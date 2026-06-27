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Avtor:
A. T. K.

Sobota,
27. 6. 2026,
7.53

Osveženo pred

3 minute

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Bart Lemmen Visma | Lease a Bike Dirka po Franciji Edoardo Affini

Sobota, 27. 6. 2026, 7.53

3 minute

Pri Vismi že imajo plan B: če bo treba, bo na Tour potoval Bart Lemmen

Avtor:
A. T. K.

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Bart Lemmen | Bart Lemmen je prva rezerva za Tour, v primeru, da Edoardo Affini, ki je grdo padel na državnem prvenstvu v vožnji na čas, ne bo pravočasno okreval. | Foto Guliverimage

Bart Lemmen je prva rezerva za Tour, v primeru, da Edoardo Affini, ki je grdo padel na državnem prvenstvu v vožnji na čas, ne bo pravočasno okreval.

Foto: Guliverimage

Nizozemski kolesar Bart Lemmen bo izpustil letošnje nizozemsko državno prvenstvo v cestni vožnji. 30-letnik je namreč prva rezerva ekipe Visma | Lease a Bike za Dirko po Franciji, po hudem padcu Edoarda Affinija na italijanskem državnem prvenstvu v vožnji na čas pa obstaja možnost, da bo moral nizozemski zasedbi v zadnjem trenutku priskočiti na pomoč, poroča specializirani kolesarski portal Wielerflits. Podoben scenarij se mu je zgodil že leta 2024.

Visma | Lease a Bike je v petek zvečer objavila postave za državna prvenstva, med katerimi pa ni bilo imena Bart Lemmen. To je presenetljivo, saj je Nizozemec po zelo dobri Dirki po Švici v sporočilu za javnost svoje ekipe odkrito napovedal napad na naslov državnega prvaka, zato njegova odsotnost ni ostala neopažena.

Iz ekipe Visma | Lease a Bike so za nizozemski portal In de Leiderstrui potrdili, da mora Lemmen izpustiti državno prvenstvo, ker mora biti pripravljen na morebiten nastop na Dirki po Franciji.

To pomeni, da bo nizozemska ekipa na državnem prvenstvu v Nijmegnu v nedeljo nastopila le s štirimi kolesarji. Ob izkušenem Wilcu Keldermanu bodo dirkali še mladi Loe van Belle, Tijmen Graat in Menno Huising.

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Tudi na drugih državnih prvenstvih bo zasedba Visme precej okrnjena, predvsem zaradi poškodb. Edoardo Affini, ki je grdo padel na državnem prvenstvu v vožnji na čas, zagotovo ne bo nastopil na italijanskem prvenstvu v cestni vožnji. Tudi preostali kolesarji, ki so v postavi za Tour, ta konec tedna praviloma ne bodo nastopali na državnih prvenstvih.

Edina izjema je Victor Campenaerts, saj v Belgiji za profesionalne kolesarje velja obveznost nastopa na državnem prvenstvu. Na Nizozemskem in v nekaterih drugih državah takšnega pravila ni, zato lahko Lemmen prvenstvo izpusti.

Če bo kolesar iz Utrechta res v zadnjem trenutku vpoklican v ekipo za Tour, to zanj ne bo prvič. Podobno se je zgodilo že leta 2024, ko je bil še novinec pri Vismi. Takrat je tik pred začetkom Dirke po Franciji zamenjal Seppa Kussa, ki si po okužbi s koronavirusom ni pravočasno opomogel.

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Bart Lemmen Visma | Lease a Bike Dirka po Franciji Edoardo Affini
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