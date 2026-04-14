Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Milano-Sanremo dražba dres Fundacija Tadeja Pogačarja Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Torek, 14. 4. 2026, 15.50

16 minut

Dobrodelnost

Raztrgan Pogačarjev dres fundaciji prinesel 95.100 evrov

Tadej Pogačar, Milano - Sanremo 2026 | Tadej Pogačar je letos zmagal na spomeniku Milano - Sanremo. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar je letos zmagal na spomeniku Milano - Sanremo.

Foto: Guliverimage

Podpisan dres najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja, v katerem je zmagal na dirki Milano–Sanremo, je na dražbi prinesel rekordnih 95.100 evrov, poroča domestiquecycling.com. Svetovni prvak pa se je odločil, da bo znesek sam podvojil. Celoten izkupiček je namenjen njegovi fundaciji, ki pomaga otrokom in mladim v stiski.

Tadej Pogačar
Na letošnjem spomeniku Milano–Sanremo je Pogačar padel 32 kilometrov pred ciljem, nadaljeval s poškodovanim kolesom in strganim dresom, a vseeno zmagal. Dres je po zmagi podpisal, prav tako so svoj podpis dodali vsi njegovi sotekmovalci.

Fundacija je dres namenila za spletno dražbo, izklicna cena je bila tisoč evrov. Dražba je presegla pričakovanja, saj je raztrgan mavrični dres prinesel 95.100 evrov. Pogačar se je nato odločil, da bo znesek podvojil sam, celoten izkupiček pa je šel v njegovo dobrodelno ustanovo.

Po nesreči pred prvim ključnim klancem na Cipresso se je Pogačar prebil nazaj v boj za zmago in s pomočjo sotekmovalcev obrnil potek dirke. Na koncu je zmago odločil v sprintu proti Britancu Tomu Pidcocku in ciljno črto prečkal v raztrganem mavričnem dresu.

Namesto da bi poškodovan komplet zavrgel, se je odločil, da ga bo prodal na dražbi, kar je zdaj privedlo do najvišje cene, plačane za kolesarski dres do zdaj.

Sredstva so namenjena fundaciji, ki jo je ustanovil s partnerico Urško Žigart. Osredotoča se na podporo mladim športnikom in pomoč posameznikom, ki okrevajo po hudih boleznih.

Dobrodelni vidik je stalna tema v Pogačarjevi karieri. Po besedah njegovega agenta Alexa Carere, ki je to razkril v podkastu Domestique Hotseat, se prihodki od osebnih sponzorskih pogodb pogosto preusmerijo v Pogačarjevo razvojno ekipo in njegovo fundacijo, namesto da bi jih porabil sam.

To ni prvič, da je predmet, povezan s Pogačarjem, na dražbi pritegnil veliko zanimanja. Decembra je bilo kolo Colnago, s katerim se je vozil na Mont Ventouxu med dirko po Franciji 2025, pri dražbeni hiši Sotheby's prodano za 163.430 evrov, kar je daleč preseglo njegovo ocenjeno vrednost.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.