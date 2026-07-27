Pogačar Vuelti pušča odprta vrata, po svojem Touru odhaja še na Urškin Tour #video

Tadej Pogačar po izenačenju rekorda s peto skupno zmago na Dirki po Franciji ni izključil nastopa na letošnji Vuelti, ki se bo začela čez slabe štiri tedne, 22. avgusta, v Monaku. Čeprav v nedeljo zvečer v Parizu ni dal dokončnega odgovora, je bil zamisli o vrnitvi na špansko pentljo precej bolj naklonjen kot pred letom dni. Spregovoril je tudi o tem, kaj ga čaka v prihodnjih dneh. Najprej vrnitev v Slovenijo, kjer se bo družil z navijači, nato pa odhod na Tour de France Femmes, kjer bo spodbujal partnerko Urško Žigart.

Tadej Pogačar je na Dirki po Španiji do zdaj nastopil le enkrat, in sicer leta 2019, v svoji prvi profesionalni sezoni. Takrat je navdušil s tremi etapnimi zmagami, osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja in dirko končal na tretjem mestu v skupnem seštevku.

"Če bi se Vuelta začela jutri, bi najverjetneje rekel ne. Toda čez dva tedna se še vedno lahko odločim," je Pogačar povedal novinarjem po koncu Toura.

Dirka po Španiji se bo začela 22. avgusta v Monaku, kjer ima slovenski šampion svoj drugi dom, končala pa se bo 13. septembra v Granadi.

"Ne bom rekel, da sem bil lani povsem izgorel, sem se pa dobro zavedal, da se to lahko zgodi. Vem, kaj se lahko zgodi, če greš predaleč. Prav zato takoj po Touru ne želim reči, da bom nastopil na Vuelti ali na vseh mogočih dirkah. O tem moram dobro premisliti in ostati z nogami na tleh," je poudaril novopečeni petkratni zmagovalec Toura.

Najprej v Slovenijo, nato na Urškin Tour

Pred Pogačarjem so sicer zelo pestri dnevi. Že v petek, 31. julija, bo v Komendi nastopil na kriteriju, na katerem se mu bodo pridružili nekateri zvezdniški prijatelji iz kolesarske karavane. Dirki bosta sledila sprejem in koncert, v nedeljo, 2. avgusta, pa bo na edinstveni kolesarski prireditvi S Klanca v klanc na poti proti Krvavcu lovil rekreativne kolesarje.

"Jutri letim v Slovenijo, kjer me čaka nekaj opravkov. V petek zvečer bom nastopil na kriteriju v domačem kraju, kamor prihaja tudi nekaj posebnih gostov s Toura, nekaj velikih kolesarskih imen. V nedeljo sledi še Pogi Challenge za otroke in rekreativne kolesarje. Pred menoj sta torej zelo pester konec tedna in veliko dela za fundacijo. Upam pa tudi, da si bom lahko ogledal nekaj etap ženskega Toura in v živo spremljal Urško."

Najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart nastopa na Dirki po Franciji za ženske še ni potrdila, skoraj zagotovo pa jo bomo v soboto, 1. avgusta, videli na startu uvodne etape v Lozani. Letošnji Tour de France Femmes bo imel devet etap, trajal bo do 9. avgusta, prvič pa bo karavano popeljal tudi na mitski Mont Ventoux.

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