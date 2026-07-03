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Avtor:
J. L.

Petek,
3. 7. 2026,
17.04

Osveženo pred

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Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Tadej Pogačar Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Remco Evenepoel Paul Seixas Florian Lipowitz Jan Tratnik Matej Mohorič Matej Mohorič ekipni kronometer Barcelona

Petek, 3. 7. 2026, 17.04

1 ura, 30 minut

Štartna lista ekipnega kronometra na Touru

Pogačar zadnji, Vingegaard tik pred njim: znana časovnica kronometra na Touru

Avtor:
J. L.

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Tadej Pogačar | Tadej Pogačar bo Tour de France začel v kronometrski opravi, saj kolesarje že prvi dan čaka ekipni kronometer po ulicah Barcelone. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar bo Tour de France začel v kronometrski opravi, saj kolesarje že prvi dan čaka ekipni kronometer po ulicah Barcelone.

Foto: Guliverimage

Časovnica uvodne etape Dirke po Franciji je postavljena tako, da bo napetost med favoriti rasla vse do zadnjega štarta. Tadej Pogačar bo z ekipo UAE Team Emirates XRG na 19,6 kilometra dolg ekipni kronometer krenil kot zadnji, pet minut za Jonasom Vingegaardom in ekipo Visma | Lease a Bike. Še pet minut prej bo na progi Red Bull – BORA – hansgrohe z Remcom Evenepoelom, Florianom Lipowitzem in Janom Tratnikom, medtem ko bo Matej Mohorič z Bahrain Victorious nastopil ob 18.20. Pred največjimi favoriti lahko zanimiv čas postavi tudi Paul Seixas z ekipo Decathlon CMA CGM.

Ekipni kronometer v Barceloni bo nekaj posebnega na uvodni dan Dirke po Franciji, ko bodo morali favoriti za rumeno majico voziti že na polno.

Na sporedu bo 19,6 kilometra dolg ekipni kronometer po ulicah katalonske prestolnice. Na papirju kratek, v resnici pa dovolj zahteven, da lahko že prvi dan prinese prve razlike in tudi prvo nervozo.

Kronometer ne bo namenjen ogrevanju nog, temveč prvemu resnemu testu za Tadeja Pogačarja, Jonasa Vingegaarda, Remca Evenepoela, Paula Seixasa in preostale kandidate za visoka mesta v skupnem seštevku.

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Prav vsi bodo na delu prišli v drugem delu ekipnega kronometra. Vse skupaj se bo začelo ob 17.05, ko se bodo na traso podali kolesarji Caje Rural-Seguros RGA. Francoski čudežni deček Paul Seixas se bo z ekipo Decathlon CMA CGM Team podal na traso ob 18:30, preostali veliki favoriti za rumeno majico pa ob koncu štartne liste.

Trasa ekipnega kronometra bo imela zanimiv zaključek v Barceloni. | Foto: A. S. O. Trasa ekipnega kronometra bo imela zanimiv zaključek v Barceloni. Foto: A. S. O.

Tadej Pogačar bo šel z moštvenimi kolegi na progo kot zadnji ob 18.55, pet minut pred njim Jonas Vingegaard z Vismo | Lease a Bike, dodatnih pet minut pred tem pa bo na delu zasedba rdečih bikov na čelu z Remcom Evenepoelom, Florianom Lipowitzem in našim Janom Tratnikom.

Preostali slovenski udeležen Toura, Matej Mohorič, bo z ekipo Bahrain-Victorious štartal ob 18.20

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Poseben kronometer, posebna past

To ne bo klasičen ekipni kronometer, pri katerem bi se vse vrtelo okrog tega, da ekipa skupaj pripelje večje število kolesarjev do cilja. Organizatorji bodo čas za etapno razvrstitev merili po prvem kolesarju ekipe, za skupni seštevek pa se bodo časi beležili individualno.

Jonas Vingegaard bo s svojo ekipo skušal pridobiti čas na ekipnem kronometru. | Foto: Reuters Jonas Vingegaard bo s svojo ekipo skušal pridobiti čas na ekipnem kronometru. Foto: Reuters

To pomeni, da bodo ekipe lahko v prvem delu porabile svoje močnejše pomočnike, v zaključku pa v ospredje potisnile kapetane. Kdor bo imel ob sebi prave ekipne kolege, bo lahko pridobil. Kdor bo imel slab dan, tehnične težave ali razbito formacijo, bo lahko že prvi dan izgubil dragocene sekunde. Zato bo potrebna velika usklajenost ekip.

Barcelona najprej po ravnini, nato na Montjuïc

Trasa se bo začela ob morju, nato pa peloton čaka hiter del po širokih mestnih cestah. Kolesarji bodo drveli tudi mimo Sagrade Familie, kjer bodo kolesarji posameznih ekip najverjetneje še povsem skupaj. Pravi zaplet pride v zaključku.

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Zadnji kilometri se bodo dvignili proti Montjuïcu in olimpijskemu stadionu. Najprej bo treba premagati vzpon Côte de Montjuïc, nato še zadnji vzpon proti cilju, kjer bodo bolj kot surova moč pomembni eksplozivnost in občutek kapetanov.

Prav zato ta etapa ni samo boj ekip. V prvi vrsti je tudi prvi obračun najboljših kolesarjev Toura. In z zanimanjem bodo spremljali že prvi dan boj med Pogačarjem, Vingegaardom, Evenepoelom, Seixasom …

Štartna lista ekipnega kronometra

Številka Ekipa Čas štarta
1 Caja Rural-Seguros RGA 17:05
2 Team Picnic PostNL 17:10
3 TotalEnergies 17:15
4 Tudor Pro Cycling Team 17:20
5 Groupama-FDJ United 17:25
6 Pinarello-Q36.5 17:30
7 Cofidis 17:35
8 Lotto-Intermarché 17:40
9 Movistar Team 17:45
10 NSN Cycling Team 17:50
11 Uno-X Mobility 17:55
12 Team Jayco AlUla 18:00
13 Alpecin-Premier Tech 18:05
14 Soudal Quick-Step 18:10
15 Netcompany-Ineos 18:15
16 Bahrain Victorious 18:20
17 XDS Astana Team 18:25
18 Decathlon CMA CGM Team 18:30
19 EF Education - EasyPost 18:35
20 Lidl-Trek 18:40
21 Red Bull-Bora-Hansgrohe 18:45
22 Team Visma | Lease a Bike 18:50
23 UAE Team Emirates-XRG 18:55
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