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Avtor:
A. T. K.

Torek,
30. 6. 2026,
10.00

Osveženo pred

27 minut

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Edoardo Affini Dirka po Franciji Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard

Torek, 30. 6. 2026, 10.00

27 minut

Pri Vismi so si oddahnili: Edoardo Affini bo kljub padcu pripravljen za Tour

Avtor:
A. T. K.

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Edoardo Affrini Matteo Jorgenson | Dobre novice iz tabora Visme: Edoardo Affini bo do začetka Toura nared za napore največje tritedenske dirke. | Foto Guliverimage

Dobre novice iz tabora Visme: Edoardo Affini bo do začetka Toura nared za napore največje tritedenske dirke.

Foto: Guliverimage

Iz tabora ekipe Visma | Lease a Bike pred začetkom Dirke po Franciji prihajajo spodbudne novice. Italijan Edoardo Affini, ki je bil po hudem padcu na državnem prvenstvu v vožnji na čas pod vprašajem za nastop na Dirki po Franciji, je pravočasno okreval in bo v soboto, kot je bilo sprva predvideno, stal na startu ekipnega kronometra v Barceloni.

Po padcu v vožnji na čas na italijanskem državnem prvenstvu, ki se je zgodil pred petimi dnevi, so se v nizozemski ekipi resno bali, da bodo morali tik pred začetkom največje dirke sezone poseči po še eni spremembi. 30-letni Edoardo Affini je namreč grdo padel, po nesreči pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico.

V ekipi so zato aktivirali Barta Lemmena, ki bi lahko v zadnjem hipu vskočil v ekipo za Dirko po Franciji, če bi to bilo treba. Nizozemec se prav zaradi tega ni udeležil državnega prvenstva, saj je moral ostati pripravljen na morebiten klic, poroča specializirani kolesarski portal WielerFlits.

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Če bi prišlo do še ene spremembe, bi bila to že četrta sprememba v prvotno napovedani ekipi za Tour, saj so iz nje odpadli Simon Yates, ki se je odločil za konec kariere, Christophe Laporte in Wout van Aert, ki bosta največjo etapno dirko sezone morala izpustiti zaradi poškodb.

A kot zdaj kažejo informacije iz tabora Jonasa Vingegaarda, nova pozna sprememba vendarle ne bo potrebna. Affini je od ekipe dobil zeleno luč za pot v Barcelono, kjer se bo Tour v soboto začel z ekipnim kronometrom.  

Kot poroča WielerFlits, se je Affini na kolo vrnil že v ponedeljek dopoldne. Opravil je dvourni trening in prevozil 72,5 kilometra, kar je bil za ekipo pomemben znak, da bo lahko startal na Touru. Affini bo na francoskih cestah eden Vingegaardovih ključnih pomočnikov na ravninskih delih trase.

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