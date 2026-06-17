Z etapo od Velenja do Rogaške Slatine se bo danes začela 32. izvedba kolesarske dirke Po Sloveniji. Na njej bo načrte prvemu favoritu Florianu Lipowitzu, članu ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe, poskušal prekrižati 20-letni slovenski up Jakob Omrzel. Član ekipe Bahrain Victorious je lani ob debiju na največji domači dirki osvojil četrto mesto v skupnem seštevku in belo majico najboljšega mladega kolesarja, letos pa na dirko prihaja kot glavni slovenski adut. Samozavesten in mirnih živcev.

Jakob Omrzel na novinarski konferenci, ki so jo organizatorji kolesarske dirke Po Sloveniji dan pred začetkom prve etape pripravili v Muzeju premogovništva v Velenju, ni želel preveč razkrivati svojih kart, a jasno je, da ima visoke cilje.

"Vsak ima svoje cilje. Če prideš na štart dirke, ne moreš reči, da ne bi rad zmagal," je namignil 20-letni Novomeščan, ki mu bodo na poti do čim višje uvrstitve pomagali Alberto Bruttomesso, Roman Ermakov, ruski kolesar, ki po novem dirka s slovensko licenco, Edoardo Zambanini, Fran Miholjević, Thomas Stockwell in Max Van der Meulen, medtem ko Žaka Eržena kljub prvotnim napovedim ni na startni listi.

Omrzel in Jan Tratnik, ki bo cestni kapetan ekipe Red Bull. Foto: Ana Kovač

Na višini do želene forme

Omrzel se na dirke vrača natanko mesec dni po koncu Dirke po Madžarski, ki jo je končal na skupno osmem mestu. Tako kot Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki bosta danes začela Dirko po Švici, se je tudi on v zadnjih tednih pripravljal na višini.

"Bil sem na višinskih pripravah na Tenerifu, kjer sem preživel tri tedne. Čas je bil izjemno dobro porabljen. Po eni strani sem se lepo oddahnil in sprostil, po drugi strani pa sem intenzivno treniral in prišel do forme, v kateri si želim biti," je povedal Omrzel.

Pravi, da je v primerjavi z lansko sezono najbolj napredoval v tem, da zna ohraniti mirne živce. "Imam svoja pričakovanja, a se vseeno ne zaganjam. Vse delam tako, kot je treba. Naučil sem se, da se lahko zgodi veliko nepredvidenih stvari, da je težko načrtovati prihodnost in da moraš biti pripravljen iz dneva v dan. In to je to."

Foto: Ana Kovač

Nerad govori o ciljih, za odgovore bo poskrbela cesta

Pojasnil je tudi, zakaj o ciljih na največji domači dirki ne želi govoriti preveč konkretno. "Nerad govorim o ciljih. Vse bo povedalo dogajanje na dirki. Ne bom ničesar napovedoval. Povem lahko, da sem pripravljen, bomo pa videli, kaj lahko dosežem."

Najtežji oreh bo zagotovo ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe, ki na dirko prihaja v izjemno močni zasedbi. Posebej velja izpostaviti Floriana Lipowitza, lani tretjega na Tour de Franceu in letos odličnega v prvem delu sezone, ter Giulia Pellizzarija, ki je prav tako vrhunsko začel sezono, nato pa so mu na Giru, kjer je imel visoke cilje, načrte prekrižale želodčne težave.

"Ve se, kateri fantje so najtrši oreh. Definitivno ne gre nikogar podcenjevati, bomo videli. Po drugi strani pa sem tudi vesel, da se lahko pomerim z nekom, ki je bil v preteklosti že zelo uspešen," pravi Omrzel.

Foto: Ana Kovač

Vloga liderja mu ne nalaga dodatnega bremena

Zagotavlja, da pritiska pred dirko ne čuti in da mu je pomembno predvsem to, da uživa na kolesu in v tem, kar počne. Na Dirko po Sloveniji prihaja v vlogi kapetana, ki mu je dobro znana že iz mlajših kategorij, zato zaradi nje ne čuti dodatnega bremena. "Že od nekdaj, tudi v mladinskih in U23 vodah, sem bil lider, zato mi ta vloga ni nič novega. Poznam pa obe plati, tako vlogo pomočnika kot vlogo liderja, ki pa mi ne predstavlja dodatnega bremena, ampak bolj potrditev, da se moraš dokazati. In to je točno to, kar potrebujem."

Lani je dirko Po Sloveniji končal kot najboljši mladi kolesar in izjemen četrti v skupnem seštevku dirke, ki jo je dobil Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility). Foto: Ana Kovač

"Domača dirka je vseeno domača dirka"

Dirka Po Sloveniji ima pri Omrzelu, otroku novomeškega kolesarskega kluba, ki je organizator dirke, posebno mesto. "Zame je to dirka, ki sem jo spremljal že od malih nog in jo gledal z velikimi očmi. Ko odrasteš, sicer vidiš, da je še veliko dirk, ki so morda na višji ravni, a domača dirka je vseeno domača dirka. Sem pridem z največjim veseljem."

Tako kot številni ljubitelji kolesarstva bo tudi on te dni z zanimanjem pogledoval proti Švici, kjer se bosta na Dirki po Švici po dobrem mesecu dni spet srečala najboljša slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič.

"Glede na to, da bo na dirki veliko fantov, ki odhajajo na Tour, bo Dirka po Švici zagotovo atraktivna. Definitivno jo bomo spremljali tudi v Sloveniji," je še dejal Omrzel.

Obe dirki, Po Sloveniji in po Švici, bomo v živo spremljali tudi na Sportalu.

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