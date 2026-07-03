Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Petek,
3. 7. 2026,
18.28

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Urška Žigart Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Švici Kim Le Court Pienaar

Petek, 3. 7. 2026, 18.28

4 minute

Slovenska kolesarka znova z ekipo

Prve fotografije Urške Žigart po hudi nesreči: spet je na kolesu

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Urška Žigart | Urška Žigart že kolesari s svojo ekipo. | Foto Ana Kovač

Urška Žigart že kolesari s svojo ekipo.

Foto: Ana Kovač

Po vsega dveh tednih okrevanja po hudem padcu na dirki po Švici se je slovenska kolesarka Urška Žigart vrnila na kolo in se z ekipnimi kolegicami zapeljala po Savojskih Alpah v Franciji. Fotografije z njene prve vožnje po nesreči so razveselile številne navijače, ki ji v komentarjih želijo čim hitrejšo vrnitev na tekmovanja.

Tadej Pogačar
Sportal Pogačar zadnji, Vingegaard tik pred njim: napetost na Touru narašča

Po hudem padcu na dirki po Švici, pri katerem je utrpela zlom čeljusti in pretres možganov, se je slovenska kolesarka Urška Žigart že vrnila na kolo. Da okrevanje slovenske kolesarke poteka dobro, je pred začetkom Toura v Barceloni dal vedeti tudi Tadej Pogačar, zdaj pa je prve fotografije Urške po nesreči na družbenih omrežjih delila njena ekipna kolegica Kim Le Court-Pienaar.

Na družbenih omrežjih je kolesarka z Mavricija objavila fotografije skupnega treninga ekipe AG Insurance–Soudal, po objavi pa so se hitro zvrstila številna spodbudna sporočila navijačev in kolesarskih kolegov.

Žigart je grdo padla v zaključku druge etape dirke po Švici, ko je pri veliki hitrosti izgubila nadzor nad kolesom po prečkanju hitrostne ovire. Po padcu so jo odpeljali v bolnišnico, kjer so zdravniki potrdili zlom čeljusti, pozneje pa tudi pretres možganov. Nesreča je znova odprla razpravo o varnosti na kolesarskih dirkah, saj so številni opozorili na nevarno postavljene ovire v zaključkih etap.

Kdaj bo lahko znova nastopila na dirkah, za zdaj še ni znano. Vračanje po pretresu možganov poteka postopoma in pod budnim zdravniškim nadzorom, zato pri njeni ekipi zagotovo ne bodo prehitevali dogodkov.

Slovenka je sicer pred nesrečo kazala zelo dobro formo, zato tudi slovenski ljubitelji kolesarstva držijo pesti, da jo bomo kmalu znova spremljali v tekmovalni karavani.

Jonas Vingegaard v rumeni majici vozi pred Tadejem Pogačarjem na Tour de France
Sportal Vingegaard ima težavo: Pogačar se je spremenil
Tadej Pogačar blond pričeska Tour de France 2026
Sportal Pogačar pred Tourom znova kot Slim Shady: razlog je znan že dalj časa
Urška Žigart Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Švici Kim Le Court Pienaar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.