Pogačarjev načrt bi lahko zelo razveselil Slovence

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je tudi v 2021 vstopil z veliko nogo. Osvojil je UAE Tour, bil sedmi na italijanski klasiki Strade Bianche, pokoril tekmece na večdnevni Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, na Dirki po Baskiji zasedel tretje mesto, v nedeljo pa je v ciljnem šprintu deklasiral tekmece na najstarejši klasiki Liege-Bastogne-Liege, ki ima v svetu kolesarstva posebno veljavo.

V ciljnem šprtintu je za las prehitel Juliana Alaphilippa in se veselil velikega uspeha ter tako nasledil Primoža Rogliča, ki je bil najboljši na belgijskih tleh preteklo leto.

Zdaj je čas za počitek, glava pa bo zagotovo vseskozi usmerjena na dirko Tour de France, na kateri bo branil zmago. Tritedenska francoska kolesarska pentlja bo potekala od 26. junija do 18. julija, kar pomeni, da je do začetka dirke vseh dirk še dva meseca.

Prvotno je imel član UAE Emirates na koledarju za konec maja zapisan nastop na kriteriju du Dauphine, po tiho pa se je govorilo, da bi bo morda nastopil na dirki Po Sloveniji (od 9. do 13. junija). Zdaj je tudi sam jasno povedal, kam ga vleče srce. "Cilj je osvojiti dirko Po Sloveniji. Trikrat sem na njej nastopil in nikdar stal na odru za zmagovalce. Najprej sledi počitek, nato višinske priprave in verjetno nastop na dirki Po Sloveniji," je razložil Pogačar.

Če bo nastopil na največji domači kolesarski dirki, bodo to z največjim navdušenjem pozdravili slovenski ljubitelji kolesarstva. In kaj lepše bi bilo podati se na Tour z domačo zmago in dodatno navijaško spodbudo.