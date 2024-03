Razkrite bodo podrobnosti

Med 12. in 16. junijem bo na slovenskih tleh potekala tradicionalna dirka Po Sloveniji, ki bo letos doživela jubilejno 30. izvedbo. Ob 11. uri bo organizator predstavil trase vseh petih etap in ekipe, ki bodo nastopile na največji slovenski kolesarski pentlji.

V zgodovini je peterica kolesarjev, ki se lahko pohvali z dvema zmagama na dirki Po Sloveniji, ki ima zadnja leta status UCI 2.Pro in je del serije ProSeries. Mitja Mahorič, Diego Ulissi, Jure Golčer, Primož Roglič in Tadej Pogačar so se podpisali pod tovrsten podvig.

Da bi se ta mejnik morda presegel, imajo torej v letošnji izvedbi možnost trije kolesarji. Aktivni so namreč še Ulissi in slovenska šampiona Roglič in Pogačar, ki pa slovenske dirke nimata v načrtu priprav za sloviti Tour de France.

Prav posebna je bitka med slovenskimi in tujimi kolesarji. Po lanskoletnem zmagoslavju Filippa Zane je prednost na strani tujcev, ki so zbrali 15 zmag, kar je eno več od slovenskih tekmovalcev. Zato pa naši kolesarji prepričljivo vodijo na lestvici etapnih zmagovalcev. Po do sedaj odpeljanih 157 etapah so slavili 56-krat. Na čelu tega seznama še vedno kraljuje Boštjan Mervar s sedmimi zmagami. Nizozemec Dylan Groenewegen je najbližji zasledovalec in edini kandidat, ki se lahko povzpne na vrh lestvice, na kateri zaostaja za tri etapne zmage. Od štirih je kar tri osvojil v Rogaški Slatini, sicer pa je prvič slavil leta 2018 - na lanski izvedbi pa je osvojil dve etapi.

Dirka Po Sloveniji ima veliko veljavo v mednarodnem merilu in so na njej nastopili že številni kolesarji, ki so blesteli na največjih dirkah, prvenstvih in olimpijskih igrah. Sloviti Tour de France so denimo osvojili Vincenzo Nibali, Egan Bernal, Carlos Sastre in Pogačar. Pogi je bil celo edini kolesar, ki je prišel na dirko kot zmagovalec Toura. Potem so tu še trije olimpijski prvaki Aleksander Vinokurov, Fabian Cancellara in Roglič …