Švicarske oblasti so v ponedeljek sporočile, da so zaključile preiskavo smrti 18-letne kolesarke Muriel Furrer na svetovnem prvenstvu leta 2024 v Zürichu. Šlo je za dirkaško nesrečo brez dokazov o kaznivem dejanju ali sokrivdi organizatorja, drugih udeležencev dirke ali tretjih oseb, so sklenile. V javnost pa je prišlo še nekaj grozljivih podrobnosti tragične nesreče.

Obetavna švicarska kolesarka Muriel Furrer se je smrtno ponesrečila na mladinski dirki svetovnega prvenstva v Zürichu leta 2024. Urad državnega tožilca v Zürichu je 18 mesecev po tragičnem dogodku zaključil preiskavo s sklepom, da v nesrečo ni bila vpletena nobena tretja oseba, prišlo pa ni niti do kazensko relevantne kršitve dolžnosti. Prireditelji prvenstva, ki so se znašli pod plazom kritik, tako niso odgovorni za smrt mlade kolesarke.

Šlo je za splet izjemno nesrečnih okoliščin. Padca Muriel Furrer nihče ni videl, s ceste v gozdu je zdrsnila v gosto podrastje, zato je niso našli celih 82 minut. "Nesreča se je zgodila približno ob 11.04, zunaj vidnega polja podpornih vozil, uradnikov dirke, gledalcev in redarjev," so zapisali v švicarskem državnem tožilstvu. "Poškodovana tekmovalka je ležala skrita v podrasti in ni bila vidna s ceste." Ob tem tekmovalci na SP v Zürichu niso bili opremljeni z GPS sledilniki, zato "nenadno izginotje športnika ni bilo samodejno prijavljeno. Zaradi teh okoliščin poškodovane kolesarke niso odkrili do 12.26".

Mednarodna kolesarska zveza (UCI) je z vseh mladinskih dirk na svetovnih prvenstvih umaknila štartno številko 84, ki jo je nosila nesrečna Muriel Furrer. Foto: Guliverimage

Furrer si je pri padcu hudo poškodovala glavo, umrla pa je med helikopterskim prevozom v bolnišnico. Takoj, ko so ponesrečenko odkrili, so vse reševalne službe delovale zgledno, so ugotovili švicarski tožilci. V le nekaj minutah je bila v zdravniški oskrbi, "sledilo je reševanje hudo poškodovane kolesarke iz podrasti in priprave na njen prevoz v bolnišnico". "Našli nismo nobenih dokazov o kakršnihkoli kazensko relevantnih kršitvah dolžnosti, niti v povezavi z dolgotrajno reševalno akcijo niti s poznejšo zdravniško oskrbo v univerzitetni bolnišnici v Zürichu," so sklenili.

Na lanskem svetovnem prvenstvu v Ruandi so bili vsi kolesarji opremljeni z GPS oddajniki, Mednarodna kolesarska zveza (UCI) je z vseh mladinskih dirk na svetovnih prvenstvih umaknila štartno številko 84, ki jo je nosila nesrečna Muriel Furrer.