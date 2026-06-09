Prvi resen test favoritov na pripravljalni dirki za Tour: kdo bo udaril prvi? #VŽivo

Po prvih dveh etapah, ki sta bili na dirki Auvergne-Rhone-Alpes, kot se po novem imenuje kriterij po Dofineji, naklonjeni ubežnikom, bodo favoriti za skupno zmago danes vendarle morali pokazati svoje karte. Tretji dan dirke prinaša 28,4 kilometra dolg ekipni kronometer s startom in ciljem v kraju Le Perreux, ki bi lahko močno premešal vrstni red v skupnem seštevku. Etapa se je začela nekaj po 15. uri.

Za kolesarje z ambicijami v skupnem seštevku na dirki Auvergne-Rhone-Alpes, kot se po novem imenuje kriterij po Dofineji, ni veliko prostora za oddih. Že tretja etapa prinaša eno ključnih preizkušenj – razgiban ekipni kronometer, dolg nekaj več kot 28 kilometrov. Trasa s startom in ciljem v Le Perreuxu ne bo pomembna le za razplet te dirke, ampak bo tudi zadnji resen test pred ekipnim kronometrom na prihajajoči Dirki po Franciji.

Profil trase za ekipni kronometer:

Foto: Instagram

Ekipe bodo imele v mislih predvsem uvodni ekipni kronometer Toura v Barceloni in njeni okolici (4. julij), zato bo današnja etapa pomembna za piljenje podrobnosti, uigravanje in nabiranje samozavesti. Trasa v okolici Le Perreuxa je vse prej kot enostavna.

Ura starta Ekipa 15.05 Picnic PostNL 15.09 Lotto Intermarché 15.13 NSN Cycling Team 15.17 Jayco AlUla 15.21 TotalEnergies 15.25 Bahrain Victorious 15.29 Cofidis 15.33 Tudor Pro Cycling Team 15.37 Caja Rural-Seguros RGA 15.41 Alpecin-Premier Tech 15.45 Soudal Quick-Step 15.49 UAE Emirates-XRG 15.53 Movistar 15.57 XDS Astana 16.01 Lidl-Trek 16.05 Decathlon CMA CGM 16.09 Uno-X Mobility 16.13 Red Bull-BORA-hansgrohe 16.17 Netcompany INEOS 16.21 Visma | Lease a Bike 16.25 Groupama-FDJ United 16.29 EF Education-EasyPost

Na poti kolesarje čakata dva vzpona proti Coutouvru in Montagnyju, skupaj približno osem kilometrov vzpenjanja. Nakloni sicer niso ekstremni, a so dovolj zahtevni, da lahko hitro razbijejo ritem ekipe in razkrijejo slabosti posameznikov.

Ključno bo pametno razporejanje moči. Ekipe ne bodo smele pretiravati v prvem delu, saj po Montagnyju sledi še približno osem izjemno hitrih kilometrov proti cilju v Le Perreuxu. Tudi zadnji kilometer ne bo povsem enostaven, saj se cesta znova postavi navkreber, naklon pa doseže največ sedem odstotkov.

Štel bo čas posameznika

Posebnost ekipnega kronometra je tudi format, ki bo enak kot na Touru in dirki Pariz–Nica. To pomeni, da bodo v cilju šteli individualni časi posameznih kolesarjev, ne zgolj čas ekipe kot celote. Zato bo poleg ekipne moči še toliko pomembnejše, kako dobro bodo favoriti za skupno razvrstitev zdržali ritem svojih moštvenih kolegov.

Na dirki so tudi trije Slovenci, Gal Glivar (Alpecin Premeir-Tech) in Matej Mohorič ter Matevž Govekar, ki vozita za ekipo Bahrain-Victorious.

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