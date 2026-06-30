Pogačarjev agent zavrača govorice o astronomski ponudbi za Seixasa

Potem ko so se v zadnjih dneh razširile govorice, da naj bi pri ekipi Pinarello-Q36.5 francoskemu najstniku Paulu Seixasu, velikemu upu francoskega kolesarstva, ponudili pogodbo v višini kar 13 milijonov evrov na sezono, se je oglasil Alex Carera. Agent Tadeja Pogačarja je poročanja o astronomski ponudbi odločno zavrnil. Zanikal je tudi namige, da naj bi mlada španska kolesarka Paula Blasi že podpisala pogodbo z novo ekipo.

Poročila o domnevni astronomski vrednosti "absolutno ne držijo". Foto: Guliverimage

Alex Carera, ki med drugim zastopa Pogačarja in Paulo Blasi, zmagovalko letošnje ženske Vuelte, je za spletni portal Velo dejal, da poročila o domnevni astronomski vrednosti komaj 19-letnega francoskega fenomena "absolutno ne držijo".

V zadnjih dneh so se namreč v kolesarskih krogih razširile govorice, da naj bi se okoli Paula Seixasa, enega najbolj vročih imen letošnje sezone, ki bo pri komaj 19 letih čez nekaj dni debitiral na Dirki po Franciji, odvijal izjemen prestopni boj. Med ekipami, ki naj bi se ogrele za mladega Francoza, se je omenjala tudi ekipa Pinarello-Q36.5, kjer je največji zvezdnik Tom Pidcock, zneski pa naj bi segali do 13 milijonov evrov na sezono. Za primerjavo: plača Tadeja Pogačarja, že več let prvega kolesarja sveta, naj bi se po različnih poročilih gibala med osmimi in desetimi milijoni evrov na sezono.

Seixas ima sicer do konca sezone 2027 veljavno pogodbo s francosko ekipo Decathlon CMA CGM Team, a zanimanje drugih ekip je njegovo dolgoročno prihodnost že spremenilo v eno največjih prestopnih zgodb v kolesarskem svetu. Carera je za Velo pojasnil, da je neposredno govoril z vodilnimi možmi ekipe Pinarello-Q36.5, in navedbe o astronomski ponudbi zavrnil.

Sam Seixasovega talenta ne zanika, ravno nasprotno, a opozarja, da je Francoz šele na začetku kariere, medtem ko si je Pogačar položaj na samem vrhu kolesarske tržnice prislužil z dosežki, s kakršnimi se v sodobnem kolesarstvu lahko pohvalijo le redki.

Foto: Guliverimage

"Ko bo zmagal štiri Toure, morda"

"Ko bo zmagal štiri Toure, potem morda," je Carera dejal o Seixasu. "Mislim, da nekateri ne razumejo, da preveč potiskajo nove Tadejeve tekmece v ospredje. Mladi fantje potrebujejo čas," opozarja Carera. "Gre korak za korakom. Včasih je lažje priti na vrh kot pa na njem ostati."

V razpravo je Carera vključil tudi Isaaca del Tora, Mehičana, ki ga prav tako zastopa. Del Toro si je z odličnimi predstavami izboril vse pomembnejšo vlogo pri UAE Team Emirates-XRG in bo na Touru eden najpomembnejših Pogačarjevih pomočnikov.

"Seixas je izjemno velik talent, toda na Dofineji dan pred padcem ni mogel streti Del Tora," je na dogajanje v začetku junija spomnil Carera, ki meni, da ima Del Toro na letošnjem Touru več možnosti kot Seixas.

Paula Blasi Foto: Guliverimage Lažna zgodba tudi glede prestopa zmagovalke Vuelte

Carera je zavrnil tudi poročila, da naj bi Paula Blasi, mlada španska zvezdnica ženskega kolesarstva in članica ekipe UAE Team ADQ, že sklenila dogovor z Movistarjem za sezono 2027. Španka naj bi letos debitirala na Dirki po Franciji za ženske, zanimanje zanjo pa naj bi pokazalo več velikih ekip, med njimi Movistar, Lidl-Trek, UAE, Canyon in Alpecin.

"Za zdaj nismo podpisali še ničesar," je dejal Carera. "To je še ena lažna zgodba."

Po njegovih besedah želijo v taboru Blasi najprej videti, kako se bo razvila druga polovica sezone, šele nato bodo sprejeli odločitev o prihodnosti. Dodal je, da so UAE obvestili le o tem, da ni gotovo, ali bo Blasi v ekipi ostala tudi leta 2027.

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