg in Ben O'Connor.