Pogačarjev mehanik razkril detajl iz ozadja: Pogačar je na dirki Milano–Sanremo zmagal z zlomljenim okvirjem

Boštjan Kavčnik, mehanik ekipe UAE Team Emirates – XRG, je v pogovoru za Delo razkril, da je svetovni prvak Tadej Pogačar prejšnjo soboto prvi spomenik sezone, dirko Milano–Sanremo, osvojil s poškodovanim kolesom. To so ugotovili šele po njegovem prihodu skozi cilj.

"Šele po prihodu v cilj smo ugotovili, da je Tadej zadnji del dirke odpeljal z zlomljenim okvirjem. Zadnje vilice so bile poškodovane, a so na srečo zdržale," je v intervjuju za Delo pojasnil mehanik ekipe UAE Boštjan Kavčnik.

Po njegovih besedah bi se hitro lahko razpletlo drugače: "Če bi Tadej vedel, v kakšnem stanju je kolo, se zagotovo ne bi tako brezkompromisno spuščal, da mu je še Tom Pidcock komaj sledil." Dodal je, da bo kolo kljub poškodbi dobilo posebno mesto v Pogačarjevi zbirki.

Boštjan Kavčnik

Okvara je bila posledica padca, po katerem pa v ekipi niso zaznali resnejših težav. "Tadej je padel na levi bok, kjer ni menjalnika, a se je vseeno aktiviral zaščitni 'crash mode'. Sam ga je znova zagnal, in ker ni čutil težav, kolesa nismo zamenjali," je razložil Kavčnik. Padec tudi ni bistveno spremenil taktike: ekipa je načrtovani napad izpeljala nekoliko drugače, Pogačar pa je kljub zaostanku ujel glavnino in nato napadel za zmago.

Tokrat je Pogačar prvič nastopil z enim sprednjim verižnikom, s čimer so prihranili težo in izboljšali aerodinamiko. "Uporabil je tudi višje obročnike in ožje pnevmatike – letos 28-milimetrske, lani 30. Izračuni so pokazali, da je to optimalna izbira za tako hitro dirko," je dodal Kavčnik.

Foto: Guliverimage

Naslednji izziv slovenskega šampiona čaka 5. aprila na Dirki po Flandriji, že teden dni pozneje pa še na Pariz–Roubaixu, edinem spomeniku, ki ga Pogačar še ni osvojil. Priprave na severne klasike so že v polnem teku.

"Pred Flandrijo bomo opravili še en ogled Roubaixa. Zbiramo podatke o optimalni opremi in nastavitvah. Tadej se je odločil za nov model kolesa, zato smo veliko testirali na kockah – različne širine gum in tlake. Opremljevalci pa so nam obljubili tudi poseben material za to dirko," je razkril Kavčnik, ki je že lani verjel, da lahko Pogačar zadnja dva še neosvojena kolesarska spomenika uspešno napade že letos. "Če se vse izide, kot se mora, lahko že letos zmaga na obeh," je decembra lani povedal v izčrpnem intervjuju za Sportal.

