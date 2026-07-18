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Avtor:
J. L.

Sobota,
18. 7. 2026,
13.24

Osveženo pred

48 minut

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Tadej Pogačar Tadej Pogačar Lance Armstrong Tour de France Tour de France Dirka po Franciji rumena majica

Sobota, 18. 7. 2026, 13.24

48 minut

Pogačar zavrnil Armstrongovo teorijo z enim jasnim odgovorom

Avtor:
J. L.

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Tadej Pogačar Lance Armstrong | Lance Armstrong meni, da Pogačarja zanima "pravi rekord" Toura, slovenski kolesar pa mu je odgovoril, da se spogleduje le z letošnjim Tourom. | Foto Guliverimage, kolaž: Siol.net/AI

Lance Armstrong meni, da Pogačarja zanima "pravi rekord" Toura, slovenski kolesar pa mu je odgovoril, da se spogleduje le z letošnjim Tourom.

Foto: Guliverimage, kolaž: Siol.net/AI

Če bo Tadej Pogačar uspešno dokončal letošnjo Dirko po Franciji, se bo s peto skupno zmago pridružil največjim imenom v zgodovini Toura. Lance Armstrong je pred dnevi v podkastu dejal, da se slovenski šampion pri tem ne bo ustavil, saj naj bi zelo dobro vedel, da je "pravi rekord" sedem zmag. Pogačar se z Američanovo računico ne obremenjuje. "Ne lovim rekordov," je odgovoril in dal jasno vedeti, da ga trenutno zanima le rumena majica v Parizu.

Po sijajnih predstavah na letošnji Dirki po Franciji je Pogačar na odlični poti, da petič v karieri osvoji največjo kolesarsko dirko na svetu. Pred najbližjim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom ima pred sobotno etapo 3:36 prednosti, ob sebi pa izjemno močno ekipo UAE Team Emirates-XRG.

Do Pariza je še daleč, pred kolesarji pa so številne zahtevne etape. A glede na formo slovenskega šampiona je že zdaj vse več pogovorov o tem, da se bo priključil elitni četverici kolesarjev s petimi zmagami na Touru.

Armstrong prepričan, da Pogačar pozna "pravi rekord"

S peto zmago bi se Pogačar pridružil Jacquesu Anquetilu, Eddyju Merckxu, Bernardu Hinaultu in Miguelu Indurainu. Vsi štirje so Tour osvojili petkrat, kar je tudi uradni rekord slovite francoske pentlje.

Lance Armstrong je med letoma 1999 in 2005 sicer sedemkrat zapored stal na najvišji stopnički, vendar so mu zaradi dopinškega škandala odvzeli vse zmage. Američan kljub temu vztraja pri svojem pogledu.

Tadej Pogačar je na dobri poti, da petič osvoji Tour de France. | Foto: Guliverimage Tadej Pogačar je na dobri poti, da petič osvoji Tour de France. Foto: Guliverimage

"Zelo dobro ve, kaj je pravi rekord," je pred dnevi v podkastu The Move dejal Armstrong, ki je prepričan, da se Pogačar pri petih rumenih majicah ne namerava ustaviti.

Američan meni, da bo Slovenec želel priti najmanj do številke sedem in tako preseči tudi njegov neuradni dosežek.

Pogačar ostal zvest svojemu odgovoru

Pogačar je vprašanje o Armstrongovih besedah prejel po 13. etapi, vendar se ni želel zapletati v razpravo o uradnih in neuradnih rekordih.

"To vprašanje sem dobil že zjutraj. Ne vem, ne morem povedati ničesar. Ne lovim rekordov. Želim si le končati ta Tour v rumeni majici v Parizu. To je moj glavni cilj," je odgovoril slovenski kolesarski šampion.

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S tem je Armstrongovo teorijo vsaj za zdaj postavil na stranski tir. Njegove misli niso pri morebitni šesti ali sedmi zmagi, ampak dokončanju letošnjega Toura v rumeni majici.

Pogačar je sicer že v preteklosti večkrat poudaril, da ga lov na številke ne žene. Njegove ambicije pa se sicer ne merijo le v Tourih. V zadnjih sezonah je večkrat poudaril tudi lov na vseh pet kolesarskih spomenikov, pri čemer mu manjka še Pariz–Roubaix, kar daje njegovim uspehom še toliko večjo težo in njegovemu načinu kolesarjenja še toliko večjo veljavo.

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