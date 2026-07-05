Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Nedelja,
5. 7. 2026,
20.10

Osveženo pred

1 ura, 48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,68

Natisni članek

Natisni članek
Remco Evenepoel Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Tadej Pogačar Tadej Pogačar Isaac Del Toro Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard

Nedelja, 5. 7. 2026, 20.10

1 ura, 48 minut

Remco Evenepoel priznal napako v lovu na Pogačarja: Lahko bi zmagal

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,68
Remco Evenepoel Barcelona Tour de France | Remco Evenepoel je zadovoljen po uvodnih dneh Dirke po Franciji, čeprav je upal, da se mu bo nedeljki plan izšel po željah. | Foto Guliverimage

Remco Evenepoel je zadovoljen po uvodnih dneh Dirke po Franciji, čeprav je upal, da se mu bo nedeljki plan izšel po željah.

Foto: Guliverimage

"Če bi ostal na njegovem kolesu, bi morda lahko zmagal," je po drugi etapi Dirke po Franciji priznal Remco Evenepoel. Belgijec je v Barceloni končal za Isaacom Del Torom in Tadejem Pogačarjem. Tretje mesto je dober znak pred nadaljevanjem Toura, a je član ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe v Barceloni začutil tudi zamujeno priložnost.

Remco Evenepoel je po drugi etapi Dirke po Franciji ostal z mešanimi občutki. Na eni strani zadovoljstvo, ker je bil v eksplozivnem zaključku v Barceloni povsem zraven. Na drugi pa občutek, da bi lahko iz dneva, ki ga je zaznamovala nova mojstrovina ekipe UAE Team Emirates - XRG, iztržil še več.

Isaac Del Toro je v cilju slavil veliko etapno zmago, Tadej Pogačar je poskrbel za dvojno slavje ekipe UAE Team Emirates - XRG, Evenepoel pa je bil tik za njima. Dovolj blizu, da je lahko pridobil na dodatni samozavesti. In hkrati dovolj daleč, da je vedel, kje je zapravil možnost za še več.

Tadej Pogačar, Isaac del Toro
Sportal Pogačarjeva velikodušna poteza ganila mladega Mehičana

Remco priznal napako. Tveganje se mu ni izšlo.

Evenepoel je po etapi odkrito priznal, da je v zaključku poskušal izigrati tekmece. Ko so kolesarji še zadnjič vstopali v odločilni del kroga v Barceloni, je želel sprva pustiti nekaj prostora, nato pa iz zavetrja priti z večjo hitrostjo in napasti.

A papir vsega ne prenese. V praksi se je zgodilo drugače. UAE je v istem trenutku stopil na plin. Namesto da bi Evenepoel iz ozadja napadel, je moral zapirati luknjo za Pogačarjem in Del Torom.

"Nekoliko sem tvegal, danes pa to ni bila prava izbira,” je njegovo izjavo povzel belgijski Het Laatste Nieuws.

Tik pred najstrmejšim delom mu je še uspelo zmanjšati razliko, toda boj za etapno zmago je bil takrat že skoraj izgubljen: "Če bi ostal na Pogačarjevem kolesu, bi morda lahko zmagal."

Tadej Pogačar mehiška zastava slavje
Sportal Tadej Pogačar ogrel srca Mehičanov: Zdaj si naš! #video

Iz prve vrste gledal šov UAE-ja

Kljub zamujeni priložnosti Evenepoel po cilju ni zvenel razočarano. Nasprotno. Tretje mesto je sprejel kot potrditev, da se po dolgi tekmovalni odsotnosti vrača na pravo raven.

"Pogačar in Del Toro sta pripravila lep šov. Vesel sem, da sem ga lahko gledal iz prve vrste, ker to pomeni, da sem bil tudi sam res dober," je bil zadovoljen.

Za njegovo ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe je bil to pomemben podatek. V finalu, ki je bil pisan na kožo Pogačarju in UAE-ju, je zdržal ob najboljših in vzel tudi štiri bonifikacijske sekunde.

Kljub napaki je dobil pomembno potrditev

Evenepoel je opozoril, da sta mu uvodni etapi Toura ustrezali. Najprej ekipni kronometer, nato eksplozivna etapa z zahtevnim zaključkom v Barceloni. Prav zato je bil rezultat pomemben tudi s psihološkega vidika: "To sta bili etapi, ki mi ustrezata, in šlo je dobro."

Tadej Pogačar, Isaac del Toro
Sportal Pogačar grozil z napadom, nato pa do zmage pomagal Isaacu del Toru

Ob tem je priznal, da se je moral znova privaditi na ostre menjave ritma, saj že dolgo ni dirkal. Eksplozivni pospeški, kakršne v zaključkih režirajo Pogačar, Del Toro in Jonas Vingegaard, so bili zanj po daljši odsotnosti eden največjih testov.

V Barceloni ga je, kot se je izrazil, prestal. Ne brez napake, a dovolj dobro, da lahko nadaljevanje Toura pričaka z več samozavesti. Predvsem pa bo zanimivo videti, kako se bo bistveno lažji Evenepoel odrezal v etapah z gorskim predznakom.

Moh
Sportal Trenutek, ko je Mateja Mohoriča odneslo v ograjo
Remco Evenepoel Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Tadej Pogačar Tadej Pogačar Isaac Del Toro Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.