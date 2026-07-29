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Remco Evenepoel oktobra prihaja v Slovenijo
Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel (Red Bull BORA-hansgrohe), ki je z drugim mestom v skupnem seštevku in dvema etapnima zmagama na letošnji Dirki po Franciji dokončno utišal dvomljivce, se bo v nadaljevanju sezone osredotočil predvsem na enodnevne preizkušnje. Eden od vrhuncev njegove jeseni bo evropsko prvenstvo v Sloveniji.
Remco Evenepoel, ki je ta teden nastopil že na dveh revialnih kriterijskih dirkah in obakrat zmagal, se na resne dirke vrača v soboto, ko bo nastopil na klasiki San Sebastián. Baskovska dirka ima v njegovi karieri posebno mesto. Zmagal je že trikrat, v letih 2019, 2022 in 2023, prav tam pa je dosegel tudi svojo prvo zmago med profesionalci.
San Sebastián bo predvidoma njegov zadnji nastop v poletnem delu sezone. Nato si bo vzel nekaj premora in se pripravil na zgoščen jesenski program, v katerem ga čakajo kanadske klasike, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo v Sloveniji in Dirka po Lombardiji.
Najprej kanadski klasiki, nato boj za mavrično majico
Na dirke se bo vrnil septembra, ko bo nastopil na dveh tradicionalnih kanadskih klasikah. Velika nagrada Quebeca bo na sporedu v petek, 11. septembra, dirka v Montrealu pa dva dni pozneje, v nedeljo, 13. septembra.
Teden dni zatem ga čaka svetovno prvenstvo v vožnji na čas, na katerem bo lovil že četrti zaporedni naslov svetovnega prvaka. Belgijec je bil v tej disciplini najboljši na zadnjih treh prvenstvih in bo tudi letos sodil v najožji krog favoritov.
Kanadsko turnejo bo sklenil v nedeljo, 27. septembra, s cestno dirko svetovnega prvenstva v Montrealu. Evenepoel, ki je mavrično majico na cestni dirki osvojil leta 2022, bo tudi tam med najbolj izpostavljenimi imeni.
Oktobra prihaja v Slovenijo
Po vrnitvi v Evropo ga čaka evropsko prvenstvo v Sloveniji. V nedeljo, 4. oktobra, bo nastopil na cestni dirki, na kateri bo branil srebrno kolajno z zadnje izvedbe prvenstva, medtem ko njegov nastop v vožnji na čas, ki bo v sredo, 7. oktobra, še ni potrjen.
Glavni razlog je zgoščen urnik, saj bo le tri dni pozneje, v soboto, 10. oktobra, na sporedu Dirka po Lombardiji, kjer bo znova poskušal prekrižati načrte Tadeju Pogačarju, ki je v zadnjih letih na tej italijanski klasiki postavil izjemno visok standard.
Po trenutno znanih informacijah naj bi Belgijec sezono sklenil 18. oktobra na preizkušnji Chrono des Nations v francoskem kraju Les Herbiers.
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