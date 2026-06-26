Pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe so razkrili osmerico kolesarjev za Dirko po Franciji, ki se bo 4. julija začela v Barceloni. Nemško-avstrijska ekipa bo na Touru stavila na dvojno kapetansko vlogo Remca Evenepoela in Floriana Lipowitza, ob njima pa bo pomembno delo opravljal tudi slovenski kolesar Jan Tratnik. Dokončno je postalo jasno, kar je bilo znano že pred tem – da Primoža Rogliča na letošnji izvedbi Toura ne bomo videli.

Tour de France 2026 bo za moštvo Red Bull - BORA - hansgrohe nekoliko drugačen, saj bo ekipa na največjo dirko na svetu prišla z dvema izrazitima adutoma za skupno razvrstitev. Belgijec Remco Evenepoel in Nemec Florian Lipowitz, ki je pred dnevi osvojil dirko Po Sloveniji, bosta na francoski pentlji nastopila kot sokapetana, kar ekipi odpira več taktičnih možnosti v boju z največjimi tekmeci, kot sta Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard.

Oba dobro vesta, kaj ju čaka na peklenski tritedenski dirki, ki se bo začela 4. julija v Barceloni z ekipnim kronometrom. Evenepoel in Lipowitz sta v zadnjih dveh izvedbah osvojila belo majico najboljšega mladega kolesarja in dirko končala na tretjem mestu v skupnem seštevku. Zdaj bosta prvič na Touru nastopila skupaj v vlogi vodilnega dvojca.

Dva različna profila, ena skupna ambicija

Pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe poudarjajo, da se njune lastnosti dobro dopolnjujejo. Evenepoel velja za enega najbolj eksplozivnih in vsestranskih kolesarjev v karavani, Lipowitzu pa dišijo gorske etape.

"Toura danes ne dobi več le izjemen posameznik, ampak izjemna ekipa. Verjamemo, da bomo na štart pripeljali eno najbolj popolnih zasedb. Z Remcom in Florianom imamo dve vodji, ki sta že dokazala, da lahko stojita na odru za zmagovalce Toura. Njune različne lastnosti nam dajejo taktične možnosti, ki so lahko odločilne," je v sporočilu za javnost poudaril Zak Dempster, vodja športnega dela ekipe.

Tratnik kot eden ključnih mož za nadzor dirke, dokončno znano glede Rogliča

V osmerici je tudi Jan Tratnik, ki bo imel v tako sestavljeni ekipi pomembno nalogo. Slovenski kolesar sodi med tiste pomočnike, ki lahko opravijo veliko dela v zahtevnih, razgibanih in tudi ravninskih etapah. Prav takšen profil bo ob dvojni kapetanski vlogi še toliko pomembnejši. Da ga oba cenita, pa je Jan izpostavil tudi v intervjuju za Sportal.

Z današnjim dokončnim seznamom potnikov za Tour de France je postalo tudi uradno znano, da Primož Roglič, ki letos ne najde prave forme, letošnjega Toura ne bo dočakal. Hkrati pa je včeraj odjeknila novica, da je to morda njegova zadnja sezona pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe.

Jan Tratnik je bil na dirki Po Sloveniji v veliko pomoč Florianu Lipowitzu. Foto: Jure Banfi

Ekipa bo imela ob Evenepoelu, Lipowitzu in Tratniku v ekipi še Jaija Hindleyja, zmagovalca Gira d'Italia 2022 – letos je bil tretji. Ob njih bodo ravnotežje prinašali Mattia Cattaneo, Nico Denz, Tim van Dijke in Maxim Van Gils.

"Moč te zasedbe sega precej dlje od Remca in Floriana. Imamo izkušene hribolazce, močne vsestranske kolesarje in tekmovalce, ki lahko prevzamejo odgovornost v vsaki situaciji. Vsak Tour razvije svojo dinamiko, s to ekipo pa imamo odgovor na skoraj vsak mogoč scenarij," je dejal športni direktor Patxi Vila.