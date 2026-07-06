Pogačarjevi Jonasovi Vismi odgovorili na najprimernejši način

Po sobotnem uvodnem kronometru 113. Dirke po Franciji, na katerem je po odlični ekipni predstavi nizozemskega moštva Visma | Lease a Bike do zmage in rumene majice vodilnega prišel Danec Jonas Vingegaard, smo v nedeljo pričakovali silovit odgovor Tadeja Pogačarja, a se je ta z vodstvom in kolegi iz ekipe UAE Team Emirates – XRG odločil za drugačen, v resnici še primernejši povračilni udarec. Emirati so prikazali osupljivo ekipno moč, etapno zmago pa je slavil mladi Mehičan Isaac del Toro.

Bitka med Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom ter njunima ekipama UAE Team Emirates – XRG in Visma | Lease a Bike se je že po dveh etapah letošnjega Toura dobro razvnela. Nizozemske čebele z danskim kapetanom so na sobotnem uvodnem kronometru navdušile z izjemno usklajenostjo in drzno taktiko, ki so jo pripravile s pomočjo računalniških simulacij, v nedeljo pa je v drugi etapi Toura, ki se je prav tako kot prva odvila v vroči Kataloniji in razpletla v Barceloni, sledil odločen odgovor Pogačarjevih.

In to kakšen! Kolesarji UAE Emirates so prikazali fenomenalno ekipno predstavo, v kateri je prav vsak domala brez napake odigral svojo vlogo, zaključek pa je bil z dvojno zmago sanjski. Tadej Pogačar, ki je v soboto grozil, da bo napadel rumeno majico, se je dan kasneje izkazal kot pomočnik oziroma kar telesni čuvaj mlademu kolegu Isaacu del Toru in mu prepustil zmago.

Andrej Hauptman ponosen na vse varovance

"Etapa se je res odvila, kot bi načrtovali," je bil v cilju vesel tudi športni direktor moštva Andrej Hauptman. "V prvem delu etape nismo hoteli potrošiti preveč energije, da bi nam čim več kolesarjev ostalo za zaključek. Po tihem smo si želeli, da ne bi bila prevelika skupina ubežnikov, ki je ne bi mogli nadzorovati in vse se je lepo izšlo," je pojasnjeval v pogovoru za radio Val 202.

Nekdanji profesionalec in selektor slovenske kolesarske reprezentance je bil ponosen na prav vse varovance. "Vsi kolesarji so se izkazali, tudi Felix (Grossschartner, op. p.), ki je prihajal do avta po bidone, pa Wellens (Tim op. p.) in Nils (Politt, op. p.), ki sta poskrbela, da smo prišli v zaključne kroge čisto v ospredju, pa nato Brandon (McNulty, op. p.) z narekovanjem tempa in redčenjem skupine," je našteval.

V prvem delu etape so se malce potuhnili, zato pa jim je ostalo dovolj moči za prevlado v zaključku. Foto: Reuters

"Ta človek je stroj," je o Adamu Yatesu, ki je bil v zaključku etape vseskozi zraven svojega kapetana, pripravljen, da pomaga, če bo treba, pred kamero Eurosporta povedal Pogačar, ki je ob del Toru naposled odigral ključno vlogo na zaključnem vzponu na Montjuic.

Čeprav je Pogačarjev velikodušni odstop etapne zmage najmlajšemu članu ekipe UAE Emirates izgledal kot posledica trenutnega navdiha, je Hauptman pojasnil, da so se o tem scenariju pogovarjali že zjutraj pred etapo. "Na sestanku smo se pogovarjali o tem, da bosta v zaključku Tadej in Isaac videla, kaj bo. Ko se je izkazalo, da lahko Isaac zmaga, pa smo seveda vsi presrečni, da nam je uspelo na tak način."

Pogačar pohlepen? Neumnost!

Najboljšemu kolesarju sveta Pogačarju pogosto očitajo, da je kar se zmagovanja tiče pohlepen. Nazadnje je te obtožbe poslušal na letošnji Dirki po Švici, ko je 21. junija na zadnji etapi na ciljnem vzponu domala pred nosom izmaknil slavje francoskemu tekmecu Lennyju Martinezu iz Bahrain – Victoriousa, čeprav ta ni ogrožal njegove skupne zmage.

A to so seveda popolne neumnosti, tekmecem pač Pogačar ne poklanja ničesar, to bi bilo nespoštljivo do njih, do športa, predvsem pa do njegovih kolegov, kot je že večkrat poudaril sam. "Če moji kolegi cel dan garajo zame, potem se jim moram oddolžiti z zmago," je načelen svetovni prvak. Ko pa se pojavi priložnost, da zmaga ostane v družini, torej v ekipi UAE Emirates, pa Pogačarjeva velikodušnost niti za trenutek ni sporna, del Torove zmage se je razveselil iz srca.

Odlično delo ekipe sta z dvojno zmago kronala Isaac del Toro in Tadej Pogačar. Foto: Reuters

Ni kaj, v ekipi UAE Emirates očitno vlada odlično vzdušje in če le ne bo kakšnih težav s poškodbami ali obolenji, bo ta ekipna moč in podpora med člani ekipe izjemno pomembna za Pogačarja v najzahtevnejših gorskih etapah Toura. Nils Politt in Tim Wellens, ki sta v zaključkih eksplozivnih etap kot je bila nedeljska v Barceloni že nevidna, pa bosta izjemno pomembna na pogosto zagatnih in nevarnih ravninskih etapah, ko bo treba izvrstne hribolazce ščititi pred kaotično živčnostjo sprinterskih ekip.

Izidi 2. etape: 1. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates – XRG) 3;40:01

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates – XRG)

3. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull - BORA – hansgrohe)

4. Jonas Vingegaard (Dan/Team Visma | Lease a Bike) vsi isti čas

5. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl – Trek) + 0:03

6. Tobias Halland Johannessen (Nor/Uno-X Mobility)

7. Romain Gregoire (Fra/Groupama - FDJ United)

8. Lenny Martinez (Fra/ Bahrain – Victorious)

9. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM Team)

10. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) vsi isti čas

…

151. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius) 13:56

152. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) isti čas Skupni vrstni red po drugi etapi: 1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) 4;01:48

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) + 0:06

3. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 0:15

4. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG) 0:16

5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 0:19

6. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 0:42

7. Romain Gregoire (Fra/Groupama - FDJ United) 0:44

8. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 0:45

9. Lenny Martinez (Fra/ Bahrain – Victorious) 0:53

10. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) 1:00

...

151. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius) 17:52

154. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 18:02

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