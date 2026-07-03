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Avtor:
A. T. K.

Petek,
3. 7. 2026,
6.30

Osveženo pred

15 minut

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Paul Seixas Decathlon CMA CGM Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Petek, 3. 7. 2026, 6.30

15 minut

Francoski čudežni deček pred največjim izzivom kariere

Pritisk bo ogromen: kaj pred začetkom Toura sporoča Paul Seixas?

Avtor:
A. T. K.

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Paul Seixas | Čeprav ima Paul Seixas še vedno vidne posledice padca z zadnje dirke, trdi, da je pripravljen na največji izziv v svoji karieri. | Foto Guliverimage

Čeprav ima Paul Seixas še vedno vidne posledice padca z zadnje dirke, trdi, da je pripravljen na največji izziv v svoji karieri.

Foto: Guliverimage

Le še en dan nas loči od začetka težko pričakovane Dirke po Franciji, ki se bo v soboto, 4. julija, začela z ekipnim kronometrom v Barceloni. Na njej bo prvič nastopil komaj 19-letni francoski supertalent Paul Seixas, veliko upanje domače javnosti, ki bo že ob debiju pod velikim drobnogledom. Kako se bo znašel na svoji prvi tritedenski dirki in kaj je pred začetkom Toura sporočil na novinarski konferenci v Barceloni?

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) je bil ena največjih senzacij letošnje pomladi. Ne le da je bil zelo konkurenčen Tadeju Pogačarju na dirkah Strade Bianche in Liège–Bastogne–Liège, zmagal je tudi na pomembnih preizkušnjah, kot sta Dirka po Baskiji in Valonska puščica. Kako torej zmagovalec njegovega kova razmišlja pred svojim prvim Tourom?

"Seveda si globoko v sebi vedno želiš zmagati, toda Tour bo zame povsem nova izkušnja." | Foto: Guliverimage "Seveda si globoko v sebi vedno želiš zmagati, toda Tour bo zame povsem nova izkušnja." Foto: Guliverimage

"Seveda si globoko v sebi vedno želiš zmagati, toda Tour bo zame povsem nova izkušnja," je priznal vodja ekipe Decathlon CMA CGM. "Običajno greš na zmago, če veš, da si tega sposoben, ali če si to že kdaj naredil. Jaz pa moram najprej pridobiti to izkušnjo. Seveda obstajajo načini, kako zmagati na takšni dirki, ampak najprej moram videti, kako bo šlo, kako bom dirkal in na kakšni ravni sem. Potem bomo videli, kdaj bomo lahko rekli, da je bil nastop uspešen."

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Cilja na skupno uvrstitev in ne na etapne zmage

Seixasa so vprašali tudi, kaj bi mu pomenilo več: etapna zmaga ali visoka uvrstitev v skupnem seštevku. Izbral je drugo možnost.

"To je prioriteta. Cilj je pridobiti izkušnje kot kolesar za skupno razvrstitev, videti, kako stvari potekajo, in doseči najboljši možen rezultat. Ne vem še, na katerem mestu bom končal. V vsakem primeru pa ne bom po nepotrebnem tvegal za karkoli drugega kot za skupno razvrstitev. Seveda pa se lahko vedno znajdeš tudi v drugačni situaciji."

Prvi Grand Tour in veliko neznank

To ne bo le Seixasov prvi Tour, ampak tudi njegova prva tritedenska dirka, zato bo zanj veliko neznank.

Paul Seixas | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

"Morda me najbolj zanima, kako se bo moje telo odzivalo in regeneriralo po 10, 12 ali 15 dneh dirkanja. A to so logična vprašanja, ki si jih zastavljam, ne pa pravi strahovi. Če bom naredil napake ali doživel težke trenutke, bom to v prvi vrsti razumel kot pomemben učni proces za prihodnost. Zato skušam na vse skupaj gledati predvsem pozitivno."

Poškodba je stvar preteklosti, rekord že na startu

Marsikoga je zaskrbelo, ko je Seixas na pripravljalni dirki Tour Auvergne–Rhône–Alpes grdo padel in naslednji dan odstopil. A sam zagotavlja, da sta padec in poškodba le še stvar preteklosti (čeprav ima še vedno s povoji in obliži zaščiteno levo roko in dlan) ter da je pripravljen na glavni izziv sezone.

Ali se bo Paul Seixas lahko zoperstavil Pogačarju in Vingegaardu na Dirki po Franciji?

  • Da, boljši bo od obeh
    5,79 %
    53 glasov
  • Zaostal bo le za Pogačarjem
    26,12 %
    239 glasov
  • Pred njim bo le Vingegaard
    0,87 %
    8 glasov
  • Oba bosta pred njim
    50,60 %
    463 glasov
  • Tour de France bo prevelik zalogaj
    16,61 %
    152 glasov
Oddanih 915 glasov

"Povsem sem okreval in sem v dobri formi," je dal vedeti Francoz, ki bo z 19 leti, devetimi meseci in desetimi dnevi postal najmlajši udeleženec Toura po letu 1937 oziroma najmlajši v zadnjih 89 letih.

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Ekipa Decathlon CMA CGM bo na Touru nastopila v naslednji zasedbi:

  • Paul Seixas

  • Tiesj Benoot

  • Cees Bol

  • Daan Hoole

  • Olav Kooij

  • Aurélien Paret-Peintre

  • Nicolas Prodhomme

  • Matthew Riccitello

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