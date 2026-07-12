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Avtor:
A. T. K.

Nedelja,
12. 7. 2026,
7.00

Osveženo pred

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Tour de France Femmes Urška Žigart padec

Nedelja, 12. 7. 2026, 7.00

1 ura, 3 minute

Pretresljiva izpoved po padcu Urške Žigart: "Bila je nezavestna, morala sem se umakniti"

Avtor:
A. T. K.

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padec, urška, kolaž | Foto Slika je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Foto: Slika je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Če bo Urška Žigart 1. avgusta stala na startu Dirke po Franciji za ženske, bo to skoraj mali čudež. Slovenska kolesarka ekipe AG Insurance-Soudal je namreč prejšnji mesec na Dirki po Švici grdo padla in si zlomila čeljust. Vodja ekipe Jolien D'hoore, ki je bila med prvimi ob njej, je v oddaji Vive le Vélo razkrila, kako pretresljiv je bil prizor.

Mesec dni po nesreči Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) še vedno ne more uživati trde hrane, poroča belgijska Sporza. Zaradi zloma čeljusti mora obroke uživati v tekoči oziroma kašasti obliki, čeprav je telesno že v dovolj dobrem stanju, da je znova začela trenirati.

Za padec je bila kriva hitrostna ovira tik pred rdečo zastavo, ki označuje zadnji kilometer dirke.

"Bilo je neverjetno. Na posnetkih smo videli, da je več kolesark dobesedno vrglo v zrak," je v oddaji Vive le Vélo razkrila vodja ekipe Jolien D'hoore, ki je bila med prvimi pri poškodovani Slovenki. "Na nevarnost smo opozorili tudi po radijski zvezi, vendar zaman. Ko se takšni oviri približaš s hitrostjo okoli 60 kilometrov na uro, je to preprosto smrtno nevarno."

Žigart je nato silovito treščila ob asfalt. "Padec ni bil videti dobro. Prva sem prišla do nje in bila je nezavestna. Morala sem se umakniti, saj sem kaj takega videla prvič. Bila sem povsem v šoku. Prizor je bil zelo neprijeten," je povedala nekdanja odlična belgijska kolesarka.

Urška že na višinskih pripravah, hrana le v kašasti obliki

Partnerica Tadeja Pogačarja se je medtem že vrnila na kolo in trenutno trenira na višinskih pripravah. Kot so sporočili z ekipe, operacija čeljusti k sreči ne bo potrebna.

"Sodeluje pri vseh pripravah na Tour, vendar moramo še ugotoviti, ali bo nastop zanjo sploh izvedljiv," je bila previdna D'hoore.

Do začetka Dirke po Franciji za ženske je ostalo le še nekaj tednov, zato Žigart bije bitko s časom.

"Trenira, vendar mora hrano še vedno uživati v obliki pudinga. To seveda ni idealno, a telesno se sicer počuti dobro. Zdaj moramo počakati in videti, ali bo pripravljena za nastop," je sklenila vodja ekipe.

Dirka po Franciji za ženske se bo začela v soboto, 1. avgusta, v Lozani, končala pa v nedeljo, 9. avgusta, v Nici, na znameniti Promenade des Anglais. Na sporedu bo devet etap. To bo peta izvedba dirke Tour de France Femmes avec Zwift po ponovni uvedbi samostojne ženske preizkušnje leta 2022.

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