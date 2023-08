Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesar Žak Eržen, ki bo oktobra dopolnil 18 let, se bo prihodnje leto iz matične ekipe Adria Mobil preselil v ekipo Friuli, razvojno ekipo moštva Bahrain-Victorious. Eržen, ki je julija na evropskem prvenstvu na velodromu osvojil srebrno kolajno v dirki na izpadanje za mladince, je trenutno na svetovnem kolesarskem prvenstvu v Glasgowu na Škotskem, kjer je na cestni dirki mladincev osvojil 9. mesto.

Selitev Žaka Eržena v razvojno ekipo Friuli, ki sodi pod okrilje moštva svetovne serije Bahrain-Victorious, je nova pomembna stopnica v razvoju vsestranskega in obetavnega Dolenjca, ki se odlično znajde na cesti in na velodromu.

Foto: Kolesarska zveza Slovenije

Julija letos je na evropskem prvenstvu na velodromu osvojil srebrno kolajno v dirki na izpadanje za mladince, potem ko je lani postal mladinski svetovni prvak v tej disciplini.

Selitev čaka tudi njegovega moštvenega kolega, 21-letnega Gala Glivarja, ki bo do konca leta v skladu s predpisi Mednarodne kolesarske zveze na preizkušnji pri ekipi UAE Team Emirates. Kot so sporočili iz ekipe Adria Mobil, bo do konca letošnje sezone na nekaterih dirkah tekmoval v dresu Adrie, na drugih pa v dresu Emiratov.

Gal Glivar z očetom, nekdanjim kolesarjem, danes trenerjem Srečkom Glivarjem. Foto: Vid Ponikvar

Glivar je bil pred dvema letoma izbran za najboljšega slovenskega mladega kolesarja leta, Erženu pa je ta laskavi naziv pripadel lani.

Oba kolesarja sta trenutno v Glagowu na Škotskem, kjer poteka svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Eržen je bil na dirki mladincev najvišje uvrščeni Slovenec, na koncu je dobil sprint skupine 22 kolesarjev in dirko končal na 9. mestu. Glivarja, ki bo nastopil med mlajšimi člani, pa nastop čaka v prihodnjem tednu (12. 8.)

Članska dirka s Tadejem Pogačarjem na čelu, bo na sporedu v nedeljo (6.8.), z začetkom ob 10.30.

Preberite še: