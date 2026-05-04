Pogačarju še ne bo zmanjkalo ciljev, namignil je, kje vse bi še rad zmagal

Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar je v nedeljo svoj že tako izjemen kolesarski življenjepis dopolnil z novo skupno zmago na dirki svetovne serije. Osvojil je Dirko po Romandiji, na kateri je bil razred zase, ob končnem zmagoslavju se je podpisal še pod štiri etapne zmage, kar je skupaj že 117 zmag v karieri. A slovenski kolesarski zvezdnik se pri tem seveda ne namerava ustaviti. Njegov cilj je jasen: rad bi zmagal na vseh etapnih dirkah svetovne serije.

Med največjimi in najbolj tradicionalnimi enotedenskimi dirkami svetovne serije mu tako manjkata le še skupni zmagi na Dirki po Baskiji in Dirki po Švici. Slednjo bi lahko s seznama prečrtal že letos. Dirka po Švici, ki so jo letos s sedmih etap skrajšali na pet, bo na sporedu v istem terminu kot dirka Po Sloveniji, od 17. do 21. junija. Pogačar je svojo udeležbo na švicarski preizkušnji napovedal že decembra na medijskem dnevu ekipe UAE Team Emirates v Benidormu v Španiji.

A 27-letni slovenski šampion razmišlja še širše. Svetovna serija namreč ponuja še več etapnih dirk, ki jih Pogačar še ni osvojil.

"Zmagal sem že na UAE Touru, so pa tu še Tour Down Under, Dirka po Poljski, Dirka po Guangxiju in … kako se že imenuje? Dirka Tima Wellensa," je po poročanju HLN v šali dejal Pogačar.

Mislil je seveda na Renewi Tour, belgijsko-nizozemsko etapno dirko, na kateri je njegov moštveni kolega Wellens slavil že štirikrat, v letih 2014, 2015, 2023 in 2024. V svoji zbirki jo ima tudi slovenski kolesar Matej Mohorič, ki je bil najboljši leta 2018, ko je dirka nosila ime BinckBank Tour.

Zanimivo je, da je preizkušnja v preteklosti že večkrat spremenila ime. Najprej je bila znana kot Eneco Tour, nato kot BinckBank Tour, pozneje kot Benelux Tour, danes pa nosi ime Renewi Tour.

"Še nekaj poti je pred mano. Tako kot pri klasičnih enodnevnih dirkah in grand tourih. Eno za drugo. Pa bomo videli, kako daleč lahko pridem," je dodal Pogačar.

Od največjih dirk mu za zdaj v zbirki manjkata predvsem zmaga na tlakovani francoski klasiki Pariz–Roubaix, ki jo je letos še drugič zapored končal na drugem mestu, in skupno slavje na Dirki po Španiji. Na Vuelti je nastopil le enkrat, leta 2019, v svoji prvi sezoni med profesionalci, a že takrat navdušil s tremi etapnimi zmagami, belo majico najboljšega mladega kolesarja in tretjim mestom v skupnem seštevku.

