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Avtor:
S. K.

Nedelja,
26. 7. 2026,
21.19

Osveženo pred

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Dirka po Franciji Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Nedelja, 26. 7. 2026, 21.19

3 minute

Tadej Pogačar po 113. Dirki po Franciji

Pogačar zgodovinsko, a še ni končal: Sliši se kot pravljica

Avtor:
S. K.

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Tadej Pogačar, TdF 2026 | Tadeju Pogačarju sta tokrat družbo na odru za zmagovalce delala Remco Evenepoel in Isaac del Toro. | Foto Reuters

Tadeju Pogačarju sta tokrat družbo na odru za zmagovalce delala Remco Evenepoel in Isaac del Toro.

Foto: Reuters

"Sedem Tourov je za menoj, sedemkrat sem stal na stopničkah, petkrat zmagal. Tudi meni se zdi to nekaj neverjetnega, nekaj, česar ne bi prebrali niti v pravljici," se je po velikem zmagoslavju v Parizu, ko je dvignil pokal za peto skupno zmago na Dirki po Franciji čudil 27-letni slovenski šampion Tadej Pogačar. Spomnil se je tudi tekmecev, v prvi vrsti Jonasa Vingegaarda, ki letošnje francoske pentlje niso končali: "Želim jim hitro okrevanje, da se bomo lahko spet spopadli naslednje leto."

Tadej Pogačar
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Ob veličastni peti skupni zmagi Tadeja Pogačarja na Touru preberite še:
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Tadej Pogačar se je danes s peto skupno zmago na Touru vpisal v zelo ekskluziven klub legend dirke vseh dirk, zdaj je sorekorder ob Francozoma Jacquesu Anquetilu in Bernardu Hinaultu, pa Belgijcu Eddyju Merckxu in Špancu Miguelu Indurainu. Slovenski super zvezdnik, najboljši kolesar sveta je tako na letošnjem Touru pisal zgodovino. In podiral rekorde. Letošnji Tour je bil namreč najhitrejši v zgodovini, Pogačar je 3.320,7 kilometra prevozil s povprečno hitrostjo 43,326 km/h in s tem presegel svoj lanski rekord 42,849 km/h.

Tadej Pogačar, 5x, kolaž
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Vesel, da je konec. "Zdaj je čas za zabavo!"

A, kot je mogoče sklepati iz njegovih želja poškodovanim rivalom, predvsem danskemu asu Jonasu Vingegaardu, pri petih zmagah še ni končal. A zdaj je najprej čas za proslavljanje tega uspeha, pravi. Tudi o morebitnem letošnjem nastopu na španski Vuelti še ni hotel govoriti. "Zdaj smo dokončali ene sanje, zato ne prehitevajmo. Uživajmo v tem trenutku."

"Zdaj je čas za zabavo!" | Foto: Reuters "Zdaj je čas za zabavo!" Foto: Reuters

Zaključna etapa epske 113. dirke je bila fantastična, na Montmartru v Parizu sta z velikim tekmecem s spomladanskih klasik, Nizozemcem Mathieuom van der Poelom uprizorila spektakel, ki je navdušil nepregledno množico navijačev ob ulicah mesta luči. "Brez besed sem. Bil je neverjeten dan in neverjetno vzdušje," je bil zadovoljen slovenski šampion, ki je pred ciljem na Elizejskih poljanah omagal in popustil, prestižne zmage pa se je tako veselil van der Poel. A Pogačar je še petič nato stal na odru z največjo nagrado Toura, rumeno majico. "Vesel sem, da je konec in da smo zmagali petič," si je oddahnil in dodal: "Zdaj je čas za zabavo!"

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Izidi 21. etape Toura:

1. Mathieu van der Pole (Niz/Alpecin – Premier Tech) 1;58:49
2. Jasper Philipsen (Bel/Alpecin – Premier Tech)
3. Mads Pedersen (Dan/Lidl – Trek)
4. Max Kanter (Nem/XDS Astana)
5. Olav Kooij (Niz/Decathlon CMA CGM)
6. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious)
7. Rick Pluimers (Niz/Tudor)
8. Anthony Turgis (FRa/TotalEnergies)
9. Milan Frentin (Bel/Cofidis)
10. Clement Russo (Groupama – FDJ United)

30. Tadej Pogačar (Slo / UAE Team Emirates – XRG)  
138. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) vsi isti čas    
...

Skupni vrstni red:

1. Tadej Pogačar (Slo / UAE Team Emirates – XRG)        73:56:26
2. Remco Evenepoel (Nem / Red Bull – BORA – hansgrohe)       + 6:26
3. Isaac del Toro (Meh / UAE Team Emirates – XRG)            9:42
4. Paul Seixas (Fra / Decathlon CMA CGM)                  11:56
5. Lenny Martinez (Fra / Bahrain Victorious)              13:02
6. Mattias Skjelmose (Dan / Lidl-Trek)                    14:59
7. Juan Ayuso (Špa / Lidl-Trek)                           17:48
8. Richard Carapaz (Ekv / EF Education-EasyPost)          20:00
9. Tom Pidcock (VBr / Pinarello Q36,5)                   29:28
10. Jordan Jegat (Fra / TotalEnergies)                    33:21
...
83. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 4:34:24
92. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius) 4:44:30

Pikčasta majica najboljšega hribolazca:

1. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-EasyPost)           156 točk
2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG)             100
3. Valentin Paret-Peintre (Fra/Soudal Quick-Step)         99
...
30. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe)               5
...

Zelena majica najboljšega po točkah:

1. Mads Pedersen (Dan/Lidl-Trek)                         559 točk
2. Jasper Philipsen (Bel/Alpecin-Premier Tech)           475
3. Biniam Girmay (Eri/NSN)                               367
...
6. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG)             198
74. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious)                 18
113. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe)               3
...

Bela majica najboljšega mladega kolesarja:

1. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG)       74:06:08
2. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM)                + 2:14
3. Lenny Martinez (Fra/Bahrain-Victorious)              3:20
...

Seštevek ekip:

1. Lidl-Trek                                       224:57:43
2. UAE Team Emirates-XRG                             + 36:57
3. Red Bull-BORA-hansgrohe                           1:06:22
...

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