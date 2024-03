Kolesarji bodo predzadnjo, kraljevsko etapo Dirke Pariz-Nica začeli slabi dve uri pozneje, kot je bilo sprva predvideno. Na traso, ki so jo organizatorji zaradi neugodnega vremena skrajšali na 104 kilometrov, bodo začeli ob 12.10. Skupno vodstvo je po petkovi etapi znova prevzel Brandon McNulty, Primož Roglič na 11. mestu zaostaja +1.44. Slovenski šampion je po informacijah iz kolesarskega sveta v svoj spomladanski program dodal dve enodnevni klasiki - Valonsko puščico in belgijski spomenik Liege - Bastogne - Liege, ki ga je že osvojil

Pred kolesarji na Dirki Pariz-Nica sta še dve etapi. Današnja bi jih morala odpeljati po 173 kilometrov dolgi trasi, a bo ta lažja, kot je bilo predvideno, saj so jo bili organizatorji zaradi neugodne vremenske napovedi primorani skrajšati. In to za skoraj 70 kilometrov.

Foto: La FlammeRouge Kolesarje tako čaka 104 kilometre dolga etapa. Začelo se bo v Nici, prvih 89 km bo nespremenjenih, namesto z zaključnim vzponom na Auron, ki ga je pobelil sneg, se bodo za konec spopadli s 15,1 kilometra dolgim vzponom na Madone d'Utelle, ki ima povprečno naklonino 5,7 % - označen je kot I. kategorija.

A vzpon nima pretiranih težkih odsekov, kar bo težje pri sprožanju napadov. Kljub vsemu pričakujemo razburljivo dirkanje, saj bodo kolesarji iskali pot do rumene majice.

🔴 Suivez en direct de @VilledeNice la présentation et le départ de l'étape 7 de #ParisNice



🚩 Départ de l'étape à 12h10



🔴 Follow live from @VilledeNice the presentation and the start of #ParisNice 7th stage.



🚩 Stage starts at 12.10 PM https://t.co/6ZGxdvp56Z — Paris-Nice (@ParisNice) March 9, 2024

Karavano naj bi spremljal dež, temperatura pa bo okoli 6 stopinj Celzija.

McNulty v rumenem, Roglič dve minuti zadaj

Po šesti petkovi etapi se je v skupno vodstvo vrnil Brandon McNulty (UAE Emirates), ki ima 23 sekund prednosti pred rojakom Matteom Jorgensonom (Visma | Lease a Bike) in 34 pred Lukom Plappom (Jayco-AlUla). Četrti je trenutno Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), peti pa Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ki ima 1:03 minute zaostanka.

Primož Roglič zaostaja minuto in 44 sekund. Foto: Guliverimage

Slovenski as Primož Roglič (BORA - hansgrohe), ki je petkovo etapo končal v zasledovalni skupini za najboljšo trojico z zaostankom 53 sekund, na 11. mestu zaostaja 1:44 minute. Rogla je imel v prvotnem načrtu pred odhodom na Tour de France odpeljati Dirko Pariz-Nica, Dirko po Baskiji in Kriterij po Dofineji. Po novem naj bi odpeljal tudi enodnevni prestižni klasiki - Valonsko puščico in belgijski spomenik Liege-Bastogne-Liege, ki ga je osvojil leta 2020.

Dirka Pariz–Nica, vrstni red po 6. etapi:



1. Brandon McNulty (UAE Emirates)

2. Matteo Jorgenseon (Visma |Lease a Bike) +0,23

3. Lucas Plapp (Jayco-AlUla) +0,34

4. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) +0,54

5. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) +01:03

6. Egan Bernal (INOES Grenadiers) +01:04

7. Joao Almeida (EAE Emirates) +01:30

8. Felic Gall (Decethlon AG2R La MOndiale ( +01,36

9. Harold Tjeada (Astana) +01:37

10. Wilco Kelderman (Visma | Lease a Bike) +01:39

11. Primož Roglič (Bora-hansgrohe) +01:44

