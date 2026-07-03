Prve fotografije Urške Žigart po hudi nesreči: spet je na kolesu

Po vsega dveh tednih okrevanja po hudem padcu na dirki po Švici se je slovenska kolesarka Urška Žigart vrnila na kolo in se z ekipnimi kolegicami zapeljala po Savojskih Alpah v Franciji. Fotografije z njene prve vožnje po nesreči so razveselile številne navijače, ki ji v komentarjih želijo čim hitrejšo vrnitev na tekmovanja.

Po hudem padcu na dirki po Švici, pri katerem je utrpela zlom čeljusti in pretres možganov, se je slovenska kolesarka Urška Žigart že vrnila na kolo. Da okrevanje slovenske kolesarke poteka dobro, je pred začetkom Toura v Barceloni dal vedeti tudi Tadej Pogačar, zdaj pa je prve fotografije Urške po nesreči na družbenih omrežjih delila njena ekipna kolegica Kim Le Court-Pienaar.

Na družbenih omrežjih je kolesarka z Mavricija objavila fotografije skupnega treninga ekipe AG Insurance–Soudal, po objavi pa so se hitro zvrstila številna spodbudna sporočila navijačev in kolesarskih kolegov.

Žigart je grdo padla v zaključku druge etape dirke po Švici, ko je pri veliki hitrosti izgubila nadzor nad kolesom po prečkanju hitrostne ovire. Po padcu so jo odpeljali v bolnišnico, kjer so zdravniki potrdili zlom čeljusti, pozneje pa tudi pretres možganov. Nesreča je znova odprla razpravo o varnosti na kolesarskih dirkah, saj so številni opozorili na nevarno postavljene ovire v zaključkih etap.

Kdaj bo lahko znova nastopila na dirkah, za zdaj še ni znano. Vračanje po pretresu možganov poteka postopoma in pod budnim zdravniškim nadzorom, zato pri njeni ekipi zagotovo ne bodo prehitevali dogodkov.

Slovenka je sicer pred nesrečo kazala zelo dobro formo, zato tudi slovenski ljubitelji kolesarstva držijo pesti, da jo bomo kmalu znova spremljali v tekmovalni karavani.