Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel je znan po tem, da čustva nosi na dlani, kar se je jasno pokazalo tudi v cilju 20. etape. Po drugem mestu na Alpe d'Huezu je svoje razočaranje stresel nad tiskovnim predstavnikom ekipe Gabrielejem Uboldijem.

Za rojenega zmagovalca, kakršen je Remco Evenepoel, šteje le prvo mesto. Belgijec je v soboto osvojil izjemno drugo mesto in si s tem praktično zagotovil tudi drugo mesto v skupnem seštevku Dirke po Franciji, vendar ga je ob prihodu v cilj bolj kot ponos prevevalo razočaranje zaradi zamujene etapne zmage.

Dvajseto etapo je končal 26 sekund za Richardom Carapazom, a svojega dosežka sprva ni dojemal kot razlog za slavje. Prepričan je bil, da bi lahko iztržil še več. To so hitro občutili tudi člani ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe, ki so ga v ciljnem prostoru pričakali z navdušenjem.

"Very, very happy to finish" 🙏🇧🇪



After immediate disappointment with his second-place stage and overall finish, Remco Evenepoel was able to reflect positively on an impressive performance.



🇫🇷 #TDF2026 | July 5-July 27 | Every Stage on SBS 📺 pic.twitter.com/5xXGFFoAKS — SBS Sport (@SBSSportau) July 26, 2026

"Zakaj proslavljate?" se je jezil in nato obrnil še proti tiskovnemu predstavniku Gabrieleju Uboldiju. "Nehajte s to predstavo! Drugi sem, nisem zmagal!"

"Žal mi je. Tudi jaz sem si želel, da bi zmagal," mu je odvrnil Italijan, ki je bil pred prihodom v svet kolesarstva dejaven v jadranju, in je preko jadralske ekipe +39 Challenge, ki je sodelovala v Pokalu Amerike, sodeloval tudi z najboljšim slovenskim jadralcem Vasilijem Žbogarjem.

Že nekaj minut pozneje je Evenepoel dojel razsežnosti njegovega dosežka na dirki vseh dirk in spremenil razpoloženje. "Drugo mesto je čudovit rezultat," je Belgijec povedal za Sporzo. "Zelo težko je bilo priti na to raven. Z veliko potrpežljivosti in ogromno dela v ozadju nam je vendarle uspelo. Zaradi tega sem izjemno zadovoljen," je še dodal.

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