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Avtor:
A. T. K.

Torek,
9. 6. 2026,
14.50

Osveženo pred

7 minut

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ekipni kronometer Gal Glivar Matej Mohorič Matej Mohorič Matevž Govekar

Torek, 9. 6. 2026, 14.50

7 minut

Tour Auvergne-Rhône-Alpes, 3. etapa (ekipni kronometer)

Prvi resen test favoritov na pripravljalni dirki za Tour: kdo bo udaril prvi? #VŽivo

Avtor:
A. T. K.

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Paul Seixas | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Po prvih dveh etapah, ki sta bili na dirki Auvergne-Rhone-Alpes, kot se po novem imenuje kriterij po Dofineji, naklonjeni ubežnikom, bodo favoriti za skupno zmago danes vendarle morali pokazati svoje karte. Tretji dan dirke prinaša 28,4 kilometra dolg ekipni kronometer s startom in ciljem v kraju Le Perreux, ki bi lahko močno premešal vrstni red v skupnem seštevku. Etapa se je začela nekaj po 15. uri.

Za kolesarje z ambicijami v skupnem seštevku na dirki Auvergne-Rhone-Alpes, kot se po novem imenuje kriterij po Dofineji, ni veliko prostora za oddih. Že tretja etapa prinaša eno ključnih preizkušenj – razgiban ekipni kronometer, dolg nekaj več kot 28 kilometrov. Trasa s startom in ciljem v Le Perreuxu ne bo pomembna le za razplet te dirke, ampak bo tudi zadnji resen test pred ekipnim kronometrom na prihajajoči Dirki po Franciji.

Profil trase za ekipni kronometer:

trasa | Foto: Instagram Foto: Instagram

Ekipe bodo imele v mislih predvsem uvodni ekipni kronometer Toura v Barceloni in njeni okolici (4. julij), zato bo današnja etapa pomembna za piljenje podrobnosti, uigravanje in nabiranje samozavesti. Trasa v okolici Le Perreuxa je vse prej kot enostavna.

Ura starta  Ekipa
15.05 Picnic PostNL
15.09 Lotto Intermarché
15.13 NSN Cycling Team
15.17 Jayco AlUla
15.21 TotalEnergies
15.25 Bahrain Victorious
15.29 Cofidis
15.33 Tudor Pro Cycling Team
15.37 Caja Rural-Seguros RGA
15.41 Alpecin-Premier Tech
15.45 Soudal Quick-Step
15.49 UAE Emirates-XRG
15.53 Movistar
15.57 XDS Astana
16.01 Lidl-Trek
16.05 Decathlon CMA CGM
16.09 Uno-X Mobility
16.13 Red Bull-BORA-hansgrohe
16.17 Netcompany INEOS
16.21 Visma | Lease a Bike
16.25 Groupama-FDJ United
16.29 EF Education-EasyPost

Na poti kolesarje čakata dva vzpona proti Coutouvru in Montagnyju, skupaj približno osem kilometrov vzpenjanja. Nakloni sicer niso ekstremni, a so dovolj zahtevni, da lahko hitro razbijejo ritem ekipe in razkrijejo slabosti posameznikov.

Ključno bo pametno razporejanje moči. Ekipe ne bodo smele pretiravati v prvem delu, saj po Montagnyju sledi še približno osem izjemno hitrih kilometrov proti cilju v Le Perreuxu. Tudi zadnji kilometer ne bo povsem enostaven, saj se cesta znova postavi navkreber, naklon pa doseže največ sedem odstotkov.

Alex Baudin
Sportal Uvodna zmaga ubežniku, med favoriti mirno, Slovenci v ozadju

Štel bo čas posameznika

Posebnost ekipnega kronometra je tudi format, ki bo enak kot na Touru in dirki Pariz–Nica. To pomeni, da bodo v cilju šteli individualni časi posameznih kolesarjev, ne zgolj čas ekipe kot celote. Zato bo poleg ekipne moči še toliko pomembnejše, kako dobro bodo favoriti za skupno razvrstitev zdržali ritem svojih moštvenih kolegov.

Na dirki so tudi trije Slovenci, Gal Glivar (Alpecin Premeir-Tech) in Matej Mohorič ter Matevž Govekar, ki vozita za ekipo Bahrain-Victorious.

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