Remco Evenepoel oktobra prihaja v Slovenijo

Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel (Red Bull BORA-hansgrohe), ki je z drugim mestom v skupnem seštevku in dvema etapnima zmagama na letošnji Dirki po Franciji dokončno utišal dvomljivce, se bo v nadaljevanju sezone osredotočil predvsem na enodnevne preizkušnje. Eden od vrhuncev njegove jeseni bo evropsko prvenstvo v Sloveniji.

Remco Evenepoel, ki je ta teden nastopil že na dveh revialnih kriterijskih dirkah in obakrat zmagal, se na resne dirke vrača v soboto, ko bo nastopil na klasiki San Sebastián. Baskovska dirka ima v njegovi karieri posebno mesto. Zmagal je že trikrat, v letih 2019, 2022 in 2023, prav tam pa je dosegel tudi svojo prvo zmago med profesionalci.

San Sebastián bo predvidoma njegov zadnji nastop v poletnem delu sezone. Nato si bo vzel nekaj premora in se pripravil na zgoščen jesenski program, v katerem ga čakajo kanadske klasike, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo v Sloveniji in Dirka po Lombardiji.

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Najprej kanadski klasiki, nato boj za mavrično majico

Na dirke se bo vrnil septembra, ko bo nastopil na dveh tradicionalnih kanadskih klasikah. Velika nagrada Quebeca bo na sporedu v petek, 11. septembra, dirka v Montrealu pa dva dni pozneje, v nedeljo, 13. septembra.

Teden dni zatem ga čaka svetovno prvenstvo v vožnji na čas, na katerem bo lovil že četrti zaporedni naslov svetovnega prvaka. Belgijec je bil v tej disciplini najboljši na zadnjih treh prvenstvih in bo tudi letos sodil v najožji krog favoritov.

Kanadsko turnejo bo sklenil v nedeljo, 27. septembra, s cestno dirko svetovnega prvenstva v Montrealu. Evenepoel, ki je mavrično majico na cestni dirki osvojil leta 2022, bo tudi tam med najbolj izpostavljenimi imeni.

Foto: Guliverimage

Oktobra prihaja v Slovenijo

Po vrnitvi v Evropo ga čaka evropsko prvenstvo v Sloveniji. V nedeljo, 4. oktobra, bo nastopil na cestni dirki, na kateri bo branil srebrno kolajno z zadnje izvedbe prvenstva, medtem ko njegov nastop v vožnji na čas, ki bo v sredo, 7. oktobra, še ni potrjen.

Glavni razlog je zgoščen urnik, saj bo le tri dni pozneje, v soboto, 10. oktobra, na sporedu Dirka po Lombardiji, kjer bo znova poskušal prekrižati načrte Tadeju Pogačarju, ki je v zadnjih letih na tej italijanski klasiki postavil izjemno visok standard.

Po trenutno znanih informacijah naj bi Belgijec sezono sklenil 18. oktobra na preizkušnji Chrono des Nations v francoskem kraju Les Herbiers.

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