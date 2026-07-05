"Ta zmaga mi pomeni vse," je bil danes v cilju druge etape 113. Dirke po Franciji presrečen junak dneva, 22-letni Mehičan Isaac del Toro, ki mu je do velike uspeha pomagal kapetan v ekipi UAE Emirates – XRG Tadej Pogačar. Kolesarji emiratov so v zaključku 168,5 kilometra dolge etape od Tarragone do Barcelone sicer pripravljali teren za slovenskega šampiona, a ko je ta videl, da lahko zmaga del Toro, je kolegu zmago velikodušno odstopil.

"Večkrat sem že povedal, da sem zelo privilegiran, da sem sploh tu, to je posledica dela in podpore mnogih, tudi moje družine in prijateljev doma, sploh pa mojih ekipnih kolegov. Ogromno dela je bilo vloženega v to, biti del Pogačarjeve ekipe, najboljše ekipe na svetu je nekaj neverjetnega," je bil v cilju v Barceloni ganjen Isaac del Toro, ki letos prvič v karieri dirka na Touru in je že drugi dan lahko posegel po zvezdah.

Foto: Reuters

Njegova naloga je bila biti zadnji Pogačarjev pomočnik na zaključnih vzponih na Montjuic, pred tem je z izjemnim tempom glavnino krčil Američan Brandon McNulty, v pripravljenosti je bil Adam Yates. Del Toro je imel pred prihodom v Barcelono celo nekaj težav. Po okvari njegovega kolesa je prišlo do manjše zmede v ekipi, spremljevalno vozilo UAE Emirates ga je sprva zgrešilo, nadomestno kolo je tako dobil z nekaj zamude in moral loviti glavnino, ki je pri približevanju katalonski prestolnici in lovu na dva preostala ubežnika že stopnjevala tempo, a naposled se je še pravi čas prebil v ospredje glavnine in opravljal svoje naloge.

"V zaključku smo šli super hitro, nekako pa smo že predvideli, da se lahko zgodi, kar se je zgodilo. Na vrhu klanca nisem bil v najboljšem položaju, lovil sem Skjelmoseja in nato pripravil teren za Tadejev napad. Sem pa imel nekaj več prednosti, kot smo pričakovali in sem pač šel do konca," je mladi mehiški as, za katerega naj bi se zanimalo več moštev svetovne serije, opisal zaključek eksplozivne druge etape.

Foto: Reuters

Kljub mladosti je del Toro danes slavil že 30. profesionalno zmago, v letošnji sezoni je sploh izjemen, dobil je že Dirko po Združenih arabskih Emiratih, pa Dirko od Torenskega do Jadranskega morja, najboljši je bil na ogrevanju za Tour, na Dirki Auvergne – Rhone-Alpes (nekdanji kriterij po Dofineji), tretji na Strade Bianche. Skupno ima letos že devet zmag, zdaj prvo tudi na slovitem Touru.

"Take priložnosti se ne pojavijo pogosto. Noro je. To je darilo tudi za Mehiko, ki pa te dni živi za svetovno prvenstvo v nogometu, kjer naša reprezentanca nastopa odlično. Lepo je biti del te zgodbe," je bil še vesel del Toro, zdaj četrti tudi v skupnem seštevku dirke vseh dirk s 16 sekundami zaostanka za vodilnim Jonasom Vingegaardom.

Izidi 2. etape: 1. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates – XRG) 3;40:01

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates – XRG)

3. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull - BORA – hansgrohe)

4. Jonas Vingegaard (Dan/Team Visma | Lease a Bike) vsi isti čas

5. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl – Trek) + 0:03

6. Tobias Halland Johannessen (Nor/Uno-X Mobility)

7. Romain Gregoire (Fra/Groupama - FDJ United)

8. Lenny Martinez (Fra/ Bahrain – Victorious)

9. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM Team)

10. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) vsi isti čas

…

151. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius) 13:56

152. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) isti čas Skupni vrstni red po drugi etapi: 1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) 4;01:48

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) + 0:06

3. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 0:15

4. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG) 0:16

5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 0:19

6. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 0:42

7. Romain Gregoire (Fra/Groupama - FDJ United) 0:44

8. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 0:45

9. Lenny Martinez (Fra/ Bahrain – Victorious) 0:53

10. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) 1:00

...

151. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius) 17:52

154. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 18:02

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