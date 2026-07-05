Remco Evenepoel priznal napako v lovu na Pogačarja: Lahko bi zmagal

"Če bi ostal na njegovem kolesu, bi morda lahko zmagal," je po drugi etapi Dirke po Franciji priznal Remco Evenepoel. Belgijec je v Barceloni končal za Isaacom Del Torom in Tadejem Pogačarjem. Tretje mesto je dober znak pred nadaljevanjem Toura, a je član ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe v Barceloni začutil tudi zamujeno priložnost.

Remco Evenepoel je po drugi etapi Dirke po Franciji ostal z mešanimi občutki. Na eni strani zadovoljstvo, ker je bil v eksplozivnem zaključku v Barceloni povsem zraven. Na drugi pa občutek, da bi lahko iz dneva, ki ga je zaznamovala nova mojstrovina ekipe UAE Team Emirates - XRG, iztržil še več.

Isaac Del Toro je v cilju slavil veliko etapno zmago, Tadej Pogačar je poskrbel za dvojno slavje ekipe UAE Team Emirates - XRG, Evenepoel pa je bil tik za njima. Dovolj blizu, da je lahko pridobil na dodatni samozavesti. In hkrati dovolj daleč, da je vedel, kje je zapravil možnost za še več.

Remco priznal napako. Tveganje se mu ni izšlo.

Evenepoel je po etapi odkrito priznal, da je v zaključku poskušal izigrati tekmece. Ko so kolesarji še zadnjič vstopali v odločilni del kroga v Barceloni, je želel sprva pustiti nekaj prostora, nato pa iz zavetrja priti z večjo hitrostjo in napasti.

A papir vsega ne prenese. V praksi se je zgodilo drugače. UAE je v istem trenutku stopil na plin. Namesto da bi Evenepoel iz ozadja napadel, je moral zapirati luknjo za Pogačarjem in Del Torom.

"Nekoliko sem tvegal, danes pa to ni bila prava izbira,” je njegovo izjavo povzel belgijski Het Laatste Nieuws.

Tik pred najstrmejšim delom mu je še uspelo zmanjšati razliko, toda boj za etapno zmago je bil takrat že skoraj izgubljen: "Če bi ostal na Pogačarjevem kolesu, bi morda lahko zmagal."

Iz prve vrste gledal šov UAE-ja

Kljub zamujeni priložnosti Evenepoel po cilju ni zvenel razočarano. Nasprotno. Tretje mesto je sprejel kot potrditev, da se po dolgi tekmovalni odsotnosti vrača na pravo raven.

"Pogačar in Del Toro sta pripravila lep šov. Vesel sem, da sem ga lahko gledal iz prve vrste, ker to pomeni, da sem bil tudi sam res dober," je bil zadovoljen.

Supreme Del Toro and Pogi go 1-2 🏆



Isaac del Toro won Stage 2 of the Tour de France with team-mate Tadej Pogačar shepherding him over the line for a sensational 1-2 finish in Barcelona. pic.twitter.com/X4AIvbeCH4 — Velon CC (@VelonCC) July 5, 2026

Za njegovo ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe je bil to pomemben podatek. V finalu, ki je bil pisan na kožo Pogačarju in UAE-ju, je zdržal ob najboljših in vzel tudi štiri bonifikacijske sekunde.

Kljub napaki je dobil pomembno potrditev

Evenepoel je opozoril, da sta mu uvodni etapi Toura ustrezali. Najprej ekipni kronometer, nato eksplozivna etapa z zahtevnim zaključkom v Barceloni. Prav zato je bil rezultat pomemben tudi s psihološkega vidika: "To sta bili etapi, ki mi ustrezata, in šlo je dobro."

Ob tem je priznal, da se je moral znova privaditi na ostre menjave ritma, saj že dolgo ni dirkal. Eksplozivni pospeški, kakršne v zaključkih režirajo Pogačar, Del Toro in Jonas Vingegaard, so bili zanj po daljši odsotnosti eden največjih testov.

V Barceloni ga je, kot se je izrazil, prestal. Ne brez napake, a dovolj dobro, da lahko nadaljevanje Toura pričaka z več samozavesti. Predvsem pa bo zanimivo videti, kako se bo bistveno lažji Evenepoel odrezal v etapah z gorskim predznakom.