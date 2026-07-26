Pogačar zgodovinsko, a še ni končal: Sliši se kot pravljica

"Sedem Tourov je za menoj, sedemkrat sem stal na stopničkah, petkrat zmagal. Tudi meni se zdi to nekaj neverjetnega, nekaj, česar ne bi prebrali niti v pravljici," se je po velikem zmagoslavju v Parizu, ko je dvignil pokal za peto skupno zmago na Dirki po Franciji čudil 27-letni slovenski šampion Tadej Pogačar. Spomnil se je tudi tekmecev, v prvi vrsti Jonasa Vingegaarda, ki letošnje francoske pentlje niso končali: "Želim jim hitro okrevanje, da se bomo lahko spet spopadli naslednje leto."

Tadej Pogačar se je danes s peto skupno zmago na Touru vpisal v zelo ekskluziven klub legend dirke vseh dirk, zdaj je sorekorder ob Francozoma Jacquesu Anquetilu in Bernardu Hinaultu, pa Belgijcu Eddyju Merckxu in Špancu Miguelu Indurainu. Slovenski super zvezdnik, najboljši kolesar sveta je tako na letošnjem Touru pisal zgodovino. In podiral rekorde. Letošnji Tour je bil namreč najhitrejši v zgodovini, Pogačar je 3.320,7 kilometra prevozil s povprečno hitrostjo 43,326 km/h in s tem presegel svoj lanski rekord 42,849 km/h.

Vesel, da je konec. "Zdaj je čas za zabavo!"

A, kot je mogoče sklepati iz njegovih želja poškodovanim rivalom, predvsem danskemu asu Jonasu Vingegaardu, pri petih zmagah še ni končal. A zdaj je najprej čas za proslavljanje tega uspeha, pravi. Tudi o morebitnem letošnjem nastopu na španski Vuelti še ni hotel govoriti. "Zdaj smo dokončali ene sanje, zato ne prehitevajmo. Uživajmo v tem trenutku."

"Zdaj je čas za zabavo!" Foto: Reuters

Zaključna etapa epske 113. dirke je bila fantastična, na Montmartru v Parizu sta z velikim tekmecem s spomladanskih klasik, Nizozemcem Mathieuom van der Poelom uprizorila spektakel, ki je navdušil nepregledno množico navijačev ob ulicah mesta luči. "Brez besed sem. Bil je neverjeten dan in neverjetno vzdušje," je bil zadovoljen slovenski šampion, ki je pred ciljem na Elizejskih poljanah omagal in popustil, prestižne zmage pa se je tako veselil van der Poel. A Pogačar je še petič nato stal na odru z največjo nagrado Toura, rumeno majico. "Vesel sem, da je konec in da smo zmagali petič," si je oddahnil in dodal: "Zdaj je čas za zabavo!"