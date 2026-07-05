Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Nedelja,
5. 7. 2026,
18.45

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,29

Natisni članek

Natisni članek
Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Isaac Del Toro UAE Team Emirates - XRG Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Nedelja, 5. 7. 2026, 18.45

1 ura, 12 minut

Isaac del Toro po veliki zmagi na Touru

Pogačarjeva velikodušna poteza ganila mladega Mehičana Isaaca del Tora

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,29
Tadej Pogačar, Isaac del Toro | Tadej Pogačar se je izjemno razveselil zmage moštvenega kolega Isaaca del Tora. | Foto Reuters

Tadej Pogačar se je izjemno razveselil zmage moštvenega kolega Isaaca del Tora.

Foto: Reuters

"Ta zmaga mi pomeni vse," je bil danes v cilju druge etape 113. Dirke po Franciji presrečen junak dneva, 22-letni Mehičan Isaac del Toro, ki mu je do velike uspeha pomagal kapetan v ekipi UAE Emirates – XRG Tadej Pogačar. Kolesarji emiratov so v zaključku 168,5 kilometra dolge etape od Tarragone do Barcelone sicer pripravljali teren za slovenskega šampiona, a ko je ta videl, da lahko zmaga del Toro, je kolegu zmago velikodušno odstopil.

Tadej Pogačar, Isaac del Toro
Sportal Pogačar grozil z napadom, nato pa do zmage pomagal Isaacu del Toru

"Večkrat sem že povedal, da sem zelo privilegiran, da sem sploh tu, to je posledica dela in podpore mnogih, tudi moje družine in prijateljev doma, sploh pa mojih ekipnih kolegov. Ogromno dela je bilo vloženega v to, biti del Pogačarjeve ekipe, najboljše ekipe na svetu je nekaj neverjetnega," je bil v cilju v Barceloni ganjen Isaac del Toro, ki letos prvič v karieri dirka na Touru in je že drugi dan lahko posegel po zvezdah.

Tadej Pogačar, Isaac del Toro | Foto: Reuters Foto: Reuters

Njegova naloga je bila biti zadnji Pogačarjev pomočnik na zaključnih vzponih na Montjuic, pred tem je z izjemnim tempom glavnino krčil Američan Brandon McNulty, v pripravljenosti je bil Adam Yates. Del Toro je imel pred prihodom v Barcelono celo nekaj težav. Po okvari njegovega kolesa je prišlo do manjše zmede v ekipi, spremljevalno vozilo UAE Emirates ga je sprva zgrešilo, nadomestno kolo je tako dobil z nekaj zamude in moral loviti glavnino, ki je pri približevanju katalonski prestolnici in lovu na dva preostala ubežnika že stopnjevala tempo, a naposled se je še pravi čas prebil v ospredje glavnine in opravljal svoje naloge.    

"V zaključku smo šli super hitro, nekako pa smo že predvideli, da se lahko zgodi, kar se je zgodilo. Na vrhu klanca nisem bil v najboljšem položaju, lovil sem Skjelmoseja in nato pripravil teren za Tadejev napad. Sem pa imel nekaj več prednosti, kot smo pričakovali in sem pač šel do konca," je mladi mehiški as, za katerega naj bi se zanimalo več moštev svetovne serije, opisal zaključek eksplozivne druge etape.

Tadej Pogačar, Isaac del Toro | Foto: Reuters Foto: Reuters

Kljub mladosti je del Toro danes slavil že 30. profesionalno zmago, v letošnji sezoni je sploh izjemen, dobil je že Dirko po Združenih arabskih Emiratih, pa Dirko od Torenskega do Jadranskega morja, najboljši je bil na ogrevanju za Tour, na Dirki Auvergne – Rhone-Alpes (nekdanji kriterij po Dofineji), tretji na Strade Bianche. Skupno ima letos že devet zmag, zdaj prvo tudi na slovitem Touru.  

"Take priložnosti se ne pojavijo pogosto. Noro je. To je darilo tudi za Mehiko, ki pa te dni živi za svetovno prvenstvo v nogometu, kjer naša reprezentanca nastopa odlično. Lepo je biti del te zgodbe," je bil še vesel del Toro, zdaj četrti tudi v skupnem seštevku dirke vseh dirk s 16 sekundami zaostanka za vodilnim Jonasom Vingegaardom.

Tadej Pogačar Isaac Del Toro
Sportal Ob Pogačarju postaja pretesno? Za dragulja UAE se že zanimajo trije snubci.

Izidi 2. etape:

1. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates – XRG) 3;40:01
2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates – XRG)
3. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull - BORA – hansgrohe)
4. Jonas Vingegaard (Dan/Team Visma | Lease a Bike)     vsi isti čas
5. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl – Trek) + 0:03
6. Tobias Halland Johannessen (Nor/Uno-X Mobility)     
7. Romain Gregoire (Fra/Groupama - FDJ United)            
8. Lenny Martinez (Fra/ Bahrain – Victorious)
9. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM Team) 
10. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) vsi isti čas

151. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius)               13:56
152. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe)         isti čas

Skupni vrstni red po drugi etapi:

1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike)       4;01:48
2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG)    + 0:06     
3. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe)         0:15 
4. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG)            0:16
5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek)                            0:19
6. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM)                   0:42
7. Romain Gregoire (Fra/Groupama - FDJ United)             0:44
8. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe)        0:45
9. Lenny Martinez (Fra/ Bahrain – Victorious)    0:53
10. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) 1:00
...
151. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius)               17:52
154. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe)          18:02

Preberite še:

Tadej Pogačar & Jonas Vingegaard, TdF 26
Sportal Spremenjena ponedeljkova etapa na Touru brez gledalcev
Moh
Sportal Trenutek, ko je Mateja Mohoriča odneslo v ograjo
Tadej Pogačar, TdF 2026
Sportal Pogačar obljublja protiudarec: V naslednjih dneh se bomo borili za rumeno
Jonas Vingegaard, TdF 2026
Sportal Prenovljeni Vingegaard po težavah spet srečen: To je popoln začetek
Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Isaac Del Toro UAE Team Emirates - XRG Tadej Pogačar Tadej Pogačar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.